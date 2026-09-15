Gala Montes desmiente a Emiliano Aguilar: asegura que sí salieron y que engañó a su exnovio con él

Gala Montes arremetió contra Emiliano Aguilar luego de que él negara que tuvieron una relación. (Capturas de pantalla)

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Gala Montes desmintió a Emiliano Aguilar y aseguró que sí existió una relación entre ambos, además de confesar que le fue infiel a su entonces pareja con el hijo de Pepe Aguilar, luego de que él negara públicamente cualquier vínculo sentimental con la actriz.

La confrontación estalló la noche del lunes, cuando Montes realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales frente a alrededor de diez mil personas conectadas. El live llegó horas después de que Aguilar publicara varios videos en los que pidió que dejaran de relacionarlo con la actriz y reveló que la bloqueó en todas sus redes sociales.

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Emiliano Aguilar negó el romance y reveló el bloqueo

Emiliano Aguilar asegura que bloqueó a Gala y niega relación. (Instagram: Emiliano Aguilar)

Aguilar fue el primero en hablar. En sus historias de Instagram, visiblemente molesto, pidió que se detuvieran las especulaciones sobre un supuesto noviazgo con la actriz: “No estamos juntos, no somos pareja y ya”.

El cantante también rechazó que se le atribuyera responsabilidad por la situación personal que atraviesa Montes. “Todo están diciendo que tú y tú, que es tu culpa que está así, que está como... Todos pasan por cosas”, declaró.

Aguilar precisó que no existía una pelea directa con la actriz, sino cansancio por la insistencia de las redes sociales en vincularlos. “No estamos enojados, no, nada, nada, nada. Nomás sirve de tema que cada pinche cosa que veo en Instagram tiene que ver algo conmigo y con ella”, explicó.

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La medida que tomó para dejar de ver contenido relacionado con Montes fue contundente: “Yo ya no quiero saber nada de eso, al chile. Yo la tuve que bloquear de todos lados, la tuve que bloquear y ya”, confesó.

Gala Montes arremete contra Emiliano y confirma que tuvieron relación

Gala Montes confirmó que salió con Emiliano Aguilar y le pidió que no hablara de ella en redes sociales. (Instagram)

La respuesta de la actriz llegó en dos tiempos. Primero, en unas historias de Instagram en las que le pidió a Aguilar que hablara con ella en privado si tenía algún problema: “Deja de andar diciendo cosas como todo mundo aquí en redes. Si tienes algún pedo, yo te agradezco mucho que salgas a defenderme. Yo no necesito que nadie me defienda”.

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Después, Montes admitió que la relación no funcionó: “Emiliano y yo salimos, pero pues, ¿qué crees? No se pudo. No se pudo. No se puede con él, güey”.

La confesión más fuerte llegó enseguida: ella misma reveló que le fue infiel a una pareja anterior con el hijo de Pepe Aguilar: “Yo le puse el cuerno a mi novio con Emiliano, pero me arrepiento, güey. Me arrepiento porque él no está listo todavía. No estás listo todavía para estar conmigo. No estás listo. Así que llámame cuando estés listo. No creo que estés listo nunca porque yo quiero estar soltera toda mi vida”, dijo, alternando frases en inglés.

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Ya en un live nocturno, el tono subió. Montes cuestionó la narrativa de víctima que, según ella, construyó Aguilar: “¿Y cuántas veces estuvimos juntos? Así que deja de inventar mamad*s, güey”.

También rechazó que él la hubiera ayudado durante su crisis reciente: “No me salvaste, pendej*. Yo no necesito que nadie me salve, cabrón. No me diste nada, güey. Nada, nada, más que cogerm* y ya, es todo”.

Gala Montes confirmó que engañó a su exnovio con Emiliano Aguilar. (Instagram)

En el mismo tono, reclamó que Aguilar desconociera con quién estaba acostumbrada a relacionarse: “Yo no sé con quién estás acostumbrado a salir. Y si me vas a bloquear, bloquéame, pero a mí me vas a ver en todos lados, güey, en todos los put*s espectaculares cantando, en todos los put*s venues cantando”. La actriz también lanzó señalamientos sobre la situación económica y la carrera musical del cantante, a quien acusó de no tener dinero ni talento.

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El motivo del bloqueo y el papel de su ex Icho Van

Según la versión de Gal Montes, el conflicto se originó cuando ella atravesaba un momento de crisis emocional y le pidió ayuda a Aguilar. Al no recibir el apoyo que esperaba, decidió llamar a su expareja, el contrabajista Icho Van, integrante de la agrupación Jenny and the Mexicats.

“Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien, entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme porque no es solo mi ex, sino mi amigo”, relató la actriz en una de sus historias.

Gala Montes explica que Emiliano Aguilar la bloqueó de redes sociales por la foto que subió con su expareja. (Instagram)

Montes aseguró que fue precisamente la llegada de Icho Van lo que molestó a Aguilar y lo llevó a bloquearla, luego de ver una fotografía de ella junto a su expareja. “Aquí estuvieras, Emiliano, pero te da miedo y prefieres estar solo. Esa es tu decisión, yo la respeto, la valido, pero sí me caga que estés diciendo mentiras. Di por qué me bloqueaste”, reclamó.

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En X, la actriz había defendido antes la presencia de Icho Van en Las Vegas, donde reapareció públicamente tras su salida de La Casa de los Famosos México: “Vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos”. Y remató con una frase dirigida a quienes cuestionaban la cercanía entre ambos: “Para eso están los amigos exes, si sus exes no son así, entonces se enamoraron de la persona incorrecta”.

La relación abierta entre Montes e Icho Van se remonta a diciembre de 2024, cuando la propia actriz la hizo pública en una transmisión en vivo: “Icho y yo tenemos una relación abierta desde hace mucho tiempo. Antes que todo, él es mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida”.

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Durante el live del lunes, Montes también deslizó detalles sobre la dinámica que mantenía con Aguilar: mencionó un hotel en Hollywood que ella pagó y describió peleas frecuentes entre ambos. Aseguró, además, que el cantante ponía como pretexto a sus hijas para evitar formalizar la relación.

Sobre el consumo de marihuana, que también formó parte del cruce entre ambos, Montes insistió en que no provenía de la influencia de Aguilar: “Ese güey no me metió al vicio. Yo me metí sola. Y yo lo único que hago, se lo repito, es marihuana, ya. Porque en los países primermundistas es legal para la gente que tenemos ansiedad. Emiliano y yo tenemos ansiedad”.

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Cerró la transmisión con un reclamo directo sobre lo que consideró la actitud pasiva del cantante frente a los rumores y advirtió que podría revelar detalles de su vida que no le van a gustar: “No salgas a decir mamad*s, cabrón, porque yo voy a contar todo y no te va a gustar y vas a estar llorando... Y tú también aguanta, cabrón, soporta. Salte de las redes a la verg* y ya”.