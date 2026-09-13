México

Exdirector de la DEA reaviva polémica al difundir encuesta sobre intervención militar de EEUU en México

Derek Maltz difunde encuesta de Simón Levy sobre intervención militar de Estads Unidades contra políticos corruptos en México

En una publicación en X, el exfuncionario retoma un sondeo atribuido a Simón Levy y afirma que 89% avala operaciones para detener a políticos con órdenes en ese país, sin sustento metodológico
En una publicación en X, el exfuncionario retoma un sondeo atribuido a Simón Levy y afirma que 89% avala operaciones para detener a políticos con órdenes en ese país, sin sustento metodológico
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Derek Maltz, quien fungió como administrador interino de la DEA durante parte de 2025 en la administración de Donald Trump, volvió a generar controversia en redes sociales al compartir los resultados de una encuesta que asegura que la mayoría de los mexicanos respalda el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses a territorio nacional para capturar a políticos señalados por corrupción.

El mensaje que encendió el debate

La imagen que circula en redes plantea permitir el ingreso de fuerzas especiales a territorio nacional y reporta 11% a favor de la soberanía, aunque no informa muestra, metodología ni representatividad estadística
La imagen que circula en redes plantea permitir el ingreso de fuerzas especiales a territorio nacional y reporta 11% a favor de la soberanía, aunque no informa muestra, metodología ni representatividad estadística

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Maltz retomó una publicación del empresario Simón Levy, exsubsecretario de Turismo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó la pregunta directa a sus seguidores: si, como mexicanos, estarían dispuestos a permitir que fuerzas especiales de Estados Unidos ingresen al país para detener a políticos con órdenes de arresto en esa nación.

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Según la imagen difundida, el 89% de los participantes respondió afirmativamente, mientras que solo el 11% optó por la opción que defendía la soberanía nacional.

Al compartir esos resultados, el exfuncionario estadounidense escribió:

  • Que la encuesta demuestra que los ciudadanos mexicanos “abrumadoramente” quieren el uso de fuerzas militares especiales.
  • Que dichas fuerzas deberían capturar a políticos corruptos en México.
  • Que esos funcionarios deberían enfrentar la justicia en Estados Unidos.

Es importante señalar que el sondeo no constituye una medición oficial de la opinión pública mexicana. La publicación original no ofrece datos sobre metodología, tamaño de la muestra ni representatividad estadística, por lo que su alcance real como termómetro social es limitado.

Un patrón de declaraciones contra funcionarios mexicanos

@derekmaltz_sr
@derekmaltz_sr

El mensaje no es un hecho aislado. Maltz ha mantenido una postura pública recurrente y beligerante frente a lo que considera complicidad política con el crimen organizado en México, particularmente en el caso de Sinaloa.

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Entre sus publicaciones más recientes destaca la difusión de un video generado con inteligencia artificial en el que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aparecía “diciendo” en inglés que se verían pronto en Estados Unidos, en referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Rocha Moya, junto con el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, figura en un expediente penal del Distrito Sur de Nueva York que los vincula con estructuras de protección al crimen organizado.

El exfuncionario también ha:

  • Exigido públicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se detenga a funcionarios señalados en ese expediente.
  • Pedido que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el respaldo de la llamada “coalición contra los cárteles de las Américas”.
  • Sostenido que la corrupción sistémica en México funciona como un “multiplicador de fuerza” para el poder de los cárteles, al permitir la producción de drogas y proteger rutas de tráfico.

¿Quién es Simón Levy, el autor de la encuesta?

El origen del sondeo tampoco está exento de controversia. Simón Levy, exsubsecretario de Planeación y Política Turística durante el gobierno de López Obrador, enfrenta dos órdenes de aprehensión en la Ciudad de México derivadas de carpetas de investigación abiertas en 2021 y 2022, una por una presunta agresión y otra vinculada a una irregularidad ambiental en una construcción.

En octubre pasado, Levy fue reportado como detenido por Interpol en Portugal y liberado horas después al contar con nacionalidad europea, según confirmó la propia presidenta Sheinbaum. Sin embargo, el propio Levy ha desmentido esa versión, asegurando en entrevistas que reside entre Washington y San Diego y calificando como falsa la documentación de Interpol difundida por el gobierno mexicano.

Cuestionada sobre el caso en semanas recientes, la mandataria mexicana ha evitado profundizar en el tema, limitándose a señalar que existen procesos legales pendientes en su contra.

El trasfondo diplomático

Las publicaciones de Maltz se dan en un contexto de tensión permanente entre Washington y la administración de Sheinbaum en torno a la lucha contra el narcotráfico, en el que la presidenta mexicana ha insistido reiteradamente en la necesidad de respetar la soberanía nacional frente a las presiones de funcionarios y voces estadounidenses que plantean una participación más directa de fuerzas de ese país en territorio mexicano.

Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de México se han pronunciado de manera específica sobre esta última publicación de Maltz al cierre de esta nota.

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