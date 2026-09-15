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Experto cuestiona falta de protocolos en evento de Cuautla donde fue asesinada Claudia Tacoronte: “Es un territorio asediado por el crimen”

La estudiante española fue asesinada en un presunto robo en la Casa de la Cultura de Cuautla, cuando participaba en un evento de plantas medicinales

Foto: Especial
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El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

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El asesinato de la joven, quien se encontraba de intercambio desde la Universidad de Granada, ocurrió el pasado sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla por un presunto robo. El agresor, un hombre que vestía playera blanca y llevaba mochila negra, la atacó con un arma blanca que le provocó la muerte.

Casa de la Cultura no contaba con servicios de emergencias ni policías que brindaran seguridad

Estudiante española asesinada UAEM
Claudia Tacoronte tenía cerca de tres semanas de vivir en México como parte de un intercambio estudiantil a la UAEM desde España. Foto: Instagram

Tacoronte se encontraba en ese lugar porque asistió a la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., y que se celebraba en ese centro cultural del 12 al 14 de septiembre. La estudiante pernoctaba allí porque el plan contemplaba la construcción del primer temazcal del municipio y les ofrecían pasar la noche en sus instalaciones.

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Ante los hechos, el periodista especializado en crimen organizado y también escritor, Ricardo Ravelo, cuestionó la falta de protocolos implementados por el municipio de Cuautla para el desarrollo del evento cultural, ya que no contaba con seguridad ni elementos de emergencias en caso de presentarse un incidente.

Y es que la emergencia sucedió el primer día de actividades: la joven fue gravemente herida y no pudo recibir atención médica inmediata. Vecinos del lugar denunciaron que los servicios de emergencias y seguridad tardaron más de media hora en llegar al sitio para atenderla, y finalmente murió.

“Nunca está de más tenerlos ahí por si hay un desmayo, alguna persona sufre un infarto”, apuntó el experto en entrevista con Infobae México.

“Un territorio asediado por el crimen organizado”: Ravelo

Un vehículo policial patrulla el exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla tras la muerte de la estudiante española Claudia Tacoronte —quien se encontraba en México participando en un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada—, ocurrida en dicha ciudad el sábado 14 de septiembre de 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana
Un vehículo policial patrulla el exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla tras la muerte de la estudiante española Claudia Tacoronte —quien se encontraba en México participando en un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada—, ocurrida en dicha ciudad el sábado 14 de septiembre de 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

Ravelo cuestionó la decisión de realizar la feria cultural en Cuautla al señalar que se trata de “un territorio asediado por la delincuencia organizada”, lo que ha quedado evidenciado desde la detención del alcalde, Jesús Corona Damián, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El periodista dijo no comprender la razón por la que las autoridades decidieron llevar a cabo el evento en un municipio bajo control de estructuras criminales, donde se ha implementado la Operación Enjambre y el llamado “Plan Cuautla” para desmantelar redes delictivas.

“Todavía no tiene condiciones, este territorio no tiene condiciones de seguridad al 100% porque están en pleno trabajo de ubicación de delincuentes, cómplices... Es una estructura criminal que no solamente tomó el control de municipios, sino que además también ha implementado secuestros, asesinatos, desapariciones, feminicidios”, explicó.

El experto planteó que los organizadores y el gobierno estatal buscaron aprovechar la fiesta de plantas medicinales para “proyectar una imagen diferente” de la región Oriente de Morelos. Sin embargo, remarcó que lo hicieron “sin llevar a cabo los protocolos mínimos necesarios de seguridad”.

El mapa criminal que opera en Morelos

Un hombre se santigua al pasar junto a un homenaje floral dedicado a la estudiante española Claudia Tacoronte, frente a la Casa de la Cultura de Cuautla (México), el 14 de septiembre de 2026; la joven perdió la vida en la ciudad el sábado mientras participaba en un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada. REUTERS/Margarito Perez Retana
Un hombre se santigua al pasar junto a un homenaje floral dedicado a la estudiante española Claudia Tacoronte, frente a la Casa de la Cultura de Cuautla (México), el 14 de septiembre de 2026; la joven perdió la vida en la ciudad el sábado mientras participaba en un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada. REUTERS/Margarito Perez Retana

Ravelo detalló que la región oriente del estado, donde se ubica el municipio de Cuautla, se encuentra en disputa por varios grupos delictivos, entre los que se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo de Los Tlahuica y a Los Rojos, las cuales son las principales estructuras activas en la zona.

La delincuencia que afecta al estado también ha impactado a la comunidad de la UAEM, provocando los cuatro feminicidios que suman en siete meses. Al respecto, dijo que de manera directa los delitos que aquejan a los estudiantes es el tema del narcomenudeo y la trata de personas, que han sido denunciados desde meses atrás por los propios alumnos.

Estudiantes de la UAEM realizaron manifestaciones para exigir justicia y mayor seguridad tras el asesinato de Kimberly.
Estudiantes de la UAEM realizaron manifestaciones para exigir justicia y mayor seguridad tras el asesinato de Kimberly.

Además, subrayó que la falta de detenciones en los cuatro casos de feminicidio (de los que uno solo cuenta con un arresto) es una muestra de la impunidad que existe en Morelos.

“Si impera la impunidad, pues ahí se generan las condiciones para que florezca la delincuencia”, explicó.

Además, dijo que es necesario que las escuelas cuenten con un análisis de riesgo de las zonas con la que cuentan con colaboración para intercambios estudiantiles, ya que podría evitar nuevas tragedias como la del asesinato de Tacoronte.

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