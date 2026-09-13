México

Fans de Danna y Belinda explotan contra comparaciones con Kenia OS tras Mentiras All Stars: “No están al mismo nivel”

La noche musical encendió las redes y llevó a los seguidores a discutir sobre talento, trayectoria y el lugar de las nuevas generaciones del pop

Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)
Guardar

El sábado 12 de septiembre, el Auditorio Nacional se convirtió en escenario de una noche cargada de nostalgia, grandes canciones y personajes que forman parte de la historia de Mentiras. En las funciones de Mentiras All Stars, Danna, Belinda y Mariana Treviño compartieron el protagonismo en una propuesta que reunió distintas etapas del universo creado alrededor del famoso musical.

Belinda apareció como Daniela, Mariana Treviño regresó como Lupita y Danna hizo su debut dentro de esta versión interpretando a Yuri. La combinación provocó una enorme expectativa entre quienes conocen la historia desde sus primeras temporadas teatrales y quienes se acercaron al universo de Mentiras a partir de sus nuevas versiones.

PUBLICIDAD

Pero después de que terminaron las funciones, la conversación tomó otro rumbo. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios que comparaban el desempeño de las intérpretes con el de Kenia Os Algunos seguidores pidieron que dejaran de ponerlas frente a frente, mientras otros defendieron que cada una pertenece a una etapa y una propuesta artística diferente.

Danna debuta como Yuri y recibe una ovación

Danna caracterizada como Yuri - (Instagram)
Danna caracterizada como Yuri - (Instagram)

La llegada de Danna al escenario tenía un ingrediente especial: significaba su regreso al teatro musical después de varios años. La artista se puso en la piel de Yuri, uno de los personajes emblemáticos de la historia, y apareció con una imagen completamente ligada al concepto ochentero que distingue a Mentiras.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando interpretó “La gata bajo la lluvia”. El público acompañó la canción y respondió con aplausos, convirtiendo la participación de la cantante en uno de los instantes que más comentarios generó después de las funciones.

En redes, los seguidores no tardaron en reaccionar. “Que Perra (en todo el buen sentido) la Danna hoy en Mentiras”, escribió un usuario. Otro aseguró: “Simplemente lo hizo espectacular!”. También hubo quien consideró que esta experiencia podría abrirle nuevamente la puerta al teatro: “Complementar su carrera musical con teatro sería muy bueno para ella”.

La reacción más emotiva llegó de otra publicación: “Hoy sentí que su niña interna fue feliz por que el reconocimiento que vivió de su público”. Aunque se trata de opiniones de usuarios, los comentarios dejan claro que el regreso de la intérprete a un escenario teatral fue recibido con entusiasmo por una parte de sus seguidores.

Belinda y Mariana Treviño completan una noche de nostalgia

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con Mariana Treviño
Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

Belinda llegó a la función como Daniela, personaje que ya había interpretado dentro del universo de Mentiras. Su presencia aportó una conexión directa con el público que se acercó a la historia a través de las nuevas generaciones de la franquicia, mientras que su trayectoria musical permitió que varios de los números adquirieran una lectura distinta.

Mariana Treviño, en tanto, volvió a ponerse en los zapatos de Lupita, un personaje estrechamente relacionado con su carrera teatral. La actriz conoce profundamente el tono de esta historia y su regreso permitió recuperar parte de la esencia que convirtió a Mentiras en una referencia de la comedia musical mexicana.

El espectáculo reunió canciones conocidas por varias generaciones y aprovechó el repertorio asociado con las protagonistas de la historia. “Él me mintió”, “De color de rosa”, “Cuando baja la marea”, “Acaríciame” y otros temas forman parte del imaginario musical que sostiene el montaje y que, durante la función, encontró una nueva interpretación en voces conocidas por el público actual.

La mezcla de teatro, música, nostalgia y espectáculo convirtió la presentación en algo más que un simple encuentro de celebridades. Para los seguidores, ver juntas a tres figuras con recorridos tan diferentes permitió recuperar canciones conocidas desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, abrió una conversación sobre la evolución de las artistas mexicanas.

La nueva comparación entre Danna, Belinda y Kenia OS divide a los fans

Una colaboración que es muy esperado por los fans
La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

El debate más intenso apareció después del espectáculo, cuando algunos usuarios utilizaron la presentación para cuestionar las comparaciones entre Danna, Belinda y Kenia OS. Uno de los mensajes más contundentes sentenció: “En su PERRA VIDA vuelvan a compararla a ella y a Belinda con una Youtuber obsesionada por números y no por aprender a cantar y bailar. Simplemente no están al mismo nivel en absolutamente NADA.”

Otro comentario profundizó en esa postura: “Justo obsesionada por números porque así se miden los YouTubers e influencers, dejan de lado el talento solo por una fama efímera”. Las palabras provocaron reacciones encontradas porque colocan en lados opuestos carreras que han seguido caminos completamente distintos.

Sin embargo, también aparecieron usuarios que rechazaron esa visión. “El talento no te da visión o éxito”, escribió uno de ellos. “Y aunque Kenia no tenga el ‘talento’ de Belinda y Danna, sí tiene una visión muy clara de ser popstar y hacer música que le favorezca. Será una Youtuber pero también se rompió la madre para convertirse en quien es”.

Lo ocurrido después de Mentiras All Stars demuestra que la comparación continúa siendo un recurso recurrente entre fandoms, pero no significa que exista una confrontación personal entre las artistas. Mientras Danna celebró su llegada al teatro como Yuri, Belinda volvió a defender a Daniela y Mariana retomó a Lupita, las redes construyeron su propio escenario.

Temas Relacionados

DannaBelindaKenia Osmexico-entretenimientomexico-noticiasMentiras All Stars

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 13 de septiembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 13 de septiembre

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 13 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 13 de septiembre

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 3.6 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 3.6 en Baja California Sur

Sheinbaum cerrará su gira de rendición de cuentas el 27 de septiembre en la CDMX

La mandataria ha recorrido 17 estados como parte de su segundo informe de gobierno

Sheinbaum cerrará su gira de rendición de cuentas el 27 de septiembre en la CDMX

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este domingo 13 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este domingo 13 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

Ronald Johnson destaca incautación de dextrosa en el Puerto de Manzanillo: la sustancia es usada para cortar drogas por el narco

Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Filtran nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Filtran nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Luisito Comunica acusa al Gobierno de clonar su imagen con IA para promocionar políticas de Sheinbaum

El debut de Vans Warped Tour en México: un primer día lleno de nostalgía, ruido ensordecedor y una amarga ausencia

Gala Montes arremete contra Ricardo O’Farrill por afirmar que tuvo un brote psicótico

DEPORTES

Gran Premio de España EN VIVO: Checo Pérez remonta tres posiciones desde la largada y ya marcha en lugar 15

Gran Premio de España EN VIVO: Checo Pérez remonta tres posiciones desde la largada y ya marcha en lugar 15

Final US Open 2026: dónde ver el encuentro entre Alexander Zverev y Ben Shelton desde México

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Cruz Azul derrota al América 4-3 en el Clásico Joven

Cuál es el libro motivacional que lee la Hormiga González todos los días