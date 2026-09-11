Suicidio en México: qué hacer si un amigo o familiar expresa ideas suicidas

El suicidio es un problema de salud pública que crece día con día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El día de hoy, 10 de septiembre, se vive conmemora el Día Mundial del Suicidio con lo cual se busca poner más énfasis en la importancia de la salud mental y de contar con mecanismos que permitan prevenir estos actos que cobran la vida de miles de personas al año.

Tan solo en México se estima que 8 mil 709 personas fallecieron en 2025 por suicidio, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

PUBLICIDAD

El grupo de edad más afectado por este fenómeno social son los jóvenes de 15 a 29 años quienes registraron la tasa más alta con 10. 2 suicidios por cada 100 mil personas.

Sin embargo, a pesar de que se trata de un problema que crece día con día muchos personas con amigo y familiares que han manifestado ideas suicidas no saben cómo reaccionar o cómo ayudar a su ser querido.

Es por eso que aquí te damos algunos consejos recomendados por especialistas para prevenir que la ideación suicida se convierta en un acto.

Hablar de suicidio puede resultar difícil, pero ignorar una frase como “ya no quiero vivir” puede aumentar el aislamiento de la persona. Preguntar de forma directa, escuchar sin juzgar y facilitar el acceso a ayuda profesional son acciones que pueden salvar una vida.

PUBLICIDAD

Una figura humana estilizada, sentada con la cabeza gacha en una superficie, proyecta una sombra alargada que indica un estado de introspección y soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reaccionar si un amigo o familiar expresa ideas suicidas

Cuando una persona comunica pensamientos suicidas, la recomendación de especialistas es tomar sus palabras en serio. No debe interpretarse como una simple llamada de atención, una exageración o una forma de manipulación.

El objetivo inicial no es resolver todos sus problemas, sino mantenerla a salvo, reducir el aislamiento y conectarla cuanto antes con profesionales de salud mental.

¿Cómo saber si existe una situación de riesgo?

Algunas señales que requieren atención son:

Expresiones directas sobre querer morir o hacerse daño.

Comentarios como “sería mejor no estar aquí” o “ya no puedo seguir”.

Despedidas inusuales o reparto de pertenencias importantes.

Aislamiento repentino de familiares y amistades.

Desesperanza intensa o sensación de ser una carga.

Cambios bruscos en el estado de ánimo o la conducta.

Aumento en el consumo de alcohol u otras sustancias.

Conductas impulsivas o de riesgo.

Alteraciones importantes del sueño, el apetito o la rutina.

Un intento de suicidio previo o una autolesión reciente.

Una sola señal no permite determinar el nivel de riesgo. Sin embargo, cualquier mención directa a la muerte o a hacerse daño debe recibir una respuesta seria y cercana.

Una persona adulta permanece sentada en un sillón sosteniendo su cabeza con las manos en el interior de un hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si expresa ideas suicidas?

1. Pregunta de forma directa

Utiliza un tono tranquilo y claro. Puedes decir:

“¿Estás pensando en suicidarte?”

“¿Has pensado en hacerte daño?”

“¿Tienes un plan para hacerlo?”

“¿Has tomado algo o tienes cerca algo con lo que puedas lastimarte?”

Preguntar no provoca el suicidio ni “da ideas”. Al contrario, puede ayudar a que la persona explique lo que está viviendo y reciba apoyo.

2. Escucha sin juzgar

Permite que hable sin interrumpirla de forma constante. Mantén una actitud serena y evita discutir sobre si sus motivos son válidos.

Puedes responder:

“Gracias por contármelo”.

“Te creo y quiero ayudarte”.

“No tienes que afrontar esto a solas”.

“Vamos a buscar ayuda ahora”.

3. Toma en serio sus palabras

No minimices la situación con frases como:

“Échale ganas”.

“Todo estará bien”.

“Tienes muchas cosas buenas”.

“Hay personas con problemas peores”.

“Solo lo dices para llamar la atención”.

Aunque la persona después diga que hablaba “en broma”, la conversación merece atención, sobre todo si existen otros cambios de conducta.

4. Averigua si el peligro es inmediato

Pregunta si tiene un plan, si dispone de los medios para llevarlo a cabo y si ha fijado un momento. También conviene saber si ha consumido alcohol, drogas o medicamentos.

PUBLICIDAD

Si responde que tiene un plan, acceso a medios, una intención concreta o ya se ha lesionado, actúa como ante una emergencia.

5. No la dejes sola

Permanece con ella o pide a otra persona de confianza que la acompañe. Si la conversación ocurre por teléfono o mensajería, intenta localizarla y solicita ayuda de emergencia si deja de responder. No prometas guardar el secreto. La seguridad está por encima de la confidencialidad.

6. Retira medios peligrosos si puedes hacerlo con seguridad

Aleja medicamentos, armas, objetos cortantes u otros elementos que puedan utilizarse para hacerse daño. No te pongas en riesgo ni intentes controlar físicamente a la persona si existe violencia o peligro. Si la situación es inminente, llama al 911.

PUBLICIDAD

Acompaña a la persona para llamar a la Línea de la Vida: 800 911 2000. También puede acudir a urgencias, a un centro de salud o a un servicio de salud mental.

Cuando sea posible, facilita el traslado y permanece con ella hasta que reciba atención.

El apoyo no termina después de una llamada o una consulta. Mantén una comunicación regular durante los días siguientes y ayuda a cumplir las citas médicas o psicológicas.

El riesgo puede persistir después de una crisis, especialmente si existió un intento previo, consumo de sustancias o una pérdida reciente.

Una infografía de Infobae detalla recomendaciones clave para acompañar, evaluar el riesgo y solicitar ayuda profesional ante ideas suicidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué no debe hacer un familiar o amigo?

No dejar sola a la persona ante un riesgo inmediato.

No discutir ni reprocharle lo que siente.

No prometer secreto absoluto.

No retarla a demostrar que “de verdad” quiere morir.

No responsabilizarla por el sufrimiento de la familia.

No recomendar únicamente fuerza de voluntad.

No intentar sustituir la atención de psicología o psiquiatría.

No asumir que el riesgo desapareció porque parece más tranquila.

¿Cuándo llamar al 911?

Llama al 911 si la persona:

Tiene un plan concreto para suicidarse.

Cuenta con los medios para hacerlo.

Ha ingerido medicamentos, drogas o sustancias peligrosas.

Se ha autolesionado.

Se encuentra intoxicada o muy alterada.

Se despide, deja de responder o desaparece tras expresar ideas suicidas.

Está en un lugar peligroso o amenaza con actuar de inmediato.

Indica al personal de emergencia que se trata de un posible riesgo suicida. Proporciona la ubicación exacta y explica qué dijo o qué hizo la persona.

PUBLICIDAD

Líneas de ayuda en México

911: emergencias inmediatas.

Línea de la Vida: 800 911 2000 , orientación en salud mental y crisis emocionales.

Consejo Ciudadano: 55 5533 5533, apoyo psicológico y orientación por teléfono y WhatsApp.

Los servicios pueden actualizar sus horarios o canales de atención. Ante un riesgo inmediato, la vía prioritaria es el 911.

Mensaje para quien está atravesando una crisis

Si estas ideas son tuyas, no tienes que resolverlas en soledad. Llama ahora al 800 911 2000 o al 911 si crees que podrías hacerte daño.

Aléjate de cualquier medio peligroso, busca a una persona de confianza y dile claramente: “No me siento a salvo y necesito que te quedes conmigo”.