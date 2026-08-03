Pistaches en su estado natural, destacando sus propiedades nutritivas y beneficios para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pesar de ser elevados en calorías su elevado perfil nutricional hacer que el consumo de pistaches en porciones controladas puede incorporarse a una dieta para perder peso.

La combinación de proteína, fibra y grasas saludables que contienen estos frutos secos favorece la saciedad y ayuda a reducir el consumo de snacks ultraprocesados a lo largo del día.

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Una revisión sistemática publicada en 2025 incluyó siete ensayos que analizaron la integración de pistaches en dietas con restricción calórica.

En aproximadamente la mitad de los casos, los participantes que agregaron frutos secos a su alimentación presentaron una pérdida de peso mayor que quienes solo redujeron calorías.

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Es por eso que aquí te decimos cuál es la cantidad adecuada que debes consumir al día y cómo comerlos de forma saludable para obtener sus beneficios.

Pistaches en su estado natural, destacando sus propiedades nutritivas y beneficios para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos pistaches comer al día y cómo incluirlos en la alimentación para bajar de peso

Puedes consumir una porción de pistaches de aproximadamente 28 gramos al día, lo que equivale a cerca de 49 piezas. Esta cantidad aporta 162 calorías, 6 gramos de proteína, 3 gramos de fibra y 13 gramos de grasa.

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Incluir pistaches como parte de la alimentación diaria puede favorecer la saciedad gracias a su combinación de proteína, fibra y grasas saludables, lo cual es útil en dietas para perder peso, siempre que se respete el déficit calórico total del día.

Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses recomiendan un consumo semanal de cinco onzas de frutos secos (que pueden ser pistaches) en una dieta estándar de 2,000 calorías.

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Esto respalda la inclusión de los pistaches como un snack nutritivo o complemento de otras comidas.

Recomendaciones para incluir pistaches al bajar de peso:

Úsalos como snack entre comidas, en vez de botanas ultraprocesadas.

Agrégalos en porciones controladas a ensaladas, yogur natural o avena.

Evita comerlos directamente de la bolsa para no excederte en la cantidad.

Prefiere pistaches sin sal añadida para controlar el consumo de sodio.

Recuerda que para que realmente dé resultados debe formar parte de un plan alimenticio saludable.

Estudios recientes muestran que agregar frutos secos como los pistaches a una dieta con restricción calórica puede generar mayor pérdida de peso que solo la restricción calórica, siempre y cuando se respete la porción diaria recomendada y se tomen en cuenta las calorías totales del día.

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Una infografía de Infobae detalla los beneficios y la porción diaria recomendada de 49 pistaches para perder peso, según las Guías Alimentarias para los Estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de los pistaches para bajar de peso

Los pistaches ofrecen varios beneficios que pueden ayudar en un plan para bajar de peso, siempre que se consuman en porciones adecuadas y dentro de una dieta balanceada. Estos son los principales beneficios identificados por especialistas y respaldados por estudios recientes:

1. Favorecen la saciedad Los pistaches contienen proteína, fibra y grasas saludables. Esta combinación ayuda a aumentar la sensación de saciedad, lo que puede reducir la necesidad de comer entre comidas o de consumir snacks ultraprocesados. Esto facilita mantener un déficit calórico necesario para perder peso.

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2. Aporte controlado de calorías Una porción estándar de 28 gramos (49 pistaches aproximadamente) aporta solo 162 calorías. Es una cantidad fácil de medir y controlar dentro del presupuesto calórico diario, a diferencia de otros snacks más calóricos o ricos en azúcares añadidos.

3. Apoyo a la masa muscular El contenido de proteína de los pistaches (6 gramos por porción) ayuda a preservar la masa muscular durante la pérdida de peso, especialmente si se combina con actividad física regular.

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4. Mejoran la calidad nutricional de la dieta Los pistaches aportan micronutrientes importantes como potasio, magnesio, vitamina B6 y antioxidantes, lo que mejora el perfil nutricional general de la alimentación sin agregar azúcares ni harinas refinadas.

5. Promueven hábitos alimenticios saludables Incluir pistaches en la dieta puede ayudar a reemplazar otros snacks menos saludables, como papas fritas, galletas o dulces, contribuyendo a un patrón de alimentación más sano y equilibrado.

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