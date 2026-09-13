¿Cuál fue el brote psicótico de Ricardo O’Farrill? Esto le pasó antes de que Gala Montes también arremetiera contra él

Guardar

Ricardo O’Farrill volvió al centro de la conversación luego de opinar sobre la situación de Gala Montes y relacionar su drástico cambio de imagen con una posible crisis de salud mental. La actriz rechazó sus declaraciones y cuestionó que se hablara públicamente sobre su estado emocional sin conocer realmente lo que estaba viviendo.

La controversia hizo que también resurgiera la historia personal del comediante, particularmente el episodio que atravesó en 2023 y que provocó preocupación entre sus seguidores. En aquel momento, O’Farrill reapareció para disculparse con colegas y amigos a quienes había mencionado durante transmisiones realizadas meses antes.

PUBLICIDAD

Pero hay una precisión fundamental: aunque en redes sociales se ha utilizado la expresión “brote psicótico por drogas” para referirse a aquella etapa, lo que el propio Ricardo explicó públicamente fue diferente. El comediante habló de un episodio maníaco-depresivo, reveló que tenía un diagnóstico de trastorno bipolar y contó que recibió atención psiquiátrica.

¿Qué le pasó a Ricardo O’Farrill durante la crisis de 2023?

Ricardo O’Farrill en huelga de hambre por demanda de ayuda para sus compañeros de rehabilitación (Ricardo O’Farrill)

En agosto de 2023, O’Farrill reapareció públicamente después de un periodo especialmente complicado. En su mensaje ofreció disculpas a distintas personas a las que había ofendido durante sus transmisiones y habló abiertamente de lo ocurrido desde una perspectiva personal.

El comediante explicó que había atravesado un episodio maníaco-depresivo y habló de su diagnóstico de trastorno bipolar. También contó que recibió atención especializada y que permaneció internado en una clínica de Tizayuca, Hidalgo, después de haber estado previamente en otra institución de la Ciudad de México, experiencia sobre la que denunció malos tratos.

PUBLICIDAD

Por ello, hablar simplemente de un “brote psicótico por drogas” sería presentar como hecho algo que no corresponde con la explicación que él mismo dio. Su relato estuvo relacionado con una crisis de salud mental, atención psiquiátrica y un diagnóstico de trastorno bipolar. La diferencia es importante porque una cosa es hablar de consumo de sustancias y otra atribuirle una causa específica a una crisis sin que exista una declaración que lo confirme.

El diagnóstico que Ricardo O’Farrill reveló públicamente

(Instagram/@richieofarrill)

El trastorno bipolar, anteriormente conocido como depresión maníaca, puede provocar cambios importantes en el estado de ánimo, la energía, el sueño, el juicio y la conducta. Durante los episodios depresivos pueden aparecer tristeza profunda, desesperanza y pérdida de interés, mientras que durante etapas de manía o hipomanía pueden presentarse euforia, irritabilidad y un aumento considerable de energía.

PUBLICIDAD

La condición puede mantenerse bajo control con atención profesional. El tratamiento puede incluir medicamentos y psicoterapia, dependiendo de las necesidades de cada persona. Existen distintos tipos de trastorno bipolar; el tipo I puede incluir episodios maníacos intensos, mientras que el tipo II se caracteriza por episodios depresivos importantes y periodos de hipomanía.

La historia de O’Farrill cobró relevancia porque él mismo decidió hablar de lo ocurrido y reconocer públicamente que atravesaba una situación que necesitaba atención. Su posterior regreso a las redes también estuvo acompañado de disculpas a personas que habían resultado afectadas por algunas de sus declaraciones durante aquel periodo.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill sobre Gala Montes y por qué ella respondió?

La actriz Gala Montes responde a los comentarios hechos por el comediante Ricardo O'Farrill en relación con su salud mental. (Instagram)

Años después, el nombre del comediante volvió a aparecer en una conversación relacionada con salud mental. Esta vez, el tema fue Gala Montes, quien había mostrado una nueva imagen con los costados del cabello rapados y un microfleco, transformación que provocó burlas y especulaciones en redes sociales.

O’Farrill pidió que se evitaran las burlas y planteó que algunos cambios estéticos pueden aparecer durante momentos de crisis emocional. Sin embargo, Gala rechazó esa interpretación y cuestionó que el comediante hablara públicamente sobre su estado psicológico. La actriz había explicado previamente que su salida de La Casa de los Famosos México 4 ocurrió después de experimentar una crisis de ansiedad dentro del programa.

PUBLICIDAD

La respuesta de Montes volvió inevitable la comparación con la propia experiencia de O’Farrill, aunque ambos casos no deben confundirse. El comediante sí habló públicamente de un diagnóstico de trastorno bipolar y de un internamiento; la actriz, por su parte, ha hablado de ansiedad y rechazó que terceros interpretaran su comportamiento como una enfermedad. Así, la polémica terminó poniendo sobre la mesa una cuestión delicada: haber atravesado una crisis propia no convierte automáticamente a alguien en autoridad para diagnosticar lo que le ocurre a otra persona.