Maya Nazor vive momento de terror en avión donde viajaba: el motor explotó en el aire

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Maya Nazor relató que el motor del avión en el que viajaba explotó minutos después del despegue, un hecho que obligó a la tripulación a mantenerse en el aire mientras recibía indicaciones para regresar y aterrizar. La influencer aseguró más tarde que llegó a su casa sin lesiones.

La creadora de contenido compartió el episodio a través de historias en Instagram.

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La ex pareja de Santa Fe Klan no dio detalles sobre la ruta del vuelo, la aerolínea ni el aeropuerto al que la aeronave regresó. Tampoco informó cuántas personas viajaban a bordo.

Maya Nazor contó que el motor explotó minutos después de despegar

Nazor publicó un mensaje para explicar el momento que vivió junto con los demás pasajeros. La influencer señaló que el avión salió más tarde de lo previsto y que el problema ocurrió pocos minutos después de iniciar el trayecto.

“Despegamos tarde”, escribió al inicio de su explicación. Después describió la falla que habría alterado el viaje: “Al despegar unos minutos pasaron y explotó el motor en el aire”.

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(Instagram)

La también modelo relató que el avión no pudo seguir con normalidad hacia su destino. Según su versión, la aeronave permaneció dando vueltas mientras la tripulación esperaba instrucciones para realizar el retorno.

“El avión estuvo dando vueltas esperando indicaciones para poder regresar y aterrizar”, contó en la historia que publicó para sus seguidores.

La publicación mostró que el episodio provocó preocupación entre las personas que iban dentro de la aeronave. Nazor señaló que varios pasajeros enfrentaron el momento con ansiedad y que algunos tuvieron una reacción más fuerte ante la incertidumbre.

“Mucha mucha gente del vuelo con ansiedad, también algunas personas se pusieron mal”, escribió la influencer. La joven no precisó si alguna persona requirió atención médica tras el aterrizaje.

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El relato de Maya Nazor se limitó a lo que vivió como pasajera. Hasta el momento de sus publicaciones, no compartió un comunicado de la aerolínea ni imágenes del motor o del exterior del avión.

En otra publicación apareció recostada y explicó que permanecía a la espera de su próximo vuelo luego del incidente.

(Instagram)

“Los nervios y el miedo colectivo”: así describió el vuelo

En su mensaje, Nazor describió el ambiente dentro de la cabina durante el tiempo que el avión permaneció en el aire. La influencer puso énfasis en el miedo que se extendió entre quienes viajaban con ella.

“Los nervios y el miedo colectivo”, escribió al resumir la reacción de los pasajeros. En el mismo texto, agregó: “GAD estamos bien”.

La expresión dejó ver que la creadora de contenido y el resto de las personas que la acompañaban lograron salir del avión después del aterrizaje. Nazor no reveló si viajaba sola o con integrantes de su familia, amistades o equipo de trabajo.

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Horas después de su primera actualización, la influencer volvió a aparecer en sus historias de Instagram. Esta vez publicó una fotografía en la que se le veía con una chamarra café y audífonos, mientras mantenía contacto con sus seguidores.

(Instagram)

En esa imagen escribió: “Aquí seguimos esperando”. El mensaje mostró que, tras bajar de la aeronave, permaneció un tiempo en el aeropuerto antes de poder continuar con sus planes.

En otra historia, Nazor confirmó que ya había dejado atrás la espera. Sobre un fondo negro colocó un mensaje breve para informar que finalmente había llegado a casa.

“Ya en casita por fiiin”, escribió. Debajo añadió: “Todo súper bien”, junto a emojis de corazones.

La imagen incluyó la hora de 4:08 AM, aunque la influencer no indicó en qué ciudad se encontraba ni cuánto tiempo pasó desde la falla que reportó durante el despegue.

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La publicación final confirmó que Maya Nazor llegó a su domicilio después del aterrizaje y de la espera posterior en el aeropuerto.