Cómo tener tu propio árbol de laurel en casa y beneficiarte de él cada día

Esta planta aromática se adapta a distintos rincones del hogar con las condiciones adecuadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un laurel en maceta se adapta a cualquier espacio del hogar con luz suficiente, ya sea un patio, una ventana o un balcón: basta un contenedor amplio y profundo, sustrato con buen drenaje y riego moderado, según la Real Sociedad de Horticultura (RHS) de Reino Unido.

La planta tolera podas frecuentes, crece despacio y permite cosechar hojas todo el año para té, cocina o baños relajantes, de acuerdo con la UNAM.

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Su aroma y sus usos la convierten en una de las plantas más versátiles del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien busca aromatizar sus comidas o preparar remedios caseros puede colocarlo en cualquier rincón con cuatro a ocho horas de sol diario. El proceso completo, desde la plantación hasta la primera cosecha de hojas aptas para uso, toma entre uno y dos años.

La maceta ideal necesita buen drenaje y una mezcla de tierra con grava

El laurel (Laurus nobilis) crece bien en contenedores si el sustrato tiene buen drenaje. La RHS sugiere una mezcla a base de tierra, con grava añadida para mejorar la estabilidad.

El riego debe ser moderado: el exceso de agua daña las raíces. Entre mediados de primavera y finales de verano conviene añadir fertilizante de liberación controlada o abono líquido cada dos semanas, según la misma guía.

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La RHS recomienda sustrato a base de tierra con grava para mejorar el drenaje del laurel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar la planta de maceta cada dos años, en primavera, la mantiene saludable.

Si no se cambia de maceta, basta con retirar un tercio de las raíces y renovar la capa superior de sustrato, de cinco centímetros de profundidad.

Sol parcial y protección del viento bastan para que crezca sano

El laurel necesita sol pleno o sombra parcial y un sitio protegido de vientos fuertes, indica la RHS en su guía para hierbas de cocina. En maceta soporta temperaturas de hasta -5°C, aunque las heladas y el viento invernal dañan el follaje.

Entre cuatro y ocho horas de sol diario son suficientes para esta planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas frías de la casa, como terrazas o balcones expuestos, conviene envolver la maceta con arpillera o plástico de burbujas durante el invierno, y usar una base elevada con pies o ladrillos para que el agua drene y no se agriete el recipiente por el hielo.

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La poda se realiza en verano con tijeras de podar, nunca con cortasetos, porque estos dejan las hojas con bordes visibles y poco estéticos. Los brotes nuevos se recortan en primavera o verano para mantener una forma compacta.

El laurel necesita sol pleno o sombra parcial, según la RHS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se cosechan y se secan las hojas de laurel en casa

La Extensión de la Universidad de Wisconsin, documenta que las hojas de laurel pueden cosecharse en cualquier época del año, aunque conviene recolectarlas en verano, cuando concentran más aceites aromáticos.

Las hojas maduras se usan frescas o secas en guisos, sopas, salsas y marinados de cocción prolongada. También se emplean en salmuera para encurtidos y en infusiones de té con fines culinarios, según la misma fuente.

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Secar las hojas correctamente concentra su aroma y sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardín Botánico de Missouri describe las hojas del laurel como gruesas, brillantes y de color verde oscuro, con un tamaño de entre cinco y diez centímetros, características que las hacen fáciles de identificar antes de cosecharlas para cocinar.

Para secarlas en casa, basta colocarlas en una sola capa entre toallas de papel, con un peso encima para mantenerlas planas, o colgar ramas pequeñas en un lugar seco, cálido y oscuro hasta que queden quebradizas. Después se guardan en un recipiente hermético, lejos de la luz.

La forma de sus hojas la hace fácil de reconocer entre otras plantas aromáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor de estómago, tos y cólicos: para qué se usa el laurel en México

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, de la UNAM, documenta que el uso medicinal más extendido del laurel en México es aliviar el dolor de estómago.

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El texto también describe su empleo contra la tos y su uso habitual entre los tarahumaras para aliviar cólicos.

Las hojas del laurel son gruesas y de un verde oscuro intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las parteras tradicionales lo incluyen en baños de temazcal para mujeres que acaban de dar a luz, con el fin de reducir la hinchazón posparto.

Estos remedios forman parte del conocimiento tradicional documentado por instituciones como la UNAM y no sustituyen una consulta médica. Ante cualquier malestar persistente o duda específica, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud.

Entre sus usos se encuentra el de baños relajantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación de infusiones de laurel

La infusión se prepara con tres o cuatro hojas por taza, reposadas diez minutos, y se toma sin exceder las dos o tres veces al día, antes o después de las comidas.

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Esta dosis está documentada en la obra Fitoterapia, Vademécum de Prescripción, según la base de datos BOT PLUS del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España.

Las hojas concentran más aceites aromáticos si se cosechan en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para uso tópico, la misma fuente describe una decocción de cinco hojas por taza, hervida tres minutos, aplicada como enjuague bucal o en compresas sobre la frente para aliviar congestión nasal.

Con una sola planta en maceta, bien podada y con hojas cosechadas en verano, es posible surtir la cocina y preparar infusiones caseras durante todo el año.