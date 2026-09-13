Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP 2: votaciones estarían muy parejas

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La Coreañera sería la participante con mayor riesgo de convertirse en la primera eliminada de La Granja VIP 2 este domingo 13 de septiembre, de acuerdo con una encuesta no oficial difundida por Vaya Vaya TV.

Abigail Pak enfrenta la gala junto a Manelyk González, Kevyn Contreras “El Bicolor” y Rafael Mercadante, mientras el público define con voto positivo quién permanece en el reality de TV Azteca.

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La encuesta coloca a La Coreañera en el último lugar de las preferencias con 11% de apoyo. Manelyk González aparece al frente con 45%, seguida por Kevyn Contreras con 23% y Rafael Mercadante con 21%.

Las cifras no corresponden a los resultados oficiales de TV Azteca. La producción mantiene abiertas las votaciones hasta la transmisión de la gala, por lo que el orden puede modificarse antes de que Adal Ramones anuncie el nombre del primer expulsado.

La Coreañera llega con 11% a la gala del 13 de septiembre

La distancia entre La Coreañera y Rafael Mercadante es de 10 puntos porcentuales en la encuesta. El resultado coloca a Abigail Pak como la concursante con menor respaldo entre los cuatro nominados de la primera semana.

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El sondeo también muestra una contienda más cerrada entre Kevyn Contreras y Rafa Mercadante. El llamado Bicolor registra 23%, mientras el conductor de televisión suma 21%, una diferencia de apenas dos puntos.

Manelyk González encabeza las preferencias con 45%. Ese porcentaje la aleja, al menos en la medición previa, de la posibilidad de abandonar la competencia durante la primera gala de eliminación.

Coreañera, Kevyn Contreras, Manelyk y Rafael Mercadante integran la lista de nominados en la segunda temporada de La Granja VIP. (Instagram)

La Coreañera aparece en el último sitio de una encuesta con 12%. En esa publicación, Manelyk registra 44%, Kevyn Contreras 25% y Rafa Mercadante 19%.

Los dos ejercicios coinciden en que Abigail Pak concentra el menor apoyo previo a la transmisión. Aun así, las encuestas en redes sociales no sustituyen el conteo oficial del programa ni anticipan de forma definitiva el resultado.

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Manelyk, Kevyn, Rafa y La Coreañera forman la placa final

La primera placa de nominados queda integrada por Manelyk González, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Rafael Mercadante y La Coreañera. Los cuatro quedan expuestos a la decisión del público después de los movimientos realizados durante la semana.

María Karunna obtuvo la salvación y consiguió el poder de modificar la placa mediante la dinámica llamada La Traición. El ajuste dejó fuera de peligro a Mónica Escobedo y modificó la lista que llega a la gala de este domingo.

TV Azteca explica que la votación es positiva. El público debe elegir al granjero que quiere conservar dentro del programa; los participantes con más votos regresan a la competencia y quien obtiene el menor respaldo queda eliminado.

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La votación se puede realizar en el sitio oficial de La Granja VIP y en la aplicación TV Azteca En Vivo. El cierre ocurre durante la gala, cuando Adal Ramones lo anuncie en la transmisión.

La primera eliminación está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca Uno. El pre-show comienza a las 19:25 horas y el post-show está previsto para las 23:00 horas.

El primer eliminado dejará un poder para la segunda semana

La salida de este 13 de septiembre no solo reduce el número de participantes en La Granja VIP 2. El primer eliminado deberá entregar un Legado, un beneficio o poder que tendrá consecuencias en la competencia durante la segunda semana.

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TV Azteca no ha detallado antes de la gala qué tipo de ventaja podrá otorgar el participante expulsado ni quién podría recibirla. La dinámica añade un elemento a la eliminación, pues la persona que deje el reality podrá influir en el juego después de su salida.

La definición ocurre luego de una semana marcada por la nominación, la prueba de salvación y la traición. El resultado oficial se conocerá hasta el cierre de las votaciones y el anuncio en vivo de la producción.

Abigail Pak combina el acordeón con la cumbia sonidera

Abigail Yeri Pak, conocida como La Coreañera, tiene 22 años y es acordeonista, cantante y creadora de contenido. Su proyecto musical combina cumbia, ritmos sonideros y referencias de la cultura popular mexicana.

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La artista nació en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Es hija de migrantes surcoreanos y ha contado que su historia familiar también está ligada a México, una mezcla que forma parte de su identidad pública y artística.

La Granja VIP, reality de TV Azteca tiene a sus primeros nominados. (Facebook)

Pak inició su formación musical cuando tenía 13 años como pianista. Más tarde se acercó al acordeón y desarrolló una propuesta enfocada en la música mexicana, con interpretaciones que se hicieron conocidas en TikTok e Instagram.

Abigail Pak se presentó como pianista solista en el Carnegie Hall de Nueva York en 2017. Con el tiempo dejó la formación clásica como eje de su carrera para explorar la cumbia y otros sonidos de barrio en México.

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El apodo de La Coreañera surgió entre sus seguidores en redes sociales, a partir de la combinación de las palabras “coreana” y “ñera”. La artista fue anunciada como participante de la segunda temporada el pasado 28 de agosto.

Su entrada a La Granja VIP representa su primera experiencia en un reality. Antes de la gala de este domingo, la encuesta de Vaya Vaya TV la coloca como la posible primera eliminada, aunque la votación oficial sigue abierta y el resultado aún no está definido.