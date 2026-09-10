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Parece ser que esta vez no se salvará, encuesta destapa quién sufrirá la eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Así van las votaciones tras la noche de nominación de La Casa de los Famosos México 2026

Así van las votaciones tras la noche de nominación de La Casa de los Famosos México 2026
Así van las votaciones tras la noche de nominación de La Casa de los Famosos México 2026
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La séptima gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo lugar este miércoles 9 de septiembre, con una dinámica temática de casa del terror. Los habitantes atravesaron un recorrido con sustos antes de llegar al confesionario para repartir sus puntos.

Cada participante nominó a tres compañeros, otorgando tres, dos y un punto respectivamente. Al final del proceso, la conductora Galilea Montijo reveló la placa definitiva: Mariana Ochoa, Brianda Deyanara, Yahir, Gema Garoa, Karina Torres y Masad Altamimi.

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Tras conocerse a los nominados, el periodista de espectáculos Gerardo Escareño lanzó una encuesta en las redes sociales de Vaya Vaya TV, en donde el público ya dejó un primer acercamiento de los que podrían ser los votos oficiales que determinaría al próximo eliminado del reality de Televisa.

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 hoy

Nominados de La Casa de los Famosos 2026 séptima semana
Nominados de La Casa de los Famosos 2026 séptima semana

Luego de la repartición de puntos en la dinámica del terror, así quedó conformada la placa de nominados de la séptima semana de La Casa de los Famosos México:

  • Mariana Ochoa
  • Brianda Deyanara
  • Yahir
  • Gema Garoa
  • Karina Torres
  • Masad Altamimi

Mariana Ochoa llegó nominada directamente por decisión de Brianda Deyanara, quien ostenta el liderazgo de la semana. Ese Pérez obtuvo inmunidad tras subastar el 40% de su presupuesto de alimentos, por lo que quedó fuera de riesgo.

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Ernesto Laguardia entregó tres puntos a Karina Torres a cambio de un beneficio: ver a su hijo durante cinco minutos. Quedaron fuera de la placa: Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo.

Nominación del Terror ya pasó en La Casa de los Famosos de Telemundo
Nominación del Terror ya pasó en La Casa de los Famosos de Telemundo

Con esta configuración, seis de los diez habitantes que permanecen en la casa quedaron en riesgo esta séptima semana. La placa aún puede modificarse con la dinámica de salvación, que permite retirar a uno de los nominados antes de la gala de eliminación del próximo domingo.

Este sería el siguiente eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

De acuerdo con el primer recorte realizado por el periodista Gerardo Escareño en su encuesta, en donde han participado más de 125 mil personas, Brianda Deyanara sería la siguiente eliminada de La Casa de los Famosos, aunque los porcentajes están muy apretados, ya que Yahir y Mariana Ochoa también estarían bajos en votos.

Los porcentajes de votos hasta el momento en la encuesta:

  1. Karina Torres: 23% de votos
  2. Gema Garoa: 18% de votos
  3. Masad: 17% de votos
  4. Mariana Ochoa: 15% de votos
  5. Yahir: 14% de votos
  6. Brianda: 13% de votos
La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality.
La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality. (IG Brianda Deyanara-LCDLFM)

Si la tendencia de esta encuesta continúa y se traslada a las votaciones oficiales, Brianda Deyanara sería la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, aunque aún está pendiente el robo de salvación, que sacará a alguno de estos habitantes de la placa.

¿Cuándo es el robo de salvación de La Casa de los Famosos México?

Los días jueves se llevan a cabo las dinámicas internas, juegos de habilidad, tómbolas o dinámicas como el “Elevador del Destino”, uno o varios habitantes (en ocasiones votados por el público o ganadores de fases previas) se convierten en los retadores oficiales del líder de la semana por el poder de salvación.

El viernes se lleva a cabo el robo de salvación, en la que el retador oficial compite con el líder por el poder de salvar a alguien de la placa, en esta séptima semana es Brianda Deyanara la líder, por lo que estaría cerca de poder salvarse, mientras las encuestas la ponen como la posible siguiente eliminada.

(Infobae México/Jenifer Nava)

Cabe señalar que, después de conocer al habitante salvado, el periodista Gerardo Escareño vuelve a sacar una encuesta son la “nueva” placa y el día sábado hace un corte y, tras emparejar las dos encuestas, se puede conocer con mayor precisión la tendencia de votación del público.

Luego de seis semanas, la encuesta de Vaya Vaya ha sido muy acertada y generalmente no falla para predecir al próximo eliminado.

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