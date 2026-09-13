Monreal propone ley contra el “goteo de precios” que encarece hasta 89% las compras en línea en México

El planteamiento del coordinador Ricardo Monreal modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a mostrar el costo total desde el inicio y evitar recargos que aparecen al final del cobro

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y frenar el llamado drip pricing: la práctica de anunciar un precio bajo que se infla progresivamente durante el proceso de compra en plataformas digitales.

El dato que más pega: hasta 89% más caro de lo anunciado

De acuerdo con cifras de la PROFECO citadas en la iniciativa, el fenómeno no es marginal:

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En plataformas de hospedaje , el precio final resultó en promedio 34.7% superior al anunciado, con un caso extremo de 89% más en una plataforma de renta vacacional.

En boletaje , el “cargo por servicio” representa en promedio 27.3% del valor del boleto, y en 61% de los casos no se revela hasta la pantalla de confirmación de compra.

En delivery , las tarifas de entrega y servicio suman en promedio 41.2% del subtotal del pedido.

En vuelos, el precio con equipaje, selección de asiento y cargos de procesamiento resultó 52.6% más alto que el anunciado en los buscadores.

El planteamiento del coordinador Ricardo Monreal modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a mostrar el costo total desde el inicio y evitar recargos que aparecen al final del cobro (Foto: Shutterstock)

Entre 2022 y 2024, la PROFECO recibió 124,832 quejas por prácticas comerciales en plataformas digitales; 38.7% de ellas por discrepancias entre el precio anunciado y el efectivamente cobrado.

¿Qué es exactamente el “drip pricing”?

El texto define esta práctica como aquella en la que el proveedor exhibe un precio inicial bajo y va incorporando cargos —impuestos, comisiones, tarifas de servicio, costos de procesamiento— conforme el usuario avanza en el checkout, cuando ya invirtió tiempo eligiendo fechas, asientos o datos de envío y es menos probable que abandone la compra.

La iniciativa retoma estudios internacionales para dimensionar el problema:

La FTC de Estados Unidos documentó que los junk fees representan entre 21% y 38% del precio final en hospedaje y boletaje.

La CMA británica halló que 56% de las plataformas europeas analizadas usa alguna forma de revelación tardía de cargos.

La OCDE calcula que los consumidores terminan pagando entre 7% y 15% más de lo que habrían pagado con precios transparentes desde el inicio.

¿Qué cambiaría con la reforma?

Las cifras citadas en la iniciativa señalan un caso extremo en renta vacacional, además de incrementos promedio en hospedaje, vuelos, delivery y boletaje por cargos extra que se agregan en pasos finales

La propuesta adiciona tres fracciones al artículo 76 Bis de la ley para obligar a los proveedores a:

Mostrar el precio total y definitivo desde el primer contacto con la oferta, incluyendo impuestos y comisiones.

Respetar el precio inicialmente anunciado , sin sumar cargos no informados previamente.

Identificar de forma expresa cuando una promoción o precio preferencial corresponde solo a plataformas digitales.

Monreal argumenta que la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente exige mostrar el monto total, pero no especifica en qué momento del proceso de compra debe hacerse, un vacío que las plataformas aprovechan para cumplir “en la última pantalla”.

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México ocupa el octavo lugar mundial en crecimiento de comercio electrónico, con 35.8 millones de compradores digitales, frente a 5.9 millones en 2015, según el INEGI.