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México brilla con par de medallas en jornada inaugural de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

Dafne Quintero y Ricardo González consiguieron las primeras medallas para la delegación

Ricardo González obtiene medalla de bronce en Saltillo. (Olimpismo Mexicano)
Ricardo González obtiene medalla de bronce en Saltillo. (Olimpismo Mexicano)
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La delegación mexicana hizo su presentación este sábado dentro de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que está disputando en Saltillo, donde los atletas nacionales lograron subirse al podio en par de ocasiones dentro de la modalidad compuesta tanto en la rama femenina como en la varonil.

Con este resultado, México confirma su dominio como uno de los países con mayor talento en la disciplina a nivel mundial y buscar incrementar su cuota de medallas este domingo con todavía dos pruebas por disputarse.

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Dafne Quintero sube al podio en la rama femenina

Dafne Quintero sube al podio en segundo lugar. (Comité Olímpico Mexicano)
Dafne Quintero sube al podio en segundo lugar. (Comité Olímpico Mexicano)

En la rama femenil de tiro con arco compuesto, Andrea Becerra y Dafne Quintero llegaban como firmes candidatas a disputar las medallas, avaladas por sus resultados recientes en competencias internacionales.

Becerra, una de las grandes esperanzas mexicanas, fue eliminada de manera temprana en cuartos de final, al caer por la mínima diferencia ante la británica Ella Gibson, 147-148, en un duelo muy parejo que reflejó lo ajustado de la competencia.

Dafne Quintero, en cambio, cumplió con una actuación sólida y constante que la llevó hasta la gran final.

En primera ronda superó por un punto a la turca Hazal Burun (144-143) en un encuentro muy cerrado.

Ya en semifinales se midió contra Gibson, a quien derrotó en flecha de oro, vengando así a su compatriota y asegurando su lugar en la definición por el oro.

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En el duelo final, la mexicana se enfrentó a la estadounidense Alexis Ruiz. El encuentro se definió por un solo punto: Quintero cayó 144-145, pero se colgó la medalla de plata.

Esta presea es su tercera plata en finales de Copa del Mundo, después de los bronces obtenidos en 2023 y 2024, y confirma su consolidación como una arquera constante en los podios mundiales.

Medalla de bronce para Ricardo González

Ricardo González obtiene medalla de bronce en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco. (Olimpismo Mexicano)
Ricardo González obtiene medalla de bronce en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco. (Olimpismo Mexicano)

Ricardo González subió este sábado al podio en la modalidad de tiro con arco compuesto y se llevó la medalla de bronce, tras un camino lleno de emociones.

En cuartos de final, el mexicano protagonizó un duelo dramático: venció en flecha de oro al neerlandés Mike Schloesser y aseguró su pase a semifinales.

Ya en la siguiente ronda, cayó ante el danés Mathias Fullerton, pero en el duelo por el tercer lugar se impuso al colombiano Pablo Gómez por 149-147.

Con este resultado, González logró la primera presea para México en una final de Copa del Mundo de tiro con arco compuesto desde que Julio Fierro la obtuviera en 2012.

Por otra parte, Sebastián García, también representante mexicano en esta prueba, quedó eliminado al caer precisamente ante Gómez, de Colombia, por un marcador de 148-149, quedándose a un punto de avanzar a semifinales.

Con este resultado, México ya suma par de medallas tras el primer día de actividades en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se está disputando en Saltillo.

Calendario para este domingo

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Alejandra Valencia, a la izquierda, y Matás Grande, de México celebran su victoria sobre Brasil en la ronda eliminatoria del tiro con arco en la prueba por equipos mixtos el viernes 2 de agosto de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Brynn Anderson)

Este domingo reanuda la actividad con la disputa de las medallas en el tiro con arco recurvo, tanto en la rama femenina como en la masculina donde México contará con la presencia de atletas como: Matías Grande, Alejandra Valencia y Ana Pau Vázquez, buscando incrementar su cuota de medallas.

A continuación, te presentamos el calendario de competencias para este domingo:

  • 10:05-10:55 - Recurvo varonil. Cuartos de final
  • 10:57-11:21 - Recurvo varonil. Semifinales
  • 11:23-11:35 - Recurvo varonil. Duelo por el bronce
  • 11:35-11:47 - Recurvo varonil. Final por el oro
  • 14:05-14:55 - Recurvo femenil. Cuartos de final
  • 14:57-15:21 - Recurvo femenil. Semifinales
  • 15:23-15:35 - Recurvo femenil. Duelo por el bronce
  • 15:35-15:47 - Recurvo femenil. Final por el oro

Todas las pruebas podrán seguirse a través de las pantallas de Claro Sports.

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