Diego Luna exige cambios urgentes en el cine mexicano y desnuda la crisis de la industria nacional

Diego Luna expuso la falta de acceso del público a las producciones cinematográficas financiadas con impuestos estatales. (Foto: Time)

Guardar

Diego Luna pidió cambios en la exhibición del cine mexicano durante la apertura del foro MEXAV en los Estudios Churubusco.

El actor expuso la falta de acceso del público a las producciones locales financiadas con impuestos y subsidios gubernamentales.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro audiovisual, la Secretaría de Cultura reportó el otorgamiento de apoyos a más de 300 proyectos mediante el Instituto Mexicano de Cinematografía.

Dos de cada tres estímulos entregados durante el año corresponden a iniciativas desarrolladas fuera de la Ciudad de México.

“Tenemos una deuda pendiente con el público mexicano, hoy la mayoría del cine que se produce en nuestro país se encuentra financiado en los fondos e incentivos que da el Estado”, dijo Luna a través de un mensaje grabado.

El actor argumentó la necesidad de vincular las películas con los contribuyentes que aportan recursos a los fideicomisos públicos.

El actor mexicano pidió cambios en la exhibición y distribución del cine mexicano. (Captura de pantalla)

El esquema actual de asignación de fondos requiere una revisión profunda según el análisis planteado en el foro sectorial.

“Es con dinero de nuestros impuestos, de la gente, que hacemos cine, sin embargo no podemos asegurarle a esa misma gente el acceso a un cine que le represente, que lo interpele, que lo cuestione, que permite generar identidad y que nos recuerde la sensación de pertenecer a una comunidad”, subrayó Luna.

PUBLICIDAD

El actor señaló la permanencia reducida en las cadenas de exhibición comercial como uno de los factores que impiden la consolidación del cine nacional.

Las producciones enfrentan dificultades para competir en cartelera frente a lanzamientos de estudios internacionales.

“Que el cine en México no pase suficiente tiempo en las salas es un problema, que nuestro cine no llegue a las distintas plataformas en condiciones óptimas, ese también es un problema, que el cine dependa del Estado, es problema”, externó.

“Esto es multifactorial y sólo trabajando en equipo lo vamos a poder solucionar”, agregó Luna sobre la coordinación necesaria entre productores y distribuidores.

PUBLICIDAD

La falta de condiciones óptimas para la llegada de las cintas mexicanas a catálogos digitales limita su alcance en el mercado doméstico.

El modelo de distribución requiere acuerdos que garanticen la visibilidad de los proyectos locales en servicios de transmisión.

La permanencia reducida en las salas de exhibición comercial limita el alcance del cine mexicano en el mercado interno. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Los estrenos internacionales de producciones mexicanas contrastan con la taquilla local

El pronunciamiento de Luna coincidio con la presentación de la película Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal y producida por él mismo, en festivales internacionales como Venecia y Toronto.

La cinta llegará a las salas comerciales de México el 24 de septiembre mediante Cinépolis Distribución.

El recorrido por certámenes en el extranjero contrasta con las condiciones de comercialización en el mercado interno.

Las empresas distribuidoras buscan fórmulas para sostener los títulos nacionales en pantalla durante sus primeras semanas de exhibición.

La discusión sobre la sustentabilidad de la industria abarca la creación de mecanismos de financiamiento independientes de los presupuestos gubernamentales.

Los productores independientes plantean la necesidad de incentivar el patrocinio de empresas privadas en el desarrollo de contenidos.

El foro reunió a representantes de escuelas de cine, asociaciones de distribuidores y ejecutivos de plataformas de transmisión digital.

Los asistentes evaluaron la descentralización de los recursos públicos para impulsar rodajes en distintas entidades de la República Mexicana.

El Instituto Mexicano de Cinematografía mantiene la recepción de propuestas para los programas de apoyo a la escritura de guion y desarrollo de proyectos. Las reglas de operación buscan ampliar la participación de realizadores emergentes en los fondos estatales.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento de Luna coincidio con la presentación de la película Hombre al agua, dirigida y producida por Gael García Bernal. REUTERS/Yves Herman

La segunda edición del foro MEXAV reunió a especialistas para analizar la industria cinematográfica

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, encabezó la apertura de la segunda edición del Foro de la Industria Audiovisual en los Estudios Churubusco.

El evento reunió a 700 participantes entre realizadores, distribuidores y autoridades del sector cinematográfico.

La funcionaria explicó la conformación del reglamento de la nueva ley de cine y la aplicación del estímulo fiscal conocido como EFICA. Los instrumentos legales buscan fortalecer las distintas etapas de la cadena productiva audiovisual.

La declaraciones de Diego Luna surgieron durante la segunda edición del Foro de la Industria Audiovisual en los Estudios Churubusco. Foto: Google Maps

La agenda de trabajo incluyó mesas de análisis sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial en la creación de guiones y procesos de posproducción.

PUBLICIDAD

Los especialistas discutieron esquemas para potenciar la inversión privada en largometrajes y series.

La cineasta Patricia Riggen participó en la jornada inaugural junto a autoridades de las instituciones públicas de cultura.

Las sesiones de trabajo contemplan paneles dedicados a la formación de nuevas audiencias y esquemas de coexhibición.