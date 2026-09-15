Hot cakes en nogada: el desayuno perfecto para celebrar la Independencia de México

Hay sabores que anuncian que septiembre ya llegó, y el chile en nogada es uno de ellos. Esta vez aparece en una versión inesperada: unos hotcakes suaves, cubiertos con una nogada cremosa, granada y nuez.
Los hotcakes en nogada son una propuesta original para el desayuno o brunch del 15 de septiembre. Mantienen los colores de la bandera mexicana y llevan a la mesa los sabores de las fiestas patrias de una manera dulce, cálida y diferente.
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Receta de hotcakes en nogada
Los hotcakes se preparan con una masa esponjosa de vainilla y canela, y se sirven con una salsa de nogada hecha con nuez de Castilla, queso crema y leche. La granada, el perejil y la nuez picada completan la presentación inspirada en el chile en nogada.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
Para los hotcakes
- 1 taza de harina de trigo, aproximadamente 125 g.
- 1 cucharada de azúcar.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 0,5 cucharadita de canela molida.
- 1 pizca de sal.
- 1 huevo.
- 180 ml de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 2 cucharadas de mantequilla derretida.
- 1 cucharadita de aceite, para cocinar.
Para la nogada
- 120 g de nuez de Castilla, sin cáscara.
- 150 g de queso crema.
- 120 ml de leche evaporada.
- 2 cucharadas de crema ácida.
- 1 cucharada de miel.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
- 0,5 cucharadita de canela molida.
- 1 pizca de nuez moscada.
- 1 pizca de sal.
Para decorar
- 80 g de semillas de granada.
- 2 cucharadas de nuez picada.
- 1 cucharada de perejil fresco, finamente picado.
- 1 cucharada de azúcar glass, opcional.
Cómo hacer hotcakes en nogada, paso a paso
- Coloca en un tazón la harina, el azúcar, el polvo para hornear, la canela y la sal. Mezcla hasta integrar.
- En otro recipiente, bate el huevo con la leche, la vainilla y la mantequilla derretida.
- Vierte los ingredientes líquidos sobre los secos. Mezcla con un batidor de globo hasta integrar. No batas de más: algunos grumos pequeños ayudan a obtener hotcakes más suaves.
- Deja reposar la masa durante 5 minutos para que tome una mejor consistencia.
- Calienta un comal o sartén antiadherente a fuego medio y úntalo con un poco de aceite.
- Vierte aproximadamente 0,25 taza de masa por cada hotcake.
- Cocina durante 2 minutos, o hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse firmes.
- Voltea el hotcake y cocina durante 1 minuto más. Mantén el fuego medio, porque una temperatura alta puede dorar el exterior antes de que el centro quede cocido.
- Repite el procedimiento hasta terminar la masa. Reserva los hotcakes en un plato y cúbrelos ligeramente para conservar su humedad.
- Para preparar la nogada, tuesta la nuez en un sartén seco durante 3 minutos a fuego bajo. Muévela constantemente para evitar que se queme.
- Coloca en la licuadora la nuez tostada, el queso crema, la leche evaporada, la crema ácida, la miel, el jugo de limón, la canela, la nuez moscada y la sal.
- Licúa hasta obtener una salsa cremosa. Si queda demasiado espesa, agrega leche evaporada de 1 cucharada en 1 cucharada.
- La nogada debe quedar espesa, pero fácil de verter, para que cubra los hotcakes sin escurrirse por completo.
- Forma una torre con 3 o 4 hotcakes y báñalos con la nogada.
- Decora con semillas de granada, nuez picada, perejil fresco y un poco de azúcar glass, si deseas.
- Sirve de inmediato, mientras los hotcakes todavía están tibios.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 3 o 4 hotcakes por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 530 kcal
- Grasas: 32 g
- Carbohidratos: 48 g
- Proteínas: 14 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los hotcakes pueden conservarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 2 días.
La nogada debe guardarse por separado y mantenerse refrigerada durante un máximo de 3 días.
También puedes congelar los hotcakes sin la nogada durante 1 mes. Colócalos entre hojas de papel encerado y caliéntalos en un comal, sartén o microondas antes de servir.
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