México

“Ya hemos sufrido demasiado”: marchan en Culiacán para exigir paz y seguridad a 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Martha Elena Reyes, presidenta de Coparmex en el estado, tomó el micrófono para solicitar a los habitantes que no se acostumbren a la violencia

Marcha por la Paz Culiacán
Foto de archivo/ Miles de ciudadanos vestidos de blanco marcharon desde La Lomita hasta la Catedral para exigir justicia por el asesinato de Ricardo Mizael, joven de 16 años que perdió la vida el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles. Al ritmo de música de banda y encabezados por su madre, Berenice López, familiares, amigos y sociedad en general levantaron consignas como “Por su memoria, por justicia, por la paz de nuestro Culiacán” y “Queremos paz, no más promesas vacías”, Gritos de fuera Rocha y fuera Morena, en una manifestación que evidenció el dolor colectivo y la exigencia de seguridad para la niñez y juventud sinaloense. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
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Decenas de sinaloenses salieron a las calles de Culiacán para marchar con el objetivo de exigir paz y seguridad a dos años del inicio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa que ha provocado más de 3 mil asesinatos y aproximadamente 6 mil desapariciones.

La jornada reunió a familias, jóvenes, colectivos de búsqueda y representantes de distintos sectores de la sociedad sinaloense, quienes se dieron cita a las 07:00 horas (tiempo local) para presenciar una misa y posteriormente comenzar la movilización por las calles de la capital vestidos de blanco.

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Uno de los discursos centrales corrió a cargo de Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, quien pidió hablar como una ciudadana más para solicitar a los sinaloenses que no se acostumbren a la violencia.

Marcha por la paz en Sinaloa
Foto: Luz Noticias

“Hoy hacemos memoria, pero para no alimentar el odio. Hacemos memoria para sanar, para aprender, para no repetir. Y también para decir que con toda claridad ya hemos sufrido demasiado. Yo también, al igual que ustedes, tengo miedo, pero me da más miedo pensar que nuestros hijos pueden llegar a creer que esto es normal.

Me da miedo que algún día me pregunten: ‘¿Y tú qué hiciste?’ Y no tener nada que responderles. Por eso hoy estamos aquí y por eso ustedes también están aquí (...) Estamos marchando por la vida, por nuestros hijos, nuestras familias, por los que ya no están, por quienes siguen esperando a regresar a casa", aseguró.

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El miedo que cambió la rutina de las familias en Culiacán

Marcha por la paz en Sinaloa
Foto: Los Noticieristas

La presidenta de Coparmex en Sinaloa describió cómo la inseguridad transformó los hábitos cotidianos de la población. “Hoy avisamos cuando llegamos, preguntamos por dónde vienen nuestros hijos y nos preocupamos si alguien tarda”, relató.

Esa vigilancia constante, explicó, se instaló como una forma de vida que antes no existía: “Hemos aprendido a vivir con una angustia que antes no se formaba y eso duele”. Al mismo tiempo, advirtió sobre el riesgo de que la violencia se vuelva parte del paisaje cotidiano. Le preocupa, dijo, “que nos terminemos acostumbrando, que algún día una desaparición, una muerte, una balacera o una familia rota ya no nos conmueva”.

Reyes Zazueta cerró su mensaje con un pedido directo a la comunidad reunida: “No nos soltemos, no nos rindamos y siempre veamos de frente para exigir lo que nos merecemos. No dejemos solos al que sufre, no perdamos la capacidad de sentir, no permitamos que el miedo nos robe la esperanza”, dijo ante decenas de personas que portaban pancartas exigiendo justicia y seguridad a dos años de la ola de violencia que los aqueja.

De manera posterior, los sinaloenses se prepararon para lanzar globos blancos al cielo en memoria de las personas desaparecidas y asesinadas como parte de la guerra del Cártel de Sinaloa, que comenzó el 9 de septiembre de 2024.

Una misa en La Lomita abrió la jornada de movilización

marcha paz Sinaloa
Decenas de habitantes se congregaron en Culiacán para marchar y exigir paz. Foto: Los Noticieristas

Previo a la movilización también se llevó a cabo una misa en La Lomita, encabezada por Jesús José Herrera Quiñónez, obispo de la Diócesis de Culiacán, en la que llamó a recuperar la tranquilidad y evitar que el sufrimiento acumulado por la violencia derive en rencor entre la población.

“Queremos vivir en paz, queremos calles seguras y familias tranquilas. Queremos que nuestros jóvenes, adolescentes y niños transiten por nuestras calles con seguridad. Queremos instituciones que protejan la vida y una sociedad donde podamos mirarnos nuevamente con confianza”, expresó ante los presentes.

Además, informó que este sábado sostuvo una reunión con la gobernadora Graciela Domínguez, en la que le expresó que Culiacán necesita “que nos hable con la verdad” y que “trabajen por la confianza” para que sus habitantes vuelvan a creer en las instituciones y sus autoridades.

Luego de dos años, los hechos violentos continúan en el estado, enfocándose recientemente en Mazatlán. Poco antes de la marcha, en solo 24 horas, fueron asesinadas 10 personas, siendo la zona turística la que la mayor cantidad de homicidios registró.

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