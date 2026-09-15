El contenido del video, según el texto superpuesto, presenta a Montes criticando a Donald Trump.

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Gala Montes afirma que casi muere tras una caída en Estados Unidos, donde permanece desde los primeros días de septiembre. En un video publicado el pasado lunes 14 de septiembre de 2026, la actriz aparece recostada en el piso y muestra una lesión que sería un raspón en la pierna, luego de caer de una banqueta.

Durante la grabación, la famosa pide una Green Card, asegura que el país le debe dinero y lanza una frase sobre su momento personal: “Cuando no te puede ir más culer*, la put* vida te tira”.

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La actriz no menciona de forma directa al presidente Donald Trump en el fragmento difundido, pero si en la descripción de su video y las letras que lo acompañan. Sus declaraciones se dirigen a Estados Unidos y a su deseo de obtener documentos migratorios, en medio de una serie de controversias que la han mantenido activa en redes sociales desde su salida de La Casa de los Famosos México.

En la grabación, tomada con rapidez por la persona que la acompaña, no se aprecia con claridad la magnitud de la herida. La ex habitante del reality show de Televisa pide que enfoquen su pie y sostiene que la caída ocurrió momentos antes.

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Gala Montes afirma que el gobienro de Estados Unidos le debe dinero

Gala Montes sufre accidente en EEUU y en video arremete contra Donald Trump: “Casi me muero” (rs)

La actriz inicia el video con una queja dirigida al país donde se encuentra. “Estados Unidos me deben un dineral. No te voy a decir nada porque ya no quiero pedos y arremeter contra ti. Mejor denme la Green Card y nos quitamos de pedos”, expresa.

Después muestra la zona en la que habría sufrido el accidente. “Mira, me caí ahí. Mira mi pobre pie. De verdad, casi muero”, dice Montes mientras permanece tirada sobre el suelo.

La frase “casi muero” aparece en tono de desahogo tras el incidente. En las imágenes no se observa que la actriz solicite atención médica ni se informa si recibió una valoración posterior por el golpe o las heridas.

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El video se difunde mientras Montes comparte publicaciones desde Las Vegas, ciudad donde se reencontró con su expareja Icho Van. La actriz explicó en X que el músico viajó para acompañarla durante un momento que describe como una crisis personal.

“Solo somos amigos, vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos”, escribió la intérprete.

La actriz sale de La Casa de los Famosos México tras 3 días

La caída ocurre días después de la breve participación de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2026. La actriz ingresó como habitante sorpresa el domingo 6 de septiembre y dejó el programa alrededor de 48 horas después.

La producción informó el martes 8 de septiembre que Montes decidió salir de manera voluntaria. La postura de la actriz es distinta. Ella sostiene que fue retirada luego de un episodio que comenzó cuando pidió un tampón durante su periodo menstrual y no recibió una respuesta inmediata.

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“No me quería salir, me sacaron”, declaró Montes.

De acuerdo con su versión, abrió una puerta hacia una zona restringida del foro para pedir ayuda. Después fue atendida por la psicóloga del reality y dejó definitivamente la competencia.

Diversos comunicadores difundieron versiones sobre una presunta crisis de ansiedad, un incidente con integrantes del equipo de producción y posibles problemas de abstinencia. Esos señalamientos no están confirmados por la producción ni por autoridades médicas.

Montes ha rechazado los rumores sobre consumo de pastillas. La actriz sí ha reconocido públicamente que consume marihuana, pero no hay información verificable que permita confirmar las versiones sobre otras sustancias o una condición médica específica.

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La actriz sale de La Casa de los Famosos México tras 3 días (YouTube)

El cambio de look genera reacciones tras el reality

Tras abandonar el programa, Gala Montes apareció con los costados de la cabeza rapados y un microfleco. El cambio de imagen provocó burlas y especulaciones de usuarios en redes sociales.

El comediante Ricardo O’Farrill pidió evitar diagnósticos y ataques contra la actriz. En una publicación, relacionó los cambios de apariencia con procesos de salud mental desde su experiencia personal, aunque sus comentarios no constituyen una valoración clínica sobre Montes.

La actriz ha negado que atraviese un brote psicótico. También ha dicho que enfrenta depresión y presión por los conflictos que se acumulan en su entorno público y laboral. O’Farrill cuestionó las burlas por el corte de cabello y pidió prudencia ante versiones sin confirmar.

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Malinche suspende la participación de Gala Montes

La salida del reality también coincide con la suspensión indefinida de la participación de Montes en Malinche, el musical, producción encabezada por Nacho Cano.

El equipo de la obra informó el 8 de septiembre que la participación de la actriz quedaba pospuesta sin una fecha de regreso. Montes cuestionó esa decisión y sostuvo que existían desacuerdos por las condiciones de pago y su permanencia en el proyecto.

La intérprete señala que aceptó entrar nuevamente a televisión por razones económicas. El conflicto con la producción teatral se suma a sus diferencias públicas con conductores, comentaristas de espectáculos y miembros de su familia.

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En el video desde Estados Unidos, Montes no da detalles sobre esos asuntos. Su mensaje se concentra en la caída, el dolor en el pie y una petición migratoria: “Mejor denme la Green Card y nos quitamos de pedos”.