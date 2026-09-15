México

Danna y el Malilla protagonizan divertido baile al ritmo de “Si se acaba el mundo” durante su encuentro en NY

El video grabado durante la Semana de la Moda reaviva el interés por la dupla mexicana, que ya suma dos colaboraciones, una amistad cercana y una presencia cada vez más comentada en redes

Danna y el Malilla/Instagram

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Danna y El Malilla compartieron un video donde bailan juntos al ritmo de su tema “Si Se Acaba El Mundo”, grabado durante su paso por la Semana de la Moda de Nueva York. El clip se sumó a otro momento que también dio de qué hablar: la coincidencia de Danna con Peso Pluma, expareja de Kenia Os, en el desfile de la marca LUAR.

El video circuló en redes sociales mostró a ambos artistas en un ambiente distendido, bailando de forma espontánea la canción que lanzaron juntos meses atrás. La grabación se dio en el contexto de la presencia de ambos en la capital de la moda estadounidense, donde también coincidieron celebridades como Zendaya, Elle Fanning y Troye Sivan.

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La Semana de la Moda de Nueva York arrancó el 10 de septiembre de 2026 bajo el calendario organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), con desfiles de firmas como Tommy Hilfiger, Christian Siriano, Tory Burch y LUAR. En ese circuito de eventos se produjeron tanto el baile viral de Danna con El Malilla como el encuentro que la cantante tuvo con Peso Pluma.

Un hombre con camiseta negra y una mujer con vestimenta tejida posan con gafas de sol en un pasillo iluminado.
La Semana de la Moda de Nueva York arrancó el 10 de septiembre de 2026 bajo el calendario organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), con desfiles de firmas como Tommy Hilfiger, Christian Siriano, Tory Burch y LUAR. (Captura de pantalla)

El video y la canción que lo acompaña

Una mujer y un hombre frente a dos lavabos dobles en un baño. Ella lleva top brillante y él camiseta negra. Paredes rojas, una con azulejos
Maren Morris y El Malilla se encuentran en una estancia con paredes de ladrillo y texturizadas, ubicados a cada lado de un pilar con lavabos dobles. (Danna y El Malilla Captura de pantalla TikTok)

El clip capturó a Danna y El Malilla bailando “Si Se Acaba El Mundo” en un momento casual dentro de su agenda en Nueva York.

La escena reavivó el interés de sus seguidores por la dupla, que ya suma dos colaboraciones musicales y una relación de amistad que ambos han descrito en entrevistas previas.

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“Si se acaba el mundo” es la canción de Danna y El Malilla

El sencillo fue coescrito por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer. En sus primeras 24 horas disponible en YouTube, acumuló más de 91 mil reproducciones y superó los mil comentarios de seguidores que celebraron la unión entre el pop y el reguetón mexicano. (@Danna)
El sencillo fue coescrito por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer. En sus primeras 24 horas disponible en YouTube, acumuló más de 91 mil reproducciones y superó los mil comentarios de seguidores que celebraron la unión entre el pop y el reguetón mexicano. (@Danna)

El tema mezcla reggaetón con pop contemporáneo y narra la historia de dos personas que deciden vivir el presente ante la idea de que el tiempo se agota, una premisa de romance en clave apocalíptica que hoy sigue generando contenido en redes, como el baile registrado en Nueva York.

El sencillo fue coescrito por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer. En sus primeras 24 horas disponible en YouTube, acumuló más de 91 mil reproducciones y superó los mil comentarios de seguidores que celebraron la unión entre el pop y el reguetón mexicano.

El videoclip oficial se estrenó el 29 de julio de 2026 a las 6:00 pm en plataformas digitales. Antes de su lanzamiento, Danna había compartido en TikTok un adelanto grabado durante el rodaje, en el que ambos artistas conversaban sobre la colaboración y abordaban temas personales frente a cámara, un material que sus seguidores interpretaron como una muestra de la cercanía entre ambos.

El primer estreno en vivo del tema llegó el 30 de junio de 2026, cinco días después del lanzamiento del sencillo, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México. Danna invitó a El Malilla al escenario de forma sorpresiva y, al terminar la actuación conjunta, lo despidió con un abrazo y un “¡Gracias Mali!” antes de continuar con el resto de su repertorio, que incluyó temas como “Platonik”, “Aún te quiero” y “You Could Be That Boy”.

