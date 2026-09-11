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Checo Pérez bromea sobre su preparación para el nuevo GP de España: “Mucho Play Station”

El piloto mexicano se mostró relajado previo a su debut en el nuevo circuito de la máxima categoría

Primer plano de un hombre sonriente con gafas de sol, gorra negra con el logo de Cadillac Formula 1 Team y una chaqueta oscura con parches de patrocinadores.
Checo correrá por primera vez el GP de España (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fórmula 1 se prepara para enfrentar uno de los retos más particulares de la temporada 2026 con el estreno del Gran Premio de España en Madrid.

El nuevo Madring representa una incógnita para prácticamente toda la parrilla, pues ningún piloto ha disputado anteriormente una carrera en este trazado.

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En medio de esa preparación, Pérez explicó cómo ha trabajado antes de llegar al circuito madrileño y terminó sorprendiendo con una respuesta en tono de broma.

Checo Pérez estuvo practicando en el videojuego de la F1

Al ser cuestionado sobre la preparación para un trazado completamente nuevo, en el que ningún piloto cuenta con experiencia previa, Checo Pérez reconoció que el simulador se ha convertido en una herramienta fundamental para intentar anticipar lo que encontrarán durante el fin de semana.

El mexicano fue preguntado específicamente si la preparación consistía en pasar horas y horas en el simulador y esperar que lo aprendido ahí pudiera trasladarse a la pista real.

Su respuesta fue afirmativa, aunque decidió añadir un comentario que provocó risas.

“Sí, básicamente. Y eso es todo, y también mucho Play Station”, respondió Checo Pérez entre risas.

Checo tomó con buen humor la situación.
Checo tomó con buen humor la situación.

La broma del piloto de Cadillac refleja, en parte, la particular situación que viven los integrantes de la parrilla antes del estreno del Madring.

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Al no existir datos de carreras anteriores, los simuladores permiten a los pilotos familiarizarse con la distribución de las curvas, las zonas de frenada y las características generales de un circuito que hasta ahora solamente han podido explorar de manera virtual.

Pérez ya tuvo una primera impresión del trazado mediante el simulador y su valoración fue positiva, aunque también dejó claro que se trata de un circuito que puede resultar intimidante.

El mexicano lo comparó en algunos aspectos con Jeddah, principalmente por la sensación que generan sus zonas rápidas y la cercanía de las paredes.

Además, el piloto de Cadillac explicó que la confianza en el monoplaza será determinante, sobre todo durante la clasificación.

En un circuito en el que los errores pueden castigarse inmediatamente, encontrar el límite sin excederlo será uno de los principales desafíos.

El mexicano incluso utilizó una comparación con el golf para explicar la mentalidad que deberán tener los pilotos: así como un jugador no debe pensar constantemente en el agua que tiene cerca, los pilotos tendrán que evitar obsesionarse con las paredes mientras buscan el máximo rendimiento.

Fórmula Uno F1 - Gran Premio de España - Madring, Madrid, España - 10 de septiembre de 2026. Vista general de personas caminando por la pista de carreras. REUTERS/Violeta Santos Moura
Fórmula Uno F1 - Gran Premio de España - Madring, Madrid, España - 10 de septiembre de 2026. Vista general de personas caminando por la pista de carreras. REUTERS/Violeta Santos Moura

El Madring genera dudas antes de su primer Gran Premio

Las dificultades que anticipa Checo Pérez no son exclusivas del piloto mexicano. El Madring será una experiencia completamente nueva para todos los integrantes de la parrilla y eso ha provocado que las escuderías recurran intensamente al trabajo en simuladores para reducir la cantidad de incógnitas antes de los primeros entrenamientos.

El circuito tiene 5.4 kilómetros, 22 curvas y una combinación de sectores construidos específicamente para la competición con zonas que aprovechan el trazado urbano de Madrid.

Trazado del Madring, sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 2026 - crédito F1
Trazado del Madring, sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 2026 - crédito F1

Uno de los puntos que más atención ha generado es La Monumental, una sección peraltada que será una de las características más llamativas del nuevo escenario.

La curva peraltada. REUTERS/Violeta Santos Moura
La curva peraltada. REUTERS/Violeta Santos Moura

La falta de referencias también significa que los equipos deberán recopilar información prácticamente desde cero sobre el comportamiento de los neumáticos, los niveles de agarre y la manera en que los monoplazas reaccionarán ante las distintas características del trazado.

Incluso Max Verstappen ha utilizado el simulador para prepararse y su experiencia ha evidenciado que el circuito puede ser complicado.

El neerlandés sufrió un par de incidentes durante una de sus primeras sesiones virtuales, una muestra de que incluso los pilotos más experimentados tendrán que adaptarse rápidamente a las particularidades del recorrido.

Pérez, por su parte, considera que no habrá demasiado margen para cometer errores.

Para el mexicano, precisamente esa dificultad es una de las razones por las que disfruta especialmente los circuitos urbanos.

El estreno del Gran Premio de Madrid también representa una oportunidad para Cadillac, que todavía busca conseguir sus primeros puntos en su temporada debut en la Fórmula 1.

Pérez considera que, si el equipo consigue ejecutar un fin de semana sin errores y aprovecha las circunstancias del nuevo circuito, podría tener una posibilidad de entrar finalmente en la zona de puntos.

El Madring pondrá a prueba la capacidad de adaptación de todos los equipos desde las primeras vueltas. Mientras los pilotos llegan con información obtenida principalmente de los simuladores, la verdadera respuesta comenzará a conocerse cuando los monoplazas salgan a la pista.

Para Checo Pérez, la preparación ha incluido trabajo técnico, análisis del trazado y muchas vueltas virtuales, aunque el mexicano decidió resumir parte de ese proceso con humor.

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