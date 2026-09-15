México

Lupita D’Alessio se rinde ante Danna tras su participación en Mentiras All Stars y la llena de elogios: “Es una supercantante”

La legendaria intérprete sorprendió con un reconocimiento público hacia la cantante, quien respondió con emoción y admiración por el legado de una de las grandes voces de la música mexicana

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El regreso de Danna al teatro musical provocó una reacción inesperada de una de las grandes voces de la música mexicana. Luego de las funciones de “Mentiras All Stars” en el Auditorio Nacional, Lupita D’Alessio utilizó su cuenta de TikTok para dedicarle un mensaje a la cantante, aunque sus primeras palabras hicieron que más de uno prestara atención: “Yo no me meto, no me gusta meterme donde no me llaman, pero esta vez sí quiero”.

La frase pudo parecer el inicio de una declaración polémica, pero el contenido tomó otro rumbo. La intérprete habló directamente sobre las cualidades vocales y escénicas de la joven artista, a quien calificó como “una enorme cantante”. Su comentario llegó después de que la producción reuniera a Danna, Belinda y Mariana Treviño en una propuesta que recupera distintas etapas del musical mexicano.

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La respuesta tampoco pasó desapercibida. “Lupita querida, que honor recibir estas palabras viniendo de ti, GRACIAS 🤍 GRACIAS infinitas”, escribió la protagonista de este intercambio, quien además confesó la admiración que siente por la trayectoria de la intérprete. Así, lo que comenzó con una frase que podía sonar desafiante terminó convertido en un reconocimiento entre generaciones.

“Es una supersupercantante”: el inesperado reconocimiento

Lupita D'Alessio manda mensaje a Danna tras su participación en "Mentiras all Stars" - (TikTok/@soylupitadalessio)

Sin rodeos, la cantante destacó primero la capacidad vocal de su colega. “Yo estoy segura que ya se sabe, cantante, intérprete, con una voz potente, con una presencia escénica, con una fuerza en la cara”, expresó. También resaltó su manera de desenvolverse sobre el escenario y su capacidad para darle una dimensión teatral a sus interpretaciones.

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El reconocimiento fue todavía más específico cuando habló de aspectos técnicos. “El fraseo es impecable”, aseguró, antes de mencionar “las notas que da, eh, altas y los, los matices, eh, los bajos que da”. Para ella, esas características convierten a la artista en una intérprete particularmente completa.

La declaración terminó con una frase contundente: “Es, es una, es una supersupercantante”. Después agregó: “Esa generación, empezando por Danna Paola, a mí me parece que, que es la intérprete. Felicidades, Danna”. Con ello, dejó claro que su mensaje no buscaba alimentar una confrontación, sino reconocer el trabajo de la cantante sobre el escenario.

Danna responde con admiración por su legado

Danna - (TikTok)
Danna - (TikTok)

La respuesta llegó con un tono completamente distinto al que podría haberse anticipado por la frase inicial del video. La protagonista agradeció públicamente el reconocimiento y dejó ver que recibirlo de una figura con semejante trayectoria tenía un valor especial para ella.

“Admiro muchísimo y espero estar siempre a la altura del legado tan maravilloso que haz dejado en la música. ❤️🌹 tqm”, escribió. Sus palabras reflejaron el respeto que siente por la carrera de la intérprete y convirtieron el intercambio en un momento de admiración mutua.

El mensaje ocurrió después de su debut en “Mentiras All Stars”, donde asumió el papel de Yuri. Su participación representa su regreso al teatro musical después de varios años y la coloca nuevamente frente a un público que pudo verla en una faceta diferente a la de sus recientes proyectos musicales.

“La gata bajo la lluvia” desata los aplausos

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con Mariana Treviño
Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

Durante las funciones del sábado 12 de septiembre en el Auditorio Nacional, uno de los momentos más comentados llegó con “La gata bajo la lluvia”. La interpretación fue acompañada por el público, mientras la estética ochentera del personaje reforzó la identidad del montaje y su conexión con la nostalgia.

La producción también cuenta con Belinda como Daniela y Mariana Treviño como Lupita. Las tres intérpretes participan en una historia que recupera canciones emblemáticas del pop en español de los años ochenta, entre ellas “Él me mintió”, “De color de rosa”, “Cuando baja la marea” y “Acaríciame”.

En redes sociales, seguidores destacaron la actuación de la cantante y algunos consideraron que su participación podría abrirle nuevas posibilidades dentro del teatro. Entre aplausos, nostalgia y un reconocimiento inesperado, el episodio dejó una frase que terminó robándose la atención: “Yo no me meto, no me gusta meterme donde no me llaman”. Esta vez, sin embargo, sí quiso hablar, y lo hizo para lanzar un elogio que la propia artista recibió con evidente emoción.

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