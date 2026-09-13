México

El Capi Pérez arremete contra quienes usan los realities para ‘dar contenido’: “Es una licencia para ser una mala persona”

El conductor cuestionó la presión por provocar situaciones frente a las cámaras y abrió un debate sobre los límites del entretenimiento

el capi perez
El presentador tiene una trayectoria en TV Azteca Foto: IG/elcapiperez
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El Capi Pérez encendió las redes sociales con una reflexión que llamó la atención por la contundencia de sus palabras. El conductor y comediante escribió en su cuenta de X: “Me caga el término ‘dar contenido’. Se toma como una licencia para ser una mierda de persona”. La publicación generó conversación alrededor de una expresión que se ha vuelto frecuente en el lenguaje de los programas de entretenimiento.

Poco después, el también comediante volvió a escribir y llevó la conversación a un terreno más personal: “Lo peor, es que ni siquiera YO sé de lo que soy capaz de hacer o decir en una situación en la que se me obligue a ‘dar contenido’ con tal de llevarle sustento a mi familia. Entonces mejor me callo le hocico😔”. Con estas palabras dejó claro que también contempla la presión que podría experimentar alguien cuya permanencia laboral dependiera de provocar reacciones.

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El Capi no mencionó directamente a una persona ni señaló algún programa en particular. Sin embargo, sus mensajes llegan en un momento en que los realities tienen una fuerte presencia en la televisión y en las redes sociales. En producciones como La Casa de los Famosos y La Granja VIP, las acciones de los participantes pueden convertirse rápidamente en conversaciones digitales, memes, polémicas y contenido para las audiencias.

¿Quién es El Capi Pérez?

Capi Pérez
El 'Capi' siente una conexión con miles de trabajadores que esperan ansiosos la llegada de su pago (Archivo)

Carlos Alberto Pérez Ibarra, conocido como El Capi Pérez, es un conductor y comediante mexicano que ha desarrollado buena parte de su carrera en la televisión. Su estilo está relacionado con la sátira, las imitaciones y las parodias de situaciones, personajes y programas que forman parte de la cultura popular.

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Uno de sus proyectos más conocidos es La Resolana, espacio en el que llevó su particular sentido del humor a la televisión mediante sketches y parodias. También ha formado parte de otros programas de entretenimiento, consolidándose como uno de los rostros cómicos de TV Azteca.

Su trayectoria resulta relevante para entender el peso de sus declaraciones. Durante años, su trabajo ha consistido precisamente en convertir acontecimientos televisivos en material de comedia. Por eso, su crítica al concepto de “dar contenido” llama especialmente la atención: conoce desde dentro la dinámica de generar momentos capaces de provocar una reacción inmediata entre los espectadores.

El Capi y su relación con las parodias de la televisión

Capi Pérez
Para el comediante, la visita de Katy Perry a TV Azteca es un gran recuerdo positivo (Archivo)

La sátira ha sido una parte importante de la identidad profesional del conductor. A través de sus parodias, ha tomado referencias de distintos espacios televisivos para transformarlas en sketches y situaciones humorísticas. Su trabajo se mueve, precisamente, en esa frontera entre lo que ocurre en pantalla y la manera en que el público lo interpreta.

En ese contexto, la frase “dar contenido” adquiere un significado particular. Dentro del entretenimiento suele utilizarse para describir a quien genera momentos que mantienen la atención del público: discusiones, romances, alianzas, declaraciones o cualquier situación que consiga convertirse en tema de conversación.

El problema que plantea su mensaje aparece cuando esa expresión comienza a utilizarse como justificación para cualquier comportamiento. “Se toma como una licencia para ser una mierda de persona”, escribió. No acusó a nadie en específico, pero sí cuestionó la idea de que provocar polémica sea suficiente para considerar exitoso a un participante.

Los realities y la presión de generar contenido

La Granja VIP 2 arranca este domingo 6 de septiembre, el reality de TV Azteca competirá con La Casa de los Famosos México
La Granja VIP 2 arranca este domingo 6 de septiembre, el reality de TV Azteca competirá con La Casa de los Famosos México

La discusión coincide con el auge de formatos como La Casa de los Famosos y La Granja VIP, donde la convivencia entre participantes se convierte en el centro del espectáculo. Cada enfrentamiento, estrategia, amistad o momento inesperado puede adquirir una segunda vida cuando llega a las redes sociales.

En ese escenario, “dar contenido” puede significar simplemente tener una personalidad llamativa o protagonizar situaciones que despierten interés. Sin embargo, también puede convertirse en una presión para quienes sienten que necesitan generar constantemente algo polémico para mantenerse relevantes ante la audiencia.

Por eso, la segunda publicación de El Capi resulta todavía más reveladora: “ni siquiera YO sé de lo que soy capaz de hacer o decir” si fuera obligado a actuar de determinada manera para “llevarle sustento a mi familia”. Sin señalar responsables ni confirmar que sus palabras estén relacionadas con algún reality específico, el conductor abrió un debate sobre una pregunta incómoda para la industria del entretenimiento: ¿cuánto debe sacrificar una persona para convertirse en el contenido que otros esperan ver?

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