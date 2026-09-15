Alejandro Fernández tendrá concierto gratis en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua: detalles, fechas y horarios

No hará falta madrugar en una fila de taquilla ni pelear un boleto de reventa. El alcalde Marco Bonilla fue tajante al respecto: “No hay boletos, no hay tickets, no hay nada. El que llegue primero tiene los mejores lugares (Composición fotográfica)

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Chihuahua se prepara para cantar a todo pulmón. La capital celebra sus 317 años de fundación y decidió hacerlo por todo lo alto: convocó a Alejandro Fernández, conocido en el mundo artístico como El Potrillo, para cerrar el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026. Lo mejor de todo: la entrada será completamente gratis.

No hará falta madrugar en una fila de taquilla ni pelear un boleto de reventa. El alcalde Marco Bonilla fue tajante al respecto: “No hay boletos, no hay tickets, no hay nada. El que llegue primero tiene los mejores lugares”, afirmó durante la presentación de la cartelera del festival.

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Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua

Fecha, sede y horario del concierto gratuito

Bonilla enfatizó que no habrá lugares reservados de ningún tipo. Ni funcionarios, ni legisladores, ni integrantes de los poderes del Estado tendrán acceso preferencial: todos deberán ingresar bajo las mismas condiciones que el resto del público asistente. (FB/TurismodeChihuahua)

El concierto de Alejandro Fernández en Chihuahua se realizará el lunes 12 de octubre de 2026 a las 8:00 pm, en la Plaza del Ángel. La presentación cierra el FICUU 2026 y coincide con los festejos por el 317 aniversario de la fundación de la capital. El acceso será libre, sin boletos ni zonas VIP.

Bonilla enfatizó que no habrá lugares reservados de ningún tipo. Ni funcionarios, ni legisladores, ni integrantes de los poderes del Estado tendrán acceso preferencial: todos deberán ingresar bajo las mismas condiciones que el resto del público asistente.

El FICUU 2026 se desarrollará entre el 1 y el 18 de octubre en distintos espacios de la ciudad, con la participación de más de 200 artistas locales de disciplinas como música, cine, teatro, literatura, fotografía, exposiciones, gastronomía y arte urbano. El Gobierno municipal espera superar los 75 mil asistentes registrados en la edición anterior.

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Qué canciones podría cantar El Potrillo

Entre baladas y pop, temas como Me hace tanto bien, Que voy a hacer con mi amor, Si tú supieras, Se me va la voz y No lo beses forman parte del cancionero que lo llevó a lo más alto de las listas de Billboard en distintas décadas. (Cortesía: Alejandro Fernández).

Aunque el repertorio exacto para Chihuahua todavía no se dio a conocer, la trayectoria de Alejandro Fernández ofrece pistas de lo que el público podría escuchar. Su canción más exitosa, Me dediqué a perderte, supera los 500 millones de reproducciones en Spotify y suele ser un momento infaltable en sus shows.

Entre baladas y pop, temas como Me hace tanto bien, Que voy a hacer con mi amor, Si tú supieras, Se me va la voz y No lo beses forman parte del cancionero que lo llevó a lo más alto de las listas de Billboard en distintas décadas.

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Del lado del regional mexicano, canciones como Como quien pierde una estrella, Caballero, Mátalas, Abrázame, Nube viajera, Loco y La mitad que me faltaba son clásicos que el artista suele incluir en sus presentaciones con mariachi. También sus colaboraciones más recientes, como Que se sepa nuestro amor junto a Mon Laferte, Decepciones con Calibre 50 y Duele con Cristian Nodal, forman parte del repertorio que promociona en su gira actual.

Las próximas paradas de la gira de Alejandro Fernández

Un cartel promocional anuncia las Fiestas de Octubre Jalisco 2026 con la presencia de artistas de música mexicana en el Auditorio Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de llegar a Chihuahua, Alejandro Fernández tiene una agenda cargada de presentaciones. Este martes 15 de septiembre se presenta en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, como parte de su gira “De Rey a Rey”.

