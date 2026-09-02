Desayunos con moras: 3 combinaciones fáciles y energéticas para arrancar el día

Un desayuno sencillo puede marcar diferencia en la salud del corazón, según especialistas de Harvard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres combinaciones de desayunos con moras —avena, yogur con chía y smoothie en bowl— ofrecen energía sostenida para arrancar el día, según respaldan artículos publicados por Harvard Health Publishing, la división de divulgación médica de la Escuela de Medicina de Harvard Harvard y la Clínica Mayo.

La recomendación aplica todas las mañanas, antes de las actividades que exigen mayor esfuerzo físico o mental.

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Las moras aportan fibra, antioxidantes y vitamina C con bajo aporte calórico, lo que evita picos de azúcar en sangre durante las primeras horas del día.

La ciencia respalda el consumo matutino de frutos rojos por su aporte nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Eric Rimm, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, sugiere una taza diaria de frutos rojos frescos o congelados para obtener este beneficio.

Harvard vincula el consumo de moras con menor riesgo cardiovascular

Según el estudio Nurses’ Health, citado por Harvard Health Publishing, las mujeres que consumen tres o más porciones semanales de moras y fresas presentan 34% menos riesgo de infarto.

El efecto se atribuye a las antocianinas, compuestos que reducen la presión arterial y mejoran la elasticidad de los vasos sanguíneos.

El profesor Eric Rimm, de Harvard T.H. Chan School of Public Health, recomienda una taza diaria de frutos rojos frescos o congelados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rimm precisa que las variedades congeladas conservan el mismo valor nutricional que las frescas, lo que amplía la disponibilidad de la fruta durante todo el año sin perder sus propiedades.

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La avena con moras reduce el colesterol según Mayo Clinic

El Sistema de Salud de la Clínica Mayo (Mayo Clinic Health System) documenta que la avena contiene betaglucano, un tipo de fibra soluble que reduce la glucosa y el colesterol en sangre.

Combinada con moras, la mezcla prolonga la saciedad y evita picos de azúcar durante la mañana.

La avena contiene betaglucano, fibra que reduce el colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación requiere media taza de avena en agua o leche baja en grasa, calentada dos minutos, con un puñado de moras frescas o congeladas encima.

Añadir nueces o almendras suma grasas saludables y proteína adicional para quienes buscan energía sostenida sin depender de azúcares añadidos.

El yogur griego con moras y chía estabiliza la glucosa

Harvard Health Publishing sugiere yogur bajo en grasa con moras y semillas de chía como base para un desayuno rápido.

La proteína del yogur se digiere de forma lenta, lo que mantiene estable el azúcar en sangre por más tiempo que un desayuno solo de carbohidratos.

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Las moras son fuente de vitamina C y fibra dietética. Pueden agregarse semillas de chia o nueces para acompañar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía suma ácidos grasos omega-3 y fibra extra. Harvard recomienda mezclar dos cucharadas de chía con media taza de leche vegetal o animal, dejar reposar toda la noche y agregar las moras al día siguiente, técnica conocida como pudín de chía overnight.

Este formato requiere menos de cinco minutos de preparación matutina porque la mezcla se arma la noche anterior, lo que resulta práctico para quienes salen temprano de casa.

El pudín de chía overnight puede prepararse para llevarse listo al trabajo o a la escuela al día siguiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El smoothie bowl de moras con avena aporta 8.9 gramos de fibra según Mayo Clinic

El programa nutricional de la Clínica Mayo (The Mayo Clinic Diet) documenta una receta de smoothie bowl que combina moras, yogur, leche y avena licuados hasta obtener una consistencia cremosa, servida con pistaches y coco encima.

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La preparación aporta 8.9 gramos de fibra y 19.3 gramos de proteína por porción.

El smoothie bowl de moras combina yogur, leche y avena licuados hasta obtener consistencia cremosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta combina media taza de moras congeladas o frescas con yogur natural, leche baja en grasa y un cuarto de taza de avena en hojuelas, más hielo para lograr textura de tazón.

La Clínica Mayo recomienda triturar la avena junto con la fruta para conservar el efecto saciante del grano sin perder cremosidad.

La UNAM respalda el papel de las antocianinas en la prevención cardiovascular

En México, la publicación PaCiencia Pa’Todos, de la UNAM, documenta que las antocianinas —los pigmentos responsables del color en las moras— tienen actividad antioxidante y antiinflamatoria con evidencia de estudios preclínicos en la prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

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Especialistas coinciden en que la preparación del desayuno influye en los niveles de energía durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto señala que incorporar frutos como moras, uvas y cerezas a la dieta diaria representa una estrategia sencilla para aprovechar estas propiedades protectoras.