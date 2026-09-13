Jornada violenta en Sinaloa: asesinan a 10 personas a horas de realizarse la marcha por la paz para exigir seguridad

Foto: Archivo / JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM - REUTERS/Jesús Bustamante

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Una jornada de violencia se vivió en Sinaloa a pocas horas de realizarse una movilización por la paz, con el objetivo de exigir seguridad en el estado a dos años del inicio de la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa que han dejado más de 3 mil asesinatos.

En un solo día, este sábado 12 de septiembre fueron asesinadas un total de 10 personas en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, pese a tener previsto el comienzo de una segunda movilización en la capital del estado para este domingo.

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Cuatro homicidios en Culiacán

Los hechos violentos comenzaron desde las primeras horas del sábado con el hallazgo del cuerpo de un hombre emplayado y con heridas visibles en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, frente a un domicilio en el cruce de las calles Carlos Chaidez y 21 de Marzo, un inmueble que, según vecinos consultados por Luz Noticias, había sido vandalizado el año anterior.

Un segundo cuerpo, envuelto parcialmente en plástico negro y acompañado de un mensaje amenazante, fue localizado sobre la calle Matías Lazcano, en la colonia Tierra Blanca, luego de que automovilistas dieran aviso a las autoridades.

La traición de Joaquín Guzmán López, quien entregó a su padrino Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades de Estados Unidos, detonó un conflicto que hoy amenaza con borrar a la familia Guzmán del mapa criminal mexicano. (FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM)

El tercer caso se registró en la carretera Culiacán-Eldorado, en el entronque con El Quemadito, al sur de la ciudad, cuando un hombre de complexión robusta fue localizado sin vida. De acuerdo con reportes, vestía playera negra, ropa interior azul y calcetines blancos, y tenía las manos esposadas.

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Un cuarto homicidio se registró en Culiacán, cuando una mujer fue asesinada a balazos mientras conducía una camioneta Ford Ranger roja sobre el bulevar José Limón, cerca del Infonavit Humaya, por sujetos que la atacaron desde una motocicleta. Tras recibir los disparos, la conductora perdió el control del vehículo, se subió al camellón y terminó contra un barandal.

Cinco asesinatos en Mazatlán

El puerto de Mazatlán registró el mayor número de víctimas pese a que horas antes fue activado el cuerpo de la Fuerza de Reacción Interinstitucional ordenado por la alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, para combatir hechos de alto impacto y atender de manera oportuna la violencia.

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Días antes, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó que las unidades de reacción están integradas por agentes de la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, personal de Defensa, la Guardia Nacional (GN), y explicó que operarán en los distintos cuadrantes del municipio para fungir como primeros respondientes en hechos de alto impacto.

De acuerdo con medios locales, a las 05:15 horas fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer con huellas de violencia en la esquina de las calles Patos y Roble, en el fraccionamiento Pradera Dorada III, con bolsas colocadas en el rostro.

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Imagen de archivo. (Foto: Cuartoscuro)

Más tarde, a las 14:25 horas, un hombre armado ingresó a un domicilio en la calle Alamitos, frente al centro recreativo del fraccionamiento Santa Fe, y disparó contra un joven identificado como Rodolfo “N”, de 19 años, quien murió en el lugar.

De manera casi simultánea, en la colonia Estero, se registró un ataque armado sobre la calle Río de las Cañas que provocó la muerte de un joven de 25 años de edad, además de dejar lesiones en otros dos que fueron trasladados a un hospital y atendidos en el sitio por socorristas de la Cruz Roja y bomberos.

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El quinto caso ocurrió en la colonia Shumizu, donde un hombre de entre 45 y 50 años fue asesinado a balazos dentro de su domicilio alrededor de las 16:30 horas. Con este saldo, Mazatlán concentró la mitad de los homicidios del día en el estado, sin que se reportada alguna detención relacionada con los hechos.

Un asesinato en Escuinapa

En Escuinapa, al sur del estado, una mujer fue localizada sin vida a un costado de la carretera México 15, luego de que automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los cuerpos de seguridad. Al llegar, los agentes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

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Agentes de seguridad acudieron al sitio (X/@thepuni26470896)

Las últimas semanas han registrado un repunte en la violencia en el municipio de Mazatlán debido a la disputa de las facciones del Cártel de Sinaloa, lo que provocó que más de 7 mil 700 elementos de seguridad se mantengan desplegados de manera permanente para contener los hechos.