Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

Rebeca Bernal debutó con el Manchester United en la Women’s Super League de Inglaterra este 13 de septiembre de 2026 (X@ManUtdWomen)

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Rebeca Bernal debutó con el Manchester United en la Women’s Super League de Inglaterra este domingo 13 de septiembre de 2026. La defensora mexicana sumó sus primeros minutos con las Red Devils durante la derrota 5-0 ante Chelsea, en la Jornada 2 del torneo.

El estreno de Bernal ocurrió después de que iniciara el encuentro en la banca. La futbolista entró al minuto 62 en sustitución de la mediocampista inglesa Ella Toone.

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Primera mexicana que jugará en la Liga de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chelsea se impone 5-0 en la Jornada 2

Chelsea dominó el partido ante Manchester United y consiguió una victoria de 5-0 en la segunda fecha de la Women’s Super League, la máxima categoría del futbol femenil inglés. El marcador condicionó el contexto del primer partido de Bernal con el club de Manchester. La mexicana ingresó cuando el duelo ya estaba en desarrollo y permaneció en la cancha durante la parte final del encuentro.

La defensora recibió una tarjeta amarilla al minuto 84, uno de los registros de su primera aparición oficial con Manchester United. Bernal terminó el partido dentro del campo pese a la goleada de Chelsea.

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(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Trayectoria de Rebeca Bernal

Rebeca Bernal dejó la Liga MX Femenil para incorporarse al Manchester United este verano, uno de los clubes más reconocidos de Inglaterra. La defensa mexicana llegó a la Women’s Super League después de jugar con el Washington Spirit de Estados Unidos y se convirtió en la primera futbolista mexicana en la historia de la competencia inglesa.

Cabe destacar que la jugadora, originaria de Tampico, Tamaulipas, construyó una trayectoria ligada a Rayadas de Monterrey. Debutó con el equipo en el Apertura 2017, fue capitana y ganó cuatro campeonatos: Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024. Durante su etapa con el club regiomontano disputó más de 250 partidos y anotó 66 goles.

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Bernal se distinguió por su capacidad para desempeñarse como defensa central o mediocampista de contención. Esa versatilidad la llevó a consolidarse como una de las referentes de Rayadas y de la Selección Mexicana Femenil, donde también portó el gafete de capitana.

Antes de llegar a Inglaterra, la mexicana vivió su primera experiencia fuera del país con Washington Spirit, equipo de la National Women’s Soccer League. Ahí alcanzó un subcampeonato y disputó la final de la Concacaf W Champions Cup. Su fichaje con Manchester United representó un nuevo paso para una futbolista formada en la Liga MX Femenil y abrió una ruta hacia Europa para otras jugadoras mexicanas.

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