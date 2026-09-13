Luisito Comunica acusa al Gobierno de clonar su imagen con IA para promocionar políticas de Sheinbaum

Luisito Comunica denunció el uso indebido de su imagen para promover al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El creador de contenido Luisito Comunica acusó a instancias del gobierno federal de uso indebido de su imagen para promocionar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luis Arturo Villar Sudek —nombre real del youtuber— difundió en sus cuentas oficiales un video hecho con inteligencia artificial donde una versión suya destaca logros en materia de salud y seguridad social del gobierno federal.

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Mediante sus historias en Instagram, Luisito Comunica indicó que los clips, a pesar de ser de baja calidad, han generado conversación digital.

“Un buen de gente se cree estas cosas. Básicamente, son videos hechos por el gobierno de México con inteligencia artificial, usando rostros de gente famosa, hablando bien del informe de la presidenta de México. Obviamente, nadie nos pidió nuestra autorización”, recalcó.

¿Qué dependencias difundieron los videos de Luisito Comunica en favor de Sheinbaum?

Sin precisar qué dependencias difundieron los videos, Luisito Comunica compartió una grabación tomada del perfil Conversación Pública, cuenta que usa logotipos del gobierno de México, pero que dejó de aparecer en plataformas digitales.

Al margen de la molestia por el uso indebido de su imagen para fines políticos, consideró que estas acciones contradicen el discurso del gobierno federal en materia de regulación de la inteligencia artificial.

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“Lo que más hipócrita se hace es que, por un lado, vemos a los políticos hablando de ciberseguridad y leyes que nos protegen contra los usos indebidos de la IA, y güey, al mismo tiempo, es el mismo gobierno el que está haciendo videos falsos con inteligencia artificial”.

Video hecho con IA donde una versión de Luisito Comunica destaca aspectos del segundo informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Anticipa ataques de la 4T

Si bien no se considera un opositor de la presidenta Sheinbaum, recordó que en el pasado ha sido objeto de ataques por expresar puntos de vista críticos sobre la estrategia de seguridad.

Luisito Comunica incluso anticipó una arremetida en su contra de parte de medios y figuras públicas afines a la 4T.

“Sé exactamente qué es lo que va a pasar después de subir estas historias. Se viene una campaña de desprestigio tremenda en mi contra. Todos los medios pagados por el gobierno van a empezar a publicar cosas malas de mí”.

No obstante, el creador de contenido subrayó que no podía evadir el tema, por lo que invitó a quienes discrepan con sus ideas a reconocer que la clonación de imagen atenta contra sus derechos.

“Está muy jodido que el gobierno de México use rostros de mexicanos sin su autorización para, con inteligencia artificial, hacer anuncios hablando bien del gobierno. En eso sí podemos estar de acuerdo”.

Con más de 70 millones de seguidores, considerando solo YouTube e Instagram, los señalamientos de Luisito Comunica se volvieron tema de conversación digital.

Sin embargo, hasta el momento ninguna dependencia federal ha negado o reconocido el uso de los videoclips en sus cuentas oficiales.

Críticas previas al gobierno de Sheinbaum

Sin ser un creador de contenido enfocado en política, la popularidad de Villar Sudek le ha permitido poner en la agenda pública temas de interés colectivo.

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En marzo de 2025, cuestionó la estrategia de seguridad luego del hallazgo de prendas y restos humanos en El Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un centro de adiestramiento, reclutamiento forzado y exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un video, reflexionó sobre la tragedia y la responsabilidad del gobierno federal: “Creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país”, expresó.

(Captura de pantalla @luisitocomunica)

En febrero pasado, tras el abatimiento del exlíder del CJNG, Nemesio Osegura, Luisito Comunca lamentó la ola de violencia registrada en diversas regiones del occidente y sur. “Cómo duele ver a tu país en esas condiciones. No, no, es un territorio de guerra. Estoy shockeado, con el corazón roto. Está feísimo”, manifestó.

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Su opinión le valió ser acusado de doble moral por criticar al narcotráfico, pero en sus videos promover el uso de mariguana con fines recreativos.

¿Quién es Luisito Comunica?

Luis Arturo Villar Sudek es uno de los youtubers e influencers más famosos de México y de todo el mundo de habla hispana.

Nació en Puebla de Zaragoza el 20 de marzo de 1991. Se dio a conocer gracias a su canal de YouTube, donde comparte videos sobre sus viajes por el mundo, en los que explora diferentes culturas, comidas típicas y datos curiosos con un estilo carismático y entretenido.