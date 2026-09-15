México

Hot cakes en nogada: el desayuno perfecto para celebrar la Independencia de México

Te decimos la receta para que la prepares este 15 y 16 de septiembre

Tres hotcakes apilados en un plato cerámico blanco con detalles azules, cubiertos con crema blanca, semillas de granada, nueces y perejil.
Una torre de tres hotcakes servidos con crema de nogada, granos de granada fresca y nuez de Castilla combina la repostería con elementos de la cocina mexicana tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay sabores que anuncian que septiembre ya llegó, y el chile en nogada es uno de ellos. Esta vez aparece en una versión inesperada: unos hotcakes suaves, cubiertos con una nogada cremosa, granada y nuez.

Los hotcakes en nogada son una propuesta original para el desayuno o brunch del 15 de septiembre. Mantienen los colores de la bandera mexicana y llevan a la mesa los sabores de las fiestas patrias de una manera dulce, cálida y diferente.

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Receta de hotcakes en nogada

Los hotcakes se preparan con una masa esponjosa de vainilla y canela, y se sirven con una salsa de nogada hecha con nuez de Castilla, queso crema y leche. La granada, el perejil y la nuez picada completan la presentación inspirada en el chile en nogada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos
Torre de hotcakes cubiertos con salsa blanca, semillas de granada, nueces y perejil, acompañados de cubiertos y pequeñas banderas de México.
Una torre de hotcakes preparados con salsa de nogada, granada y nuez adorna una mesa decorada con motivos alusivos a las fiestas patrias mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para los hotcakes

  1. 1 taza de harina de trigo, aproximadamente 125 g.
  2. 1 cucharada de azúcar.
  3. 1 cucharadita de polvo para hornear.
  4. 0,5 cucharadita de canela molida.
  5. 1 pizca de sal.
  6. 1 huevo.
  7. 180 ml de leche.
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  9. 2 cucharadas de mantequilla derretida.
  10. 1 cucharadita de aceite, para cocinar.

Para la nogada

  1. 120 g de nuez de Castilla, sin cáscara.
  2. 150 g de queso crema.
  3. 120 ml de leche evaporada.
  4. 2 cucharadas de crema ácida.
  5. 1 cucharada de miel.
  6. 1 cucharadita de jugo de limón.
  7. 0,5 cucharadita de canela molida.
  8. 1 pizca de nuez moscada.
  9. 1 pizca de sal.

Para decorar

  1. 80 g de semillas de granada.
  2. 2 cucharadas de nuez picada.
  3. 1 cucharada de perejil fresco, finamente picado.
  4. 1 cucharada de azúcar glass, opcional.
Mesa de madera con harina, huevos, leche, mantequilla, nueces, granada, canela, miel y un plato con hotcakes bañados en salsa de nogada.
Diversos ingredientes como harina, nuez de Castilla y granada reposan sobre una mesa de madera junto a un plato de hotcakes bañados en salsa de nogada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hotcakes en nogada, paso a paso

  1. Coloca en un tazón la harina, el azúcar, el polvo para hornear, la canela y la sal. Mezcla hasta integrar.
  2. En otro recipiente, bate el huevo con la leche, la vainilla y la mantequilla derretida.
  3. Vierte los ingredientes líquidos sobre los secos. Mezcla con un batidor de globo hasta integrar. No batas de más: algunos grumos pequeños ayudan a obtener hotcakes más suaves.
  4. Deja reposar la masa durante 5 minutos para que tome una mejor consistencia.
  5. Calienta un comal o sartén antiadherente a fuego medio y úntalo con un poco de aceite.
  6. Vierte aproximadamente 0,25 taza de masa por cada hotcake.
  7. Cocina durante 2 minutos, o hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse firmes.
  8. Voltea el hotcake y cocina durante 1 minuto más. Mantén el fuego medio, porque una temperatura alta puede dorar el exterior antes de que el centro quede cocido.
  9. Repite el procedimiento hasta terminar la masa. Reserva los hotcakes en un plato y cúbrelos ligeramente para conservar su humedad.
  10. Para preparar la nogada, tuesta la nuez en un sartén seco durante 3 minutos a fuego bajo. Muévela constantemente para evitar que se queme.
  11. Coloca en la licuadora la nuez tostada, el queso crema, la leche evaporada, la crema ácida, la miel, el jugo de limón, la canela, la nuez moscada y la sal.
  12. Licúa hasta obtener una salsa cremosa. Si queda demasiado espesa, agrega leche evaporada de 1 cucharada en 1 cucharada.
  13. La nogada debe quedar espesa, pero fácil de verter, para que cubra los hotcakes sin escurrirse por completo.
  14. Forma una torre con 3 o 4 hotcakes y báñalos con la nogada.
  15. Decora con semillas de granada, nuez picada, perejil fresco y un poco de azúcar glass, si deseas.
  16. Sirve de inmediato, mientras los hotcakes todavía están tibios.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 3 o 4 hotcakes por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 530 kcal
  • Grasas: 32 g
  • Carbohidratos: 48 g
  • Proteínas: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los hotcakes pueden conservarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 2 días.

La nogada debe guardarse por separado y mantenerse refrigerada durante un máximo de 3 días.

También puedes congelar los hotcakes sin la nogada durante 1 mes. Colócalos entre hojas de papel encerado y caliéntalos en un comal, sartén o microondas antes de servir.

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