México

Monreal propone ley contra el “goteo de precios” que encarece hasta 89% las compras en línea en México

La propuesta para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor busca cerrar un vacío que permite añadir comisiones al final de la compra

El planteamiento del coordinador Ricardo Monreal modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a mostrar el costo total desde el inicio y evitar recargos que aparecen al final del cobro
El planteamiento del coordinador Ricardo Monreal modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a mostrar el costo total desde el inicio y evitar recargos que aparecen al final del cobro
Guardar

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y frenar el llamado drip pricing: la práctica de anunciar un precio bajo que se infla progresivamente durante el proceso de compra en plataformas digitales.

El dato que más pega: hasta 89% más caro de lo anunciado

De acuerdo con cifras de la PROFECO citadas en la iniciativa, el fenómeno no es marginal:

PUBLICIDAD

  • En plataformas de hospedaje, el precio final resultó en promedio 34.7% superior al anunciado, con un caso extremo de 89% más en una plataforma de renta vacacional.
  • En boletaje, el “cargo por servicio” representa en promedio 27.3% del valor del boleto, y en 61% de los casos no se revela hasta la pantalla de confirmación de compra.
  • En delivery, las tarifas de entrega y servicio suman en promedio 41.2% del subtotal del pedido.
  • En vuelos, el precio con equipaje, selección de asiento y cargos de procesamiento resultó 52.6% más alto que el anunciado en los buscadores.
Logística inversa
El planteamiento del coordinador Ricardo Monreal modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a mostrar el costo total desde el inicio y evitar recargos que aparecen al final del cobro (Foto: Shutterstock)

Entre 2022 y 2024, la PROFECO recibió 124,832 quejas por prácticas comerciales en plataformas digitales; 38.7% de ellas por discrepancias entre el precio anunciado y el efectivamente cobrado.

¿Qué es exactamente el “drip pricing”?

El texto define esta práctica como aquella en la que el proveedor exhibe un precio inicial bajo y va incorporando cargos —impuestos, comisiones, tarifas de servicio, costos de procesamiento— conforme el usuario avanza en el checkout, cuando ya invirtió tiempo eligiendo fechas, asientos o datos de envío y es menos probable que abandone la compra.

La iniciativa retoma estudios internacionales para dimensionar el problema:

  • La FTC de Estados Unidos documentó que los junk fees representan entre 21% y 38% del precio final en hospedaje y boletaje.
  • La CMA británica halló que 56% de las plataformas europeas analizadas usa alguna forma de revelación tardía de cargos.
  • La OCDE calcula que los consumidores terminan pagando entre 7% y 15% más de lo que habrían pagado con precios transparentes desde el inicio.

¿Qué cambiaría con la reforma?

Las cifras citadas en la iniciativa señalan un caso extremo en renta vacacional, además de incrementos promedio en hospedaje, vuelos, delivery y boletaje por cargos extra que se agregan en pasos finales
Las cifras citadas en la iniciativa señalan un caso extremo en renta vacacional, además de incrementos promedio en hospedaje, vuelos, delivery y boletaje por cargos extra que se agregan en pasos finales

La propuesta adiciona tres fracciones al artículo 76 Bis de la ley para obligar a los proveedores a:

  • Mostrar el precio total y definitivo desde el primer contacto con la oferta, incluyendo impuestos y comisiones.
  • Respetar el precio inicialmente anunciado, sin sumar cargos no informados previamente.
  • Identificar de forma expresa cuando una promoción o precio preferencial corresponde solo a plataformas digitales.

Monreal argumenta que la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente exige mostrar el monto total, pero no especifica en qué momento del proceso de compra debe hacerse, un vacío que las plataformas aprovechan para cumplir “en la última pantalla”.

PUBLICIDAD

México ocupa el octavo lugar mundial en crecimiento de comercio electrónico, con 35.8 millones de compradores digitales, frente a 5.9 millones en 2015, según el INEGI.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealPROFECOHospedajeBoletosVuelosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exdirector de la DEA reaviva polémica al difundir encuesta sobre intervención militar de EEUU en México

Derek Maltz difunde encuesta de Simón Levy sobre intervención militar de Estads Unidades contra políticos corruptos en México

Exdirector de la DEA reaviva polémica al difundir encuesta sobre intervención militar de EEUU en México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

La defensa mexicana entró de cambio al minuto 62 del partido

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

Multas de más de 2 mil y corralón: Edomex sanciona a quienes invadan el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha

Las autoridades instalaron cámaras en 19 puntos del recorrido para identificar vehículos que circulen, se estacionen o realicen maniobras en la vía exclusiva

Multas de más de 2 mil y corralón: Edomex sanciona a quienes invadan el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha

¿Cuánto cuesta el gas LP del 13 al 19 de septiembre de 2026? Consulta los precios por región

Revisa las tarifas de referencia en distintas zonas del país y conoce qué factores explican las diferencias entre municipios

¿Cuánto cuesta el gas LP del 13 al 19 de septiembre de 2026? Consulta los precios por región
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

Grecia Quiroz niega nexos con el crimen organizado; FGR insiste en que entregue el celular de Manzo

Jornada violenta en Sinaloa: asesinan a 10 personas a horas de realizarse la marcha por la paz para exigir seguridad

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

ENTRETENIMIENTO

Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP 2: votaciones estarían muy parejas

Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP 2: votaciones estarían muy parejas

El Capi Pérez arremete contra quienes usan los realities para ‘dar contenido’: “Es una licencia para ser una mala persona”

Fans de Danna y Belinda explotan contra comparaciones con Kenia OS tras Mentiras All Stars: “No están al mismo nivel”

Filtran nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

DEPORTES

Checo Pérez abandona la carrera en la Vuelta 34 y habla sobre el rendimiento del Cadillac: “Por lo menos, ya rodamos a la par de los Williams”

Checo Pérez abandona la carrera en la Vuelta 34 y habla sobre el rendimiento del Cadillac: “Por lo menos, ya rodamos a la par de los Williams”

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

Joel Huiqui manda contundente mensaje tras ganar el Clásico Joven al América: “Fue una probadita”

Final US Open 2026: dónde ver el encuentro entre Alexander Zverev y Ben Shelton desde México

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante