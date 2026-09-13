Ávila pidió no atribuir los resultados de PISA a la Nueva Escuela Mexicana; oposición sostiene lo contrario

En un entorno exterior con juegos infantiles, Arturo Ávila ofrece un comentario sobre las cifras educativas. El orador aborda los resultados en Matemáticas, Lectura y Ciencias, y la interpretación de estos datos en el debate público. Se discute el contexto internacional de los indicadores y la percepción del debate educativo en la política. El video presenta una figura pública comunicando su postura directamente.

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Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que la educación mexicana viva un desplome educativo a partir de los resultados de la prueba PISA y acusó a la oposición de usar las cifras como herramienta de confrontación política.

A través de un video difundido desde sus redes sociales, reconoció que existen rezagos que requieren atención, en particular en Matemáticas, donde el país obtuvo 388 puntos, lo que estuvo por debajo de los 463 promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A la vez, pidió diferenciar entre las críticas basadas en los datos y las interpretaciones que, según sostuvo, omiten el contexto internacional de la evaluación.

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Ávila sostuvo, al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia del jueves 10 de septiembre, que la OCDE describió el desempeño de México como resiliente en un escenario global con retrocesos de aprendizaje.

El legislador planteó que los resultados de Lectura y Ciencias se mantuvieron en niveles similares a los registrados en 2022, de acuerdo con la nota técnica de la OCDE. Su argumento fue que esa situación contradice la idea de una caída extendida en todas las áreas.

Oposición pide la renuncia del titular de la Secretaría de Educación por resultados de México en PISA

La diputada panista Paulina Rubio Fernández exigió que Mario Delgado Carrillo renuncie a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por los resultados de PISA 2025, que reflejan una caída de siete puntos frente a 2022.

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A través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’, la legisladora atribuyó los resultados a la estrategia de la SEP, con la Nueva Escuela Mexicana (NEM): “Morena busca una ciudadanía poco educada, poco informada, que lea poco, que entienda poco”, sostuvo que el programa de la NEM prioriza la ideologización de los estudiantes sobre la adquisición de conocimientos.

La legisladora recordó el episodio de Delgado Carrillo durante la celebración del Mundial 2026 para ilustrar el desempeño del secretario, donde promovió que se adelantaran las vacaciones en las 32 entidades porque en esas fechas ya no se hacía nada en las aulas, situación que fue duramente criticada por padres de familia, docentes y figuras políticas.

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El titular de la SEP Mario Delgado reconoció que más del 80 por ciento de los estudiantes mexicanos se siente acompañado y respaldado por sus docentes, según datos de la prueba PISA 2025. Crédito: X/ @mario_delgado

Por su parte, el titular de la SEP también defendió que en la prueba PISA reconociera que los estudiantes mexicanos se sienten acompañados por los docentes, ante esto, expresó su reconocimiento al magisterio desde un video difundido en redes sociales: “A diferencia de otros gobiernos que atacaban y estigmatizaban al magisterio, lo perseguían y reprimían, hoy se les reconoce y se les trata en su justa dimensión como agentes de la transformación social, como profesionales de la educación, con autonomía, con salario y derechos laborales dignos”.

Ávila negó que PISA pruebe un efecto directo de la Nueva Escuela Mexicana

El diputado también rechazó que los resultados de PISA permitan atribuir de forma automática los puntajes a la Nueva Escuela Mexicana. Afirmó que la evaluación mide competencias de estudiantes de 15 años.

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Explicó que PISA no verifica por sí sola el cumplimiento de un currículo ni demuestra que una política educativa específica haya causado un resultado determinado. El legislador sostuvo que usar la prueba como una sentencia sobre un proyecto político representa una simplificación.

En la conferencia de la SEP se habló sobre uno de los métodos matemáticos que se enseñarán en la Nueva Escuela Mexicana (Cuartoscuro)

Ávila señaló que la discusión educativa debe mantener una distinción entre la medición de conocimientos y la evaluación de las políticas públicas. En su planteamiento, ambas cuestiones pueden relacionarse, pero no son equivalentes. El diputado afirmó que confundir esos planos transforma una herramienta de diagnóstico en propaganda y acusó al PRI y al PAN de utilizar el debate educativo con fines políticos.

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La cobertura de PISA aumentó entre 2022 y 2025, según el legislador

El representante de Morena destacó un cambio en la proporción de jóvenes de 15 años incluidos en la muestra de PISA. Según indicó, la cobertura pasó de 64% a 69% entre 2022 y 2025.

Ávila sostuvo que la OCDE mencionó la incorporación de poblaciones que antes se encontraban marginadas. Para el diputado, esa ampliación puede influir en el promedio general de una prueba.

El legislador vinculó ese dato con la permanencia escolar. Su postura fue que la inclusión de adolescentes que antes no estudiaban no debe interpretarse como un fracaso, aunque reconoció que el desafío consiste en que esos alumnos también mejoren sus aprendizajes.

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Erick de la Cruz bromea el primer día de clases en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México, el lunes 26 de agosto de 2024. (AP Foto/Félix Márquez)

“Abrirles la escuela no es un fracaso”, afirmó Ávila. El diputado añadió que la ampliación del acceso debe acompañarse con políticas que fortalezcan los resultados académicos.

El planteo del legislador no incluyó una propuesta concreta sobre cómo revertir el desempeño en Matemáticas.