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El sábado 19 de septiembre continuará en el Don Haskins Center de El Paso, Texas. Después cruzará al Caribe: el 26 de septiembre está programado un show en Bahía Príncipe Explore Punta Cana, República Dominicana.

Ya en octubre, el viernes 9 se presentará en el Palenque de la Feria de Pachuca, en Hidalgo. El viernes 16 de octubre llegará a la Explanada del Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco, como parte de las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

Entre esas fechas se ubica el concierto gratuito del 12 de octubre en Chihuahua, que corona una seguidilla de presentaciones en distintos puntos de México y Estados Unidos.

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Qué más trae el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua ¡ah Chihuahua! Créditos: Secretaria de Turismo del Estado de Chihuahua.

El cierre con Alejandro Fernández llega después de casi dos semanas de actividades culturales. El 5 de octubre se inaugurará en Plaza de Armas la exposición de 15 perros Chihuahua monumentales, intervenidos por artistas como parte de la convocatoria “Chihuahua deja huella”.

El 6 de octubre habrá una cata de sotol en el Museo Casa Siglo XIX y una actividad cinematográfica en el Cine El Rejón. Un día después, el 7 de octubre, el Teatro de la Ciudad recibirá la ópera infantil La flauta mágica según Papageno, con funciones a las 11:00 y 13:00 horas, mientras que el Parque Lerdo albergará actividades de literatura, fotografía, teatro y música.

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El 8 de octubre se presentará Monólogos de la vagina en el Teatro de la Ciudad, con funciones a las 6:00 pm y 8:30 pm. Ese mismo día se realizará una muestra gastronómica chihuahuense en el Museo Casa Siglo XIX, con registro previo y cupo limitado.

El 9 de octubre se llevará a cabo FICUU Urbano en Plaza de Armas y las calles Victoria y Libertad, con distintas expresiones artísticas y presentaciones simultáneas. Ese día también se estrenará la obra Incendios en Casa Chihuahua.

El 11 de octubre, un día antes del cierre estelar, el Teatro de la Ciudad recibirá el concierto Rock Youth Fest, un homenaje al rock clásico internacional. Finalmente, el 12 de octubre, día del aniversario de la ciudad, El Potrillo llegará a Plaza del Ángel para encabezar el concierto de clausura del festival.

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De Guadalajara a leyenda: la trayectoria de El Potrillo

Debutó oficialmente como solista el 30 de marzo de 1992 con su álbum homónimo, bajo el sello Sony Music. De esa producción surgieron temas como Necesito olvidarla, Brumas y Equivocadamente, con un repertorio arraigado en la música ranchera tradicional. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Fernández Abarca nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de abril de 1971. Es hijo del cantante ranchero Vicente Fernández y de María “Cuquita” Abarca. A los seis años subió por primera vez a un escenario junto a su padre para interpretar el tema Alejandra, frente a más de 10 mil personas.

Debutó oficialmente como solista el 30 de marzo de 1992 con su álbum homónimo, bajo el sello Sony Music. De esa producción surgieron temas como Necesito olvidarla, Brumas y Equivocadamente, con un repertorio arraigado en la música ranchera tradicional.

El punto de inflexión de su carrera llegó en 1997 con el álbum Me estoy enamorando, que amplió su sonido hacia la balada romántica y lo posicionó ante nuevas audiencias en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Desde entonces, transitó entre lo ranchero y el pop sin perder su identidad mexicana.

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Su discografía incluye más de 15 álbumes de estudio, entre ellos Piel de niña, Entre tus brazos, Niña amada mía, A corazón abierto, Viento a favor, Dos mundos, Confidencias, Rompiendo fronteras, Hecho en México y, el más reciente, Te llevo en la sangre (2024).

A lo largo de su carrera, El Potrillo obtuvo tres premios Latin Grammy y seis Premios Billboard, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus ventas rondan los 40 millones de discos a nivel mundial.