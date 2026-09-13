México

Ariadna Montiel critica gira de Jorge Romero por Europa en pleno proceso electoral: “Perdieron el respaldo del Pueblo”

De acuerdo con la líder morenista, su partido, a diferencia de Acción Nacional, estará trabajando en territorio nacioanal

Ariadna Montiel ante un micrófono a la izquierda y Jorge Romero junto a la bandera de la Unión Europea a la derecha
Ariadna Montiel cuestiona la gira de Jorge Romero por Europa durante el proceso electoral en México. (Infobae México)
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Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, criticó a Jorge Romero Herrera, líder del Partido Acción Nacional (PAN), por estar recorriendo Europa. Desde su cuenta oficial en ‘X’, la morenista aseguró que es una muestra de que están buscando en el exterior el respaldo del pueblo, “lo que hace mucho perdieron en México”.

Montiel Reyes vinculó el viaje con el inicio de un nuevo proceso electoral y cuestionó que el partido realice actividades políticas a miles de kilómetros del país:

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“Acción Nacional prefiere hacer ‘territorio’ a miles de kilómetros de México. No es casualidad: porque cuando se pierde el vínculo con el pueblo, se termina buscando respaldo fuera del país”.

El mensaje respondió a la presencia de una delegación del PAN en Bruselas, Bélgica. Romero difundió un video grabado en el Parlamento Europeo el pasado jueves 10 de septiembre, donde militantes del partido expusieron su diagnóstico sobre la situación política y de seguridad en México, incluida una presunta relación entre autoridades y crimen organizado.

Montiel sostuvo que el PAN perdió el vínculo con el pueblo mexicano y que su dirigencia busca construir en el extranjero una legitimidad que, según afirmó, no obtuvo en las urnas. “Su problema no está en el extranjero; está en el proyecto de país que representan: ninguno”, escribió.

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Por su parte, la exsecretaria del Bienestar afirmó que mientras el PAN “toca puertas en el extranjero para intentar construir una legitimidad que el pueblo mexicano no les ha dado”, Morena seguirá recorriendo la República Mexicana, “escuchando a la gente”.

El PAN expuso críticas al Gobierno de México ante el Parlamento Europeo

La delegación panista afirmó que su visita tenía como objetivo informar sobre la “realidad mexicana” durante la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el video difundido por Romero también se mencionaron presuntos vínculos entre el crimen organizado y autoridades, además de críticas a la llamada Cuarta Transformación.

Romero dijo que la gira también buscaba fortalecer alianzas con actores políticos europeos, aunque no detalló con qué funcionarios, partidos o bancadas sostuvo reuniones.

@JorgeRoHe
@JorgeRoHe

Montiel contrastó esa agenda internacional con el trabajo territorial de Morena. “Nosotros seguimos recorriendo el país, organizándonos desde abajo y escuchando a la gente”, escribió antes de cerrar el mensaje con la etiqueta.

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