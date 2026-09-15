México autoriza entrada de 139 militares de EEUU armados para entrenamiento conjunto en Chihuahua

El contingente estadounidense llegará el 20 de septiembre a Santa Gertrudis a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En la imagen, trabajos conjuntos previos en Santa Gertrudis, el 7 de octubre de 2024. (Crédito: especial)

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México autorizó el ingreso temporal de 139 militares del Ejército de Estados Unidos que participarán, junto con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un ejercicio especializado de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los elementos pertenecen a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, con sede en Fort Campbell, Kentucky. El contingente tiene previsto llegar el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecer en territorio nacional hasta el día 30.

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El Senado aprobó el ejercicio conjunto con 75 votos a favor durante la sesión del 14 de septiembre, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara permitir el ingreso de los militares extranjeros para participar en el denominado Ejercicio Especializado Conjunto. La resolución fue considerada de urgente resolución.

El permiso se sustenta en el artículo 76, fracción III, de la Constitución, que establece entre las facultades exclusivas del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera del país, así como el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la permanencia de escuadras de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas.

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En este caso, la autorización contempla una estancia de diez días y establece que los 139 militares ingresarán con armamento. El documento no detalla qué tipo de armas llevarán, pero sí señala que serán trasladados a México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que arribará a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis el 20 de septiembre.

El ejercicio tendrá como objetivo fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas de ambos países mediante la planeación y ejecución de operaciones militares. La autorización contempla que las actividades se desarrollen bajo los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración.

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El acuerdo también establece que no existirá subordinación entre las fuerzas participantes, por lo que el personal estadounidense mantendrá su propia cadena de mando mientras permanezca en México. La salida del contingente está prevista para el 30 de septiembre.

Santa Gertrudis, un centro de adiestramiento militar en Chihuahua

El ejercicio tendrá como sede el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, un complejo militar utilizado por las Fuerzas Armadas mexicanas para preparar a sus elementos en distintos escenarios de operación.

La instalación también ha sido utilizada para ejercicios con personal militar extranjero. En el caso de 2026, la autorización para la 101ª División Aerotransportada se distingue por el tamaño del contingente y por tratarse de una división del Ejército estadounidense, mientras que otros permisos aprobados durante el año han involucrado principalmente unidades de operaciones especiales y personal de la Marina estadounidense.

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La llegada de los 139 militares no implica que vayan a incorporarse a tareas de seguridad pública ni que participen en operativos contra grupos criminales. El decreto limita su presencia al ejercicio de adiestramiento autorizado y al periodo establecido por el Senado.

Chihuahua ya había enfrentado una polémica por la presencia de agentes de EU

La autorización para el ejercicio militar ocurre meses después de una controversia sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua.

La presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua generó cuestionamientos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos afirmaran desconocer su participación. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

En abril, dos agentes estadounidenses, identificados por autoridades mexicanas como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), murieron junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua después de un operativo realizado en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. La acción estuvo relacionada con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

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El caso generó cuestionamientos porque el gobierno federal señaló que no había sido informado de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a las autoridades de Chihuahua y señaló que debía determinarse bajo qué marco habían actuado los extranjeros en territorio nacional.

El Senado también intervino. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó citar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para que explicaran la participación de los agentes estadounidenses en el operativo. Los legisladores plantearon posibles implicaciones constitucionales y cuestionaron que no hubiera existido coordinación con el gobierno federal.

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Campos sostuvo que no tenía conocimiento de que agentes estadounidenses participaran en operaciones de seguridad en la entidad.

La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por los hechos. Para mayo, la dependencia había tomado declaración a 40 de las 43 personas que participaron en el operativo, de acuerdo con información difundida sobre la indagatoria federal.

El episodio y la autorización aprobada ahora corresponden a situaciones distintas. En abril se cuestionó la participación de agentes extranjeros en una operación contra un grupo criminal y el conocimiento que tenían las autoridades federales; en septiembre, el Senado autorizó expresamente el ingreso temporal de militares estadounidenses para un ejercicio de adiestramiento con fuerzas mexicanas.

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Los militares de EU que México ha autorizado a ingresar en 2026

El permiso para el contingente de Santa Gertrudis forma parte de una serie de autorizaciones aprobadas durante 2026 para permitir el ingreso temporal de militares estadounidenses con objetivos de capacitación junto a fuerzas mexicanas.

En febrero, el Senado autorizó la entrada de 19 integrantes del Equipo SEAL 2 de la Marina de Estados Unidos para participar en actividades de adiestramiento con personal de la Secretaría de Marina en Campeche. El periodo contemplado fue del 15 de febrero al 16 de abril.

Ese mismo mes se aprobó el ingreso de 12 integrantes del 7º Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte para participar en el ejercicio SOF1 “Capacitación MEXSOF”. Las actividades fueron programadas en instalaciones de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, así como en Cozumel, Quintana Roo.

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Soldados estadounidenses participan en una emboscada simulada durante un ejercicio conjunto en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua, en julio de 2024. (Crédito: especial)

En marzo, el Senado autorizó otros 35 militares estadounidenses para el evento SOF 32, denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”. El contingente estuvo integrado por personal de distintas unidades y especialidades, entre ellas fuerzas especiales, Navy SEAL, técnicos en desactivación de explosivos y especialistas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

Las actividades de ese ejercicio fueron previstas en instalaciones de Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, de acuerdo con la documentación presentada ante el Senado.

Durante el año también se autorizó la participación de personal estadounidense en el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, en Campeche, así como el ingreso de integrantes del Equipo 8 de los Navy SEAL para el ejercicio SOF4, con actividades previstas en distintos puntos del país.

A estos permisos se sumaron nuevas autorizaciones para integrantes del 7º Grupo de Operaciones Especiales durante el segundo semestre de 2026. El patrón muestra que los ejercicios conjuntos han involucrado unidades distintas y se han desarrollado en instalaciones militares de varios estados, con permisos específicos para cada actividad.

La autorización aprobada el 14 de septiembre incorpora ahora a la 101ª División Aerotransportada a ese esquema de entrenamiento bilateral. Sus 139 integrantes permanecerán diez días en Santa Gertrudis y deberán abandonar México al concluir el ejercicio, el 30 de septiembre.