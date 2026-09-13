Multas de más de 2 mil y corralón: Edomex sanciona a quienes invadan el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha

Un trolebús azul de la Línea 11 con letrero hacia Chalco permanece estacionado en la plataforma de una estación del sistema de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los automovilistas y operadores del transporte público que invadan el carril confinado del Trolebús Chalco-Santa Martha pueden recibir una multa de hasta 2 mil 346 pesos, además de que su vehículo será remitido al corralón.

La medida busca proteger la circulación de las unidades de la Línea 11 del Trolebús, reducir el riesgo de accidentes y evitar que los automóviles particulares obstaculicen el servicio entre el oriente del Estado de México y la capital del país.

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Para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito, el gobierno mexiquense instaló 19 puntos de videovigilancia en avenidas y estaciones ubicadas en los municipios de Chalco y Valle de Chalco Solidaridad. Las cámaras permitirán registrar las placas de los vehículos que ingresen sin autorización al carril exclusivo.

¿Cuánto cuesta la multa por invadir el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México establece una sanción equivalente a entre 16 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes circulen por carriles exclusivos o confinados destinados al transporte público.

Con el valor de la UMA considerado por las autoridades, la infracción puede ubicarse en los siguientes montos:

Multa mínima: mil 876.96 pesos, equivalente a 16 UMA.

Multa máxima: 2 mil 346.20 pesos, equivalente a 20 UMA.

Sanción adicional: traslado del automóvil al depósito vehicular o corralón.

Gastos extra: la persona infractora deberá cubrir los costos correspondientes al arrastre y resguardo de la unidad.

De acuerdo con información difundida por El Sol de Toluca, las infracciones comenzaron a notificarse desde junio. El medio señala que una sanción de mil 876 pesos puede reducirse a aproximadamente 938 pesos cuando se cubre dentro del periodo establecido para obtener el descuento.

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Los conductores sancionados pueden acceder a una reducción del 50% si realizan el pago durante los 15 días hábiles posteriores a la notificación enviada al domicilio de la persona propietaria del vehículo.

La cantidad final puede variar según la infracción asentada por la autoridad y los gastos generados por el traslado al corralón. Por ello, el costo total para recuperar una unidad podría superar el importe original de la multa.

¿Cómo operarán las fotomultas en Chalco y Valle de Chalco?

El sistema de vigilancia contará con 19 cámaras instaladas en puntos estratégicos del sector 5 de la Línea 11. De ese total, cuatro se encuentran en Valle de Chalco Solidaridad y 15 en el municipio de Chalco, según información publicada por La Jornada Estado de México.

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Los dispositivos fueron colocados a lo largo de vialidades como:

Avenida Solidaridad .

Avenida Cuauhtémoc Poniente .

Avenida José María Martínez.

La vigilancia también comprenderá zonas cercanas a estaciones como Parque Tejones, Unión de Guadalupe, Covadonga, Ejidal y Amalinalco.

Las cámaras podrán captar las placas de los automóviles que entren al carril confinado para circular, dar vuelta, estacionarse, subir o bajar pasajeros o efectuar cualquier maniobra no autorizada.

El funcionamiento es similar al esquema utilizado en los corredores del Mexibús: las imágenes permiten documentar la conducta infractora e identificar al vehículo. Posteriormente, la notificación se dirige al domicilio registrado por la persona propietaria.

Aunque las infracciones por invasión del carril comenzaron a aplicarse mediante agentes de tránsito desde el 15 de junio de 2026, la ampliación de la videovigilancia busca reforzar el control vehicular y mantener despejada la vía reservada al Trolebús.

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¿Por qué está prohibido entrar al carril confinado?

El carril confinado no funciona como una vía adicional para automóviles particulares, taxis o transporte concesionado. Se encuentra reservado para las unidades del Trolebús Chalco-Santa Martha, por lo que ingresar a él puede interferir con el recorrido, retrasar el servicio y ocasionar accidentes.

La prohibición también se aplica cuando un conductor utiliza el carril solamente durante algunos metros o entra para realizar una vuelta. Estacionarse momentáneamente, permitir el ascenso o descenso de pasajeros o detenerse frente a un comercio tampoco constituye una excepción.

Las autoridades han reforzado la vigilancia debido a que la invasión de estos espacios representa un riesgo tanto para las personas usuarias del transporte público como para peatones, motociclistas y automovilistas.

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Por ello, antes de incorporarse, cambiar de carril o realizar una maniobra en las avenidas que atraviesa la Línea 11, los conductores deben observar la señalización y evitar ingresar a la superficie delimitada para el transporte eléctrico.

Trolebús Chalco-Santa Martha conecta al Edomex con la CDMX

La Línea 11 del Trolebús conecta la zona de Chalco con Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El corredor fue diseñado para agilizar los traslados de quienes diariamente viajan desde el oriente mexiquense hacia la capital.

Su operación mediante una vía exclusiva permite mantener una circulación más constante frente al tránsito de las avenidas aledañas. Sin embargo, el ingreso de vehículos particulares puede provocar interrupciones, maniobras de riesgo y afectaciones en los tiempos de recorrido.

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Por esta razón, las autoridades mexiquenses endurecieron la supervisión y advirtieron que invadir el carril puede costar hasta 2 mil 346.20 pesos, además del traslado de la unidad al corralón y los gastos necesarios para recuperarla.