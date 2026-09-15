Ocultos entre cajas de fertilizante: así hallaron autoridades 217 litros de metanfetamina en La Paz, BC

César “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido con 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina en La Paz, Baja California Sur. (Cortesía)

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Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Una denuncia llevó a los agentes hasta El Centenario

De acuerdo con la información difundida por la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaran una denuncia anónima en la que se advertía que una persona acudiría a una empresa de paquetería para recoger lo que posiblemente sería un narcótico.

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La droga fue localizada en 52 bidones ocultos entre cajas de fertilizantes dentro de una camioneta. (Cortesía)

A partir de esa información, agentes de la PFM realizaron labores de seguimiento al vehículo relacionado con el reporte. Se trataba de una camioneta plateada, en la que viajaba César “N”.

Los elementos federales siguieron la unidad hasta El Centenario, delegación ubicada aproximadamente a 10 kilómetros de la mancha urbana de La Paz, donde finalmente procedieron a interceptarla.

La revisión del vehículo contó con el apoyo de un binomio canino. Durante la inspección fueron localizados 52 bidones que contenían la sustancia, los cuales se encontraban ocultos entre cajas de fertilizantes, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

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En total, las autoridades aseguraron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina, cantidad que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal junto con el detenido.

Tras la captura, el MPF realizó las diligencias correspondientes y solicitó los dictámenes periciales para determinar las características y el peso de la sustancia asegurada.

La FGR informó que un binomio canino apoyó en la revisión de la unidad donde fue localizado el cargamento. (Cortesía)

El detenido permanecerá en prisión mientras avanza el caso

Con los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía solicitó que César “N” fuera llevado ante un juez. En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y mantenerlo bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El plazo concedido para el cierre de la investigación complementaria permitirá a la Fiscalía realizar nuevas diligencias y reunir mayores elementos antes de que avance la causa penal.

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El caso ocurre mientras la FGR mantiene investigaciones y procedimientos contra integrantes o presuntos integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en distintos puntos del país.

En Baja California, por ejemplo, recientemente se dio a conocer la sentencia contra Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”, identificado por las autoridades como uno de los primeros “pozoleros” del Cártel de los Arellano Félix.

Un juez federal le impuso 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de homicidio simple en grado de tentativa.

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“El Cris” también es señalado como hermano mayor de Eduardo Teodoro García Pimentel, “El Teo”, quien fue uno de los principales operadores del grupo criminal en Baja California. Las investigaciones relacionaron a “El Cris” con la desaparición de cuerpos mediante el uso de ácido.

En la misma resolución, la FGR informó que José Barraza Benítez, alias “El Chepe”, recibió una condena de 26 años de prisión por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras ese expediente corresponde a hechos investigados desde años atrás, el caso de César “N” permanece en una etapa inicial. La persona detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.

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