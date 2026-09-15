Polémica en Tabasco: secretario del Instituto Electoral habría compartido video promocional de Morena por error; PAN pedirá su remoción

El representante del PAN ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Esvi Cabrera Reyes, informó que su partido presentará una queja formal para solicitar la remoción del secretario ejecutivo del organismo, Alfredo Zavala Frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una publicación difundida mediante un estado de WhatsApp desató una controversia política en Tabasco y colocó bajo cuestionamiento la actuación de Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

El funcionario electoral habría compartido un video promocional relacionado con Daniel Casasús Ruz, integrante de Morena y aspirante a la presidencia municipal de Centro en las elecciones de 2027. Aunque Zavala Frías sostuvo que se trató de un error involuntario, representantes de la oposición consideraron insuficiente la explicación.

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El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que solicitará formalmente la remoción del secretario ejecutivo y promoverá una denuncia ante la instancia correspondiente. La controversia también provocó pronunciamientos de figuras de Morena y del gobierno estatal, quienes coincidieron en que los integrantes del organismo electoral deben evitar acciones que generen dudas sobre su imparcialidad.

PAN solicitará la remoción de Jorge Alberto Zavala Frías

Esvi Cabrera Reyes, representante electoral y vocero del PAN en Tabasco, informó que su partido llevará el caso a la próxima sesión ordinaria del Consejo Estatal del IEPCT, donde exigirá una sanción contra Jorge Alberto Zavala Frías.

El panista adelantó que la petición será la remoción inmediata del funcionario y llamó a las demás fuerzas políticas de oposición a respaldar el planteamiento. A su juicio, el incidente no puede reducirse a una equivocación tecnológica debido a la responsabilidad que ocupa Zavala Frías dentro del órgano encargado de organizar los comicios locales.

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“Es un llamado a los partidos de oposición para promover la confianza en la institución. Nosotros estamos demandando la remoción del secretario ejecutivo”, declaró Cabrera Reyes, según información publicada por Quadratín Tabasco.

El representante de Acción Nacional explicó que el partido no fijó una postura durante la sesión extraordinaria celebrada el viernes anterior debido al formato del orden del día. Sin embargo, afirmó que aprovecharán la siguiente sesión ordinaria para plantear el asunto ante el Consejo Estatal.

Las acciones anunciadas por el PAN incluyen:

Presentar una denuncia formal ante la instancia competente.

Solicitar la remoción de Zavala Frías de la Secretaría Ejecutiva del IEPCT.

Llevar el caso ante el Consejo Estatal durante su próxima sesión ordinaria.

Convocar a otros partidos de oposición para emitir una postura conjunta.

Cabrera Reyes argumentó que la medida busca preservar la confianza ciudadana en el instituto y garantizar que sus integrantes se conduzcan con neutralidad durante el proceso electoral local.

Secretario del IEPCT atribuye publicación a un error involuntario

De acuerdo con las versiones difundidas por medios locales, Zavala Frías explicó de manera privada, antes de una sesión extraordinaria del instituto, que el video apareció en su estado de WhatsApp debido a un supuesto fallo técnico.

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La publicación estaba relacionada con Daniel Casasús Ruz, quien es señalado como uno de los perfiles de Morena interesados en competir por la alcaldía de Centro, municipio donde se encuentra Villahermosa, la capital tabasqueña.

Hasta el momento, la difusión del material no acredita por sí misma que exista respaldo institucional del IEPCT hacia el aspirante morenista. No obstante, el episodio abrió un debate sobre la conducta que deben mantener los funcionarios electorales y la necesidad de evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una preferencia partidista.

El PAN consideró que la explicación del error involuntario no resuelve los cuestionamientos. Para ese partido, la posición jerárquica de Zavala Frías obliga a valorar el impacto público del hecho y no únicamente las circunstancias en las que fue compartido el video.

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Morena advierte que el IEPCT debe evitar “ruido electoral”

El diputado local Jorge Orlando Bracamonte, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Tabasco e integrante de Morena, reconoció que el personal del organismo electoral no debe cometer equivocaciones que puedan poner en duda su imparcialidad.

Bracamonte respaldó el llamado realizado previamente por el gobernador Javier May Rodríguez y señaló que ese tipo de episodios puede generar “ruido” en el proceso electoral de 2026-2027, de acuerdo con Quadratín Tabasco.

Sin embargo, el legislador restó impacto político a la publicación y sostuvo que una contienda interna o una encuesta partidista no se define mediante esa clase de materiales. También evitó pronunciarse directamente a favor de la separación del secretario ejecutivo.

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Bracamonte explicó que cualquier determinación sobre la permanencia o una eventual sanción contra Jorge Alberto Zavala Frías corresponde exclusivamente a las autoridades del propio instituto.

IEPCT deberá determinar si aplica alguna sanción

La exigencia del PAN abre la posibilidad de que el caso sea discutido formalmente por el Consejo Estatal del IEPCT. Será esa autoridad la que deberá analizar si la actuación atribuida al secretario ejecutivo vulneró alguna obligación administrativa o afectó los principios que rigen la función electoral.

Entre esos principios se encuentran la imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, certeza y máxima publicidad, fundamentales para mantener la confianza de los partidos y de la ciudadanía en la organización de las elecciones.

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Por ahora, la remoción constituye una exigencia política del PAN y no una resolución adoptada por el instituto. El siguiente paso será la presentación formal de la inconformidad y la respuesta que emitan las autoridades electorales de Tabasco antes del avance del proceso rumbo a los comicios de 2027.