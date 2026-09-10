Matan a balazos al creador de contenido “El Piturris” en una taquería de Cajeme: la Fiscalía de Sonora ya investiga

El crimen ocurrió este 10 de septiembre. Crédito: Redes Sociales

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José Luis Esparza, conocido en redes sociales como “El Piturris”, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves mientras atendía una taquería en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. Medios locales ubicaron el ataque cerca de las 11:00 horas en el negocio conocido como “Los Güichos”, situado en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, el cual presuntamente pertenece a la familia de la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, a través de un comunicado, que mantiene abierta la investigación por el homicidio ocurrido en esa zona de la ciudad. La dependencia detalló que, de acuerdo con los primeros datos recabados, la víctima fue agredida con proyectiles de arma de fuego mientras se encontraba atendiendo la taquería.

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La Fiscalía detalló las circunstancias del ataque y la huida de los responsables

Según los primeros datos difundidos por la FGJES, José Luis, de 37 años, fue atacado por un sujeto que le disparó en el momento en que atendía el negocio de comida. La corporación precisó que el agresor huyó posteriormente a bordo de una motocicleta, en compañía de otra persona que lo acompañaba en el vehículo.

José Luis, mejor conocido en redes sociales como "El Piturris". Crédito: Redes Sociales

La dependencia estatal no proporcionó, en su comunicado, características físicas de los agresores ni de la motocicleta utilizada para la huida. Tampoco se especificó si las dos personas que escaparon del lugar portaban algún distintivo o si fueron captadas por cámaras de videovigilancia cercanas al negocio.

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En el lugar del ataque fueron recolectados dos casquillos calibre .40, de acuerdo con el comunicado oficial de la FGJES. La institución señaló que estos elementos forman parte de los indicios que serán sometidos a análisis por parte de Servicios Periciales, como parte del procedimiento habitual en este tipo de investigaciones.

La FGJES espera resultados periciales, de necropsia y de balística

La Fiscalía sonorense informó que se encuentra a la espera del trabajo de campo realizado por Servicios Periciales, uno de los tres elementos centrales que la corporación señaló como pendientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

De manera paralela, la FGJES indicó que aguarda los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de la víctima, procedimiento que permitirá precisar con exactitud la causa de muerte y las características de las heridas provocadas por los proyectiles.

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Este fue el negocio donde atacaron al creador de contenido "El Piturris". Crédito: Google Maps

El tercer elemento pendiente, según el propio comunicado, es el análisis de los elementos balísticos asegurados en la escena, entre ellos los dos casquillos calibre .40 recolectados por los peritos. La Fiscalía explicó que este análisis forma parte del protocolo para vincular el arma utilizada con otros hechos registrados previamente.

La corporación precisó que la finalidad de reunir estos tres insumos —trabajo de campo, necropsia y balística— es establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. Además, la FGJES señaló que buscará determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el ataque contra “El Piturris”, sin ofrecer, hasta el momento, hipótesis o líneas de investigación específicas.

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Medios locales de Sonora señalaron que personal de servicios de emergencia acudió al lugar del ataque e intentó auxiliar a “El Piturris” antes de trasladarlo a un centro médico de la localidad. Además, indicaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al llegar al hospital.

En apego a los protocolos establecidos para este tipo de casos, la zona fue resguardada por elementos locales y federales, mientras los peritos de la FGJES se encargaban de la búsqueda y recolección de evidencias en el sitio del ataque.

“El Piturris” acumulaba decenas de miles de seguidores en Instagram y TikTok

Infobae México consultó el perfil de Instagram de la víctima, registrado bajo el usuario @el_piturris, donde constató 27 mil 300 seguidores y 504 publicaciones al momento del ataque. El perfil incluía la biografía “Soy el piturris” y un enlace a su cuenta de Facebook, registrada bajo el nombre José Luis Esparza, además de un vínculo con un perfil de Threads bajo el mismo nombre de usuario.

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En mayo de este año publicaron un video desde la barbería donde fue asesinado El Piturris. Crédito: Redes Sociales

En TikTok, donde operaba bajo el usuario @el.piturris2, Infobae México verificó que la cuenta acumulaba 40 mil 100 seguidores, 360 cuentas seguidas y un total de 137 mil 100 “me gusta” en el conjunto de sus publicaciones. Algunos de sus videos superaron las 180 mil reproducciones, cifras que dieron cuenta del alcance que había logrado su contenido en la plataforma antes del homicidio.

Su contenido se caracterizaba por un tono humorístico, con videos donde aparecía escuchando corridos y mensajes en los que motivaba a sus seguidores. Esparza formaba parte además del canal de YouTube “Desde la O”, donde participaba en el podcast “La Guarida” y otros contenidos.

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En ese mismo canal se encuentra publicado, desde el pasado 30 de mayo, un video grabado en la taquería donde posteriormente fue asesinado, con más de 40 mil visualizaciones. El material, titulado “Los GHuichos Vlogs Ep-04”, muestra a “El Piturris” trabajando en el negocio y presenta a otras personas vinculadas al lugar, entre ellas la propietaria, identificada como Tía Nena, y las meseras conocidas como Chilihuili y Chile Guajillo.

La FGJES continuaba, hasta el momento de la publicación de esta nota, con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias completas del homicidio y esclarecer si el ataque contra el creador de contenido estuvo relacionado con algún otro hecho registrado previamente en la zona.

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El caso se suma al de César Gastélum, otro creador de contenido asesinado en México

El homicidio de “El Piturris” se registró 37 días después del asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo desde la plataforma Kick. Gastélum recibió un disparo en la cabeza en el estacionamiento de un restaurante KFC, a manos de dos sujetos que se aproximaron en motocicleta.

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

El 26 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo en el estado de Puebla