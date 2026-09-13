Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota aparecen en esta composición que aviva los rumores sobre un posible romance entre ellos. (Instagram: Paola Rojas, Jorge Manuel Suárez Azcargota)

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Paola Rojas vive una nueva etapa sentimental junto al empresario y creador de contenido Jorge Manuel Suárez Azcargota, a quien presentó públicamente como su pareja a principios de julio. Aunque la periodista reconoció que está feliz y enamorada, la relación también quedó en medio de rumores sobre el pasado y la personalidad de su novio.

Ante las versiones que señalan supuestos rasgos narcisistas en Jorge, Paola decidió responder de forma contundente durante su encuentro con la prensa en La Comida de Los 300 2026, evento organizado por la revista Líderes Mexicanos.

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Paola Rojas desmiente rumores sobre Jorge Suárez

La periodista aseguró que conoce el origen de las versiones que han circulado en redes sociales y descartó que tengan sustento.

“Sé exactamente de dónde vienen esos rumores que son totalmente falsos”, afirmó Paola Rojas, de acuerdo con declaraciones recogidas por El Junket.

La comunicadora explicó que su experiencia profesional también influye en la manera en que toma decisiones personales. Antes de comenzar su romance con Jorge, aseguró, investigó y analizó la situación.

“Sé perfectamente dónde estoy parada, sé perfectamente con quién estoy y sé también perfectamente quiénes están detrás de esas mentiras. Así que me inquieta poquísimo”, señaló.

Además de los comentarios sobre la personalidad de Suárez Azcargota, en redes sociales aparecieron versiones que cuestionaban su situación económica. Paola tampoco concedió importancia a esas especulaciones.

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“Me parece que ni siquiera amerita darle importancia”, respondió cuando los reporteros le preguntaron si detrás de los rumores podría existir una estrategia.

Para la periodista, la falta de pruebas termina por dejar sin sustento este tipo de señalamientos. “Una mentira no prende, una mentira eventualmente se muere cuando no hay con qué sostenerla, cuando no hay pues evidentemente pruebas, no hay evidencias, pues cae por su propio peso, la verdad siempre cae por su propio peso”, sostuvo.

La periodista Paola Rojas atiende a la prensa junto a Jorge Manuel Suárez Azcargota, tras la confirmación de su relación. (Instagram: Sale el Sol)

Paola Rojas no se arrepiente de hacer pública su relación

Pese a las críticas y rumores, Paola Rojas aseguró que no se arrepiente de haber compartido con el público su noviazgo con Jorge Suárez.

“No me arrepiento para nada. Lo que sobre todo hemos recibido desde que saben que estamos juntos ha sido muchísimo cariño”, declaró.

La periodista también habló de una nueva etapa personal, en la que busca ejercer su libertad y tomar sus propias decisiones sin atender a las opiniones externas.

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“Y si estoy enamorada, pues sí, sí estoy y qué rico poderlo compartir”, expresó.

Paola vinculó esa decisión con el mensaje que suele transmitir a otras mujeres sobre autonomía y libertad. “Y si además les hablo siempre a las mujeres y las invito a que hagan lo que ellas quieran porque pueden, pues tengo que empezar por mí”, afirmó.

¿Cómo tomaron sus hijos la relación con Jorge?

Paola Rojas también reveló que sus hijos, Paulo y Leonardo, recibieron de buena manera su relación con Jorge. Los jóvenes son fruto de su matrimonio con el exfutbolista Luis Roberto Alves, Zague.

“Súper bien, muy bien. Mis hijos me ven contenta y entonces pues están contentos también”, comentó.

La periodista ya había confirmado meses atrás que Jorge conoció a sus hijos y que el encuentro resultó positivo.

La conductora contó con pena su historia Crédito: Cuartoscuro

“Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien y pues qué bonito ¿no?, poder caminar juntos y poder compartir todo”, compartió en aquella ocasión.

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Por ahora, Paola Rojas mantiene firme su decisión de disfrutar esta relación y restar importancia a las versiones que considera falsas.