Sara dejó a su hijo en la escuela y fue acribillada en Sinaloa, era maestra de kinder

Sara Rosalina, de 31 años, era maestra de kinder, fue a dejar a su hijo a la escuela y lueo fue asesinada en Esvuinapa, Sinaloa Foto: Redes Sara Rosalina

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Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada a balazos la mañana del 14 de septiembre de 2026 frente a su domicilio en la colonia Centro de Escuinapa, Sinaloa, cuando presuntamente volvía tras dejar a su hija en la escuela. Su muerte elevó a 16 el número de mujeres asesinadas en el municipio desde junio y a seis los casos registrados durante septiembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 horas en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional. Personas que transitaban por el sitio alertaron a la Policía Municipal tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

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Los agentes encontraron a Sara Rosalina con varios impactos de bala. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para atenderla, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

En el sitio fueron localizados alrededor de 10 casquillos percutidos, al parecer calibre nueve milímetros. La Policía Municipal acordonó el área y elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2025.- Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados a balazos sobre Avenida Tlalpan al cruce con Eje 4 Xola, alcaldía Benito Juárez. Los atacantes huyeron abordo de una motocicleta. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El asesinato ocurrió al volver de dejar a su hija en la escuela

Testigos señalaron que la profesora habría sido sorprendida por hombres armados cuando cruzaba la calle para llegar a su vivienda. Los agresores le dispararon en diversas ocasiones antes de escapar.

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Sara Rosalina trabajaba como maestra de preescolar en Escuinapa. La mujer salió por la mañana para llevar a su hija a la escuela, pero no regresó a casa.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Hasta el momento de la información disponible, no se había informado sobre personas detenidas ni sobre un posible móvil del ataque.

Vecinos y compañeros de trabajo expresaron en redes sociales tristeza e impotencia por el asesinato. También exigieron justicia para la docente, a quien describieron como una mujer con una vida por delante.

Un zapato de tacón negro permanece sobre el asfalto mojado junto a una cinta policial con la inscripción Escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Francisco Javier publicó un mensaje tras conocer el caso: “Como maestro, me duele todavía más pensar que alguien que dedicaba su vida a educar niños haya terminado víctima de esta violencia. No podemos acostumbrarnos a estas noticias ni permitir que Sara se convierta solamente en una cifra”.

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Escuinapa acumuló seis mujeres asesinadas durante septiembre

Con el asesinato de Sara Rosalina, Escuinapa acumuló seis mujeres asesinadas durante septiembre, dentro de un total de ocho homicidios registrados en el municipio ese mes. Desde junio, la localidad sumó 16 mujeres asesinadas.

Cifras oficiales también señalaron que antes del crimen se habían contabilizado 15 feminicidios en Escuinapa durante 2026. La muerte de la maestra aumentó el registro de violencia contra las mujeres en el municipio.

A nivel estatal, septiembre acumuló 16 mujeres asesinadas: siete casos ocurrieron en Mazatlán, seis en Escuinapa y tres en Culiacán.

En una vía que comunica a Cartagena con Turbaco, la Policía Nacional encontró dos cuerpos de comerciantes de oro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 925 mujeres víctimas de una muerte violenta en el país, una cifra menor a las 1,185 registradas durante el mismo periodo de 2025. La disminución se reflejó en 21 entidades, aunque Sinaloa, CDMX y Colima registraron aumentos.

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En Sinaloa hubo 40 muertes violentas de mujeres durante los primeros cinco meses de 2026, frente a 26 en el mismo lapso de 2025. El incremento estuvo relacionado principalmente con los feminicidios, que pasaron de 13 a 35 casos en un año.

La cifra de 35 feminicidios representó el registro más alto de Sinaloa en nueve años e igualó los casos contabilizados en 2017. Culiacán concentró 24 delitos de este tipo, con una tasa de 4.27 por cada 100 mil mujeres.

Mientras se realizaban las primeras investigaciones por el asesinato de Sara Rosalina, autoridades localizaron los cuerpos de dos personas cerca de una escuela primaria de la colonia Bicentenario, en Culiacán. Las víctimas fueron encontradas junto a una cisterna en la avenida Mulatos, donde acudieron elementos de la Defensa y policías municipales para acordonar el área e iniciar las indagatorias.

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