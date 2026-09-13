¿Cuánto cuesta el gas LP del 13 al 19 de septiembre de 2026? Consulta los precios por región

Dentro de la tercera semana del 2025 los precios tuvieron un ligero aumento. (Grok)

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El precio del gas LP es uno de los gastos que los hogares deben considerar cada semana, especialmente porque el monto puede cambiar dependiendo de la región donde se realice la compra. Para el periodo del 13 al 19 de septiembre de 2026, los consumidores pueden consultar los precios máximos establecidos para las distintas zonas del país mediante los canales oficiales disponibles.

Contar con esta información permite tener una referencia antes de comprar un cilindro o solicitar el llenado de un tanque estacionario. También ayuda a identificar si el cobro realizado se encuentra dentro del límite correspondiente a la localidad, algo especialmente relevante cuando existen diferencias entre municipios de una misma entidad.

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Las variaciones territoriales responden a distintos elementos relacionados con la distribución del energético. Entre ellos se encuentran los costos de transporte, almacenamiento y la infraestructura necesaria para llevar el gas LP desde los puntos de suministro hasta los consumidores. Por esa razón, dos localidades cercanas pueden presentar tarifas diferentes.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

Siete tanques de gas LP desgastados se apilan contra una pared con pintura descascarada y bloques de concreto en una casa de México, con un cactus en maceta sobre un taburete de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación se muestran algunos ejemplos de precios por kilogramo y por litro, con IVA incluido, para distintas regiones del territorio nacional:

Aguascalientes, Aguascalientes: $20.56 por kilogramo y $11.10 por litro.

Baja California Sur, La Paz: $22.43 por kilogramo y $12.11 por litro.

Baja California, Playas de Rosarito: $19.38 por kilogramo y $10.46 por litro.

Baja California, Tijuana: $19.72 por kilogramo y $10.65 por litro.

Campeche, Carmen: $19.85 por kilogramo y $10.72 por litro.

Chiapas, Tila: $20.73 por kilogramo y $11.20 por litro.

Estado de México, Tultepec: $19.84 por kilogramo y $10.72 por litro.

Estado de México, Naucalpan de Juárez: $19.84 por kilogramo y $10.72 por litro.

Ciudad de México, Cuauhtémoc: $19.84 por kilogramo y $10.72 por litro.

Ciudad de México, Miguel Hidalgo: $19.84 por kilogramo y $10.72 por litro.

Coahuila, Guerrero: $17.59 por kilogramo y $9.50 por litro.

Colima, Colima: $19.59 por kilogramo y $10.58 por litro.

Durango, Durango: $20.88 por kilogramo y $11.27 por litro.

Guanajuato, León: $20.46 por kilogramo y $11.05 por litro.

Guerrero, Xalpatláhuac: $20.02 por kilogramo y $10.81 por litro.

Oaxaca, Santiago del Río: $20.02 por kilogramo y $10.81 por litro.

Hidalgo, Pachuca de Soto: $19.19 por kilogramo y $10.36 por litro.

Estado de México, El Oro: $19.19 por kilogramo y $10.36 por litro.

Jalisco, Jalostotitlán: $20.19 por kilogramo y $10.90 por litro.

Michoacán, Puruándiro: $20.37 por kilogramo y $11.00 por litro.

Morelos, Tepoztlán: $19.54 por kilogramo y $10.55 por litro.

Nayarit, Tepic: $20.76 por kilogramo y $11.21 por litro.

Nuevo León, Monterrey: $20.18 por kilogramo y $10.90 por litro.

Quintana Roo, Tulum: $21.41 por kilogramo y $11.56 por litro.

Sinaloa, Culiacán: $21.92 por kilogramo y $11.84 por litro.

¿Cómo pueden los consumidores revisar el precio?

Autoridades mexicanas determinan cuál es el costo máximo del servicio en todo el país. (Gronk)

La consulta de las tarifas máximas representa una herramienta para quienes buscan saber cuánto corresponde pagar en su zona. Antes de realizar una compra, conocer el valor de referencia permite comparar el cobro solicitado por el proveedor y detectar posibles diferencias que requieran una revisión.

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El esquema de regulación también busca establecer condiciones más equilibradas en la comercialización del energético. Las actualizaciones semanales permiten que la información permanezca disponible para los consumidores y que distribuidores y proveedores conozcan los límites aplicables en cada región.

Además, las herramientas digitales habilitadas para consultar información y reportar irregularidades ofrecen a los usuarios una vía para participar en la vigilancia del mercado. Mantenerse informado puede ser especialmente útil cuando el gas LP representa una parte importante de los gastos habituales de una familia.

El impacto del gas LP en el bolsillo familiar

Un tanque de gas rojo, conectado a una estufa en una pared amarilla descascarada, es una escena común en muchas casas mexicanas, mostrando el suministro esencial para la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de este energético no es un dato menor para la economía doméstica. Se utiliza en actividades esenciales, principalmente para cocinar, por lo que cualquier modificación en su costo puede tener repercusiones en la planeación semanal o mensual de los hogares.

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Tener a la mano los precios correspondientes a cada localidad ayuda a evitar decisiones a ciegas y permite presupuestar con mayor precisión. Aunque las tarifas pueden diferir entre regiones, conocer el valor máximo aplicable ofrece una referencia para los consumidores.

Por ello, revisar la información actualizada antes de comprar gas LP puede convertirse en una práctica sencilla para cuidar el presupuesto y, al mismo tiempo, fomentar mayor transparencia en la comercialización de un energético indispensable.