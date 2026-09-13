México

Grecia Quiroz niega nexos con el crimen organizado; FGR insiste en que entregue el celular de Manzo

La alcaldesa afirma que su única lealtad es con la ciudadanía y su familia, y asegura que su labor busca evitar que más personas en Michoacán padezcan la violencia delictiva

Una mujer, identificada como Grecia Quiroz, se dirige a una audiencia en un evento público, hablando por un micrófono. Viste un sombrero y una blusa bordada. Detrás de ella, una pantalla muestra gráficos y una silueta. En su intervención, la ponente niega la existencia de nexos con el crimen organizado, conforme al contexto proporcionado. El video documenta una comparecencia o discurso.

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Grecia Itzel Quiroz García, la presidenta de Uruapan, Michoacán, rechazó tener nexos con el crimen organizado, a través de un video difundido en ‘X’. Declaró:

“Yo no tengo pactos con el crimen organizado, no tengo compromisos con ningún político. Mi compromiso es con la gente, con la ciudadanía, mi compromiso más allá es con mis hijos, con mi familia”.

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Quiroz García sostuvo que la responsabilidad que está desempeñando como funcionaria es porque no quiere que más familias michoacanas sufran las consecuencias de los grupos delictivos, y el dolor que ha vivido en carne propia, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado presuntamente por orden de Ramón Raúl Ayala, líder de los Rrs, una célula vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “No quiero que una familia, que unos niños de uno y dos años vuelvan a vivir lo que a mis hijos les tocó vivir”, afirmó.

Estas declaraciones se dan bajo un contexto donde la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó una segunda solicitud el pasado 28 de agosto a Grecia Quiroz para que entregue los celulares del expresidente, de acuerdo con El Heraldo; esto debido a que Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo, amplió su declaración en torno a la investigación.

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Sin embargo, en diciembre de 2025, la Fiscalía solicitó a la viuda de Manzo los dispositivos; sin embargo, desde ese momento hasta ahora se ha negado a entregarlos. Quiroz puede promover un amparo para evadir la entrega de dispositivos, de acuerdo con el vicefiscal Israel Vega Rodríguez.

Morena exige que se entreguen los teléfonos de Carlos Manzo

Grecia Quiroz busca participar en las elecciones 2027 para ser gobernadora de Michoacán; de acuerdo a sus declaraciones, ha sufrido trabas en el proceso. El pasado 10 de septiembre, el dirigente estatal de Morena, Jesús Antonio Mora González la acusa de exigir justicia de forma selectiva en la investigación por el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

“Pese a las adversidades, soy una mujer fuerte y valiente. Gracias a todos ustedes por el apoyo y respaldo brindado”, escribió Quiroz en la cuenta Grecia Quiroz Michoacán 2027.

El posicionamiento ocurre después de que Jesús Antonio Mora González, dirigente estatal de Morena, cuestionó que la presidenta municipal pida esclarecer la autoría intelectual y material del homicidio, pero no exija avances en las pesquisas relacionadas con personas de su círculo cercano.

El dirigente morenista retomó la frase “hasta donde tope”, usada previamente por Quiroz, para cuestionar que aún no sean entregados los celulares de Carlos Manzo a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La dependencia los solicitó el 28 de agosto y realizó una tercera petición reciente.

Hombre sonriente con sombrero sostiene a dos bebés pequeños, uno con camiseta clara y pantalón rayado, otro con camiseta verde y pantalón vaquero
Carlos Manzo sostiene a sus dos hijos pequeños en brazos. (@GreciaMich2027)

Durante la conferencia, Mora González colocó un pizarrón con el conteo de días transcurridos desde que las autoridades pidieron los aparatos y la pregunta: “¿Dónde están los celulares de Manzo?”.

El dirigente pidió que la investigación alcance todos los frentes pendientes: “Que tope con Samuel, el Judas García, que tope con los autores intelectuales, que tope con los teléfonos, que tope con los escoltas, que tope con la muerte del adolescente cuando ya estaba sometido, que tope con el coronel Jiménez, que continúa prófugo, que tope con funcionarios municipales, si aparecen elementos, que tope con quien tenga que topar”.

Quiroz ha sostenido que su esposo utilizaba un solo teléfono y que lo dejaba bajo resguardo de funcionarios de confianza cuando realizaba sus actividades como alcalde. La presidenta municipal aseguró que no se ha negado a entregarlo, aunque pidió hacerlo en su presencia y sin que se le coloque algún dispositivo que pudiera afectar el equipo.

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