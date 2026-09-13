Fans de Danna y Belinda explotan contra comparaciones con Kenia OS tras Mentiras All Stars: “No están al mismo nivel”

(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

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El sábado 12 de septiembre, el Auditorio Nacional se convirtió en escenario de una noche cargada de nostalgia, grandes canciones y personajes que forman parte de la historia de Mentiras. En las funciones de Mentiras All Stars, Danna, Belinda y Mariana Treviño compartieron el protagonismo en una propuesta que reunió distintas etapas del universo creado alrededor del famoso musical.

Belinda apareció como Daniela, Mariana Treviño regresó como Lupita y Danna hizo su debut dentro de esta versión interpretando a Yuri. La combinación provocó una enorme expectativa entre quienes conocen la historia desde sus primeras temporadas teatrales y quienes se acercaron al universo de Mentiras a partir de sus nuevas versiones.

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Pero después de que terminaron las funciones, la conversación tomó otro rumbo. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios que comparaban el desempeño de las intérpretes con el de Kenia Os Algunos seguidores pidieron que dejaran de ponerlas frente a frente, mientras otros defendieron que cada una pertenece a una etapa y una propuesta artística diferente.

Danna debuta como Yuri y recibe una ovación

Danna caracterizada como Yuri - (Instagram)

La llegada de Danna al escenario tenía un ingrediente especial: significaba su regreso al teatro musical después de varios años. La artista se puso en la piel de Yuri, uno de los personajes emblemáticos de la historia, y apareció con una imagen completamente ligada al concepto ochentero que distingue a Mentiras.

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Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando interpretó “La gata bajo la lluvia”. El público acompañó la canción y respondió con aplausos, convirtiendo la participación de la cantante en uno de los instantes que más comentarios generó después de las funciones.

En redes, los seguidores no tardaron en reaccionar. “Que Perra (en todo el buen sentido) la Danna hoy en Mentiras”, escribió un usuario. Otro aseguró: “Simplemente lo hizo espectacular!”. También hubo quien consideró que esta experiencia podría abrirle nuevamente la puerta al teatro: “Complementar su carrera musical con teatro sería muy bueno para ella”.

La reacción más emotiva llegó de otra publicación: “Hoy sentí que su niña interna fue feliz por que el reconocimiento que vivió de su público”. Aunque se trata de opiniones de usuarios, los comentarios dejan claro que el regreso de la intérprete a un escenario teatral fue recibido con entusiasmo por una parte de sus seguidores.

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Belinda y Mariana Treviño completan una noche de nostalgia

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

Belinda llegó a la función como Daniela, personaje que ya había interpretado dentro del universo de Mentiras. Su presencia aportó una conexión directa con el público que se acercó a la historia a través de las nuevas generaciones de la franquicia, mientras que su trayectoria musical permitió que varios de los números adquirieran una lectura distinta.

Mariana Treviño, en tanto, volvió a ponerse en los zapatos de Lupita, un personaje estrechamente relacionado con su carrera teatral. La actriz conoce profundamente el tono de esta historia y su regreso permitió recuperar parte de la esencia que convirtió a Mentiras en una referencia de la comedia musical mexicana.

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El espectáculo reunió canciones conocidas por varias generaciones y aprovechó el repertorio asociado con las protagonistas de la historia. “Él me mintió”, “De color de rosa”, “Cuando baja la marea”, “Acaríciame” y otros temas forman parte del imaginario musical que sostiene el montaje y que, durante la función, encontró una nueva interpretación en voces conocidas por el público actual.

La mezcla de teatro, música, nostalgia y espectáculo convirtió la presentación en algo más que un simple encuentro de celebridades. Para los seguidores, ver juntas a tres figuras con recorridos tan diferentes permitió recuperar canciones conocidas desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, abrió una conversación sobre la evolución de las artistas mexicanas.

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La nueva comparación entre Danna, Belinda y Kenia OS divide a los fans

La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

El debate más intenso apareció después del espectáculo, cuando algunos usuarios utilizaron la presentación para cuestionar las comparaciones entre Danna, Belinda y Kenia OS. Uno de los mensajes más contundentes sentenció: “En su PERRA VIDA vuelvan a compararla a ella y a Belinda con una Youtuber obsesionada por números y no por aprender a cantar y bailar. Simplemente no están al mismo nivel en absolutamente NADA.”

Otro comentario profundizó en esa postura: “Justo obsesionada por números porque así se miden los YouTubers e influencers, dejan de lado el talento solo por una fama efímera”. Las palabras provocaron reacciones encontradas porque colocan en lados opuestos carreras que han seguido caminos completamente distintos.

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Sin embargo, también aparecieron usuarios que rechazaron esa visión. “El talento no te da visión o éxito”, escribió uno de ellos. “Y aunque Kenia no tenga el ‘talento’ de Belinda y Danna, sí tiene una visión muy clara de ser popstar y hacer música que le favorezca. Será una Youtuber pero también se rompió la madre para convertirse en quien es”.

Lo ocurrido después de Mentiras All Stars demuestra que la comparación continúa siendo un recurso recurrente entre fandoms, pero no significa que exista una confrontación personal entre las artistas. Mientras Danna celebró su llegada al teatro como Yuri, Belinda volvió a defender a Daniela y Mariana retomó a Lupita, las redes construyeron su propio escenario.

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