El momento con Peso Pluma que dio de qué hablar

Un hombre con traje claro y gafas de sol posa junto a una mujer con top dorado ornamentado y gafas oscuras en un espacio exterior de noche
Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, fue nombrado en 2025 el primer mexicano embajador del CFDA para la Semana de la Moda de Nueva York. (Gerardo Escareño/Facebook )

La coincidencia de Danna con Peso Pluma se produjo en el desfile de LUAR, una de las citas de la Semana de la Moda de Nueva York. El encuentro se viralizó al tratarse del cantante que hasta hace poco fue pareja de Kenia Os.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, fue nombrado en 2025 el primer mexicano embajador del CFDA para la Semana de la Moda de Nueva York. Aquel nombramiento se dio en el cóctel de apertura organizado en el Rockefeller Center, donde el cantante posó junto a Anna Wintour, entonces editora en jefe de Vogue, además de Michael Kors, Thom Browne, Anna Sui y Vera Wang.

En esa edición de 2025, Peso Pluma asistió acompañado por Kenia Os, quien entonces era su novia. La pareja fue registrada en el front row de los desfiles de Off-White y LUAR, y compartió en redes sociales varias fotografías juntos desde Nueva York. Aquel encuentro también dejó un momento que se volvió viral por otro motivo: un video en el que Wintour dirigía la mirada hacia ambos con un semblante serio, gesto que los usuarios comparaton con el personaje de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda.

Un año después, en la edición de 2026, la situación cambió. Kenia Os asistió a la Semana de la Moda como soltera y como invitada al desfile de Tommy Hilfiger, realizado en The Plaza Hotel, donde compartió front row con Wintour y con la cantante surcoreana Jisoo, integrante de BLACKPINK. La imagen se viralizó entre sus fans, que destacaron su presencia como figura propia dentro del circuito internacional de moda, en medio de la promoción de su cuarto álbum, K de Karma.

En ese nuevo contexto, sin la presencia de Kenia Os, se dio la coincidencia entre Danna y Peso Pluma en el desfile de LUAR. El cruce circuló en publicaciones que los describieron representando a México en el evento, y los usuarios en redes lo vincularon de inmediato con el historial sentimental reciente del cantante, en momentos en que tanto él como Kenia Os han seguido caminos separados dentro de la industria musical y de la moda.

El origen de la dupla, de “Khe Calor” a las declaraciones sobre su vínculo

Su primer cruce se dio en 2025, cuando El Malilla apareció como figura secundaria en el video musical de “Khe Calor”, sencillo de Danna. - (@danna)
Su primer cruce se dio en 2025, cuando El Malilla apareció como figura secundaria en el video musical de “Khe Calor”, sencillo de Danna. - (@danna)

La colaboración entre Danna y El Malilla no surgió con “Si Se Acaba El Mundo”. Su primer cruce se dio en 2025, cuando El Malilla apareció como figura secundaria en el video musical de “Khe Calor”, sencillo de Danna. Ese cameo encendió la expectativa de las audiencias de ambos artistas sobre una posible unión formal.

El interés generado por ese primer acercamiento derivó, meses después, en la producción conjunta de “Si Se Acaba El Mundo”, publicada el 25 de junio de 2026. Entre ambos lanzamientos, El Malilla también sumó colaboraciones con otros nombres del género urbano, entre ellos J Balvin, Bellakath, El Bogueto, Ms Nina, Yeri Mua, Dani Flow y Kenia Os, con quien coincidió antes de su acercamiento con Danna.

El cantante, cuyo nombre real es Fernando Hernández Flores, se refirió públicamente a su vínculo artístico con Danna durante la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy. Ante la prensa, reconoció que la colaboración con Danna lo introdujo al pop y le cambió la perspectiva como artista, un comentario que reforzó la lectura de su relación como un intercambio entre dos géneros y dos generaciones musicales.

La cercanía mostrada por ambos en distintos escenarios, sumada al contenido detrás de cámaras que compartieron durante el rodaje del videoclip, alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. Sin embargo, ninguno de los dos artistas ha confirmado un noviazgo. Sus declaraciones públicas se han limitado a describir admiración mutua y una relación de amistad construida a partir de sus dos colaboraciones musicales.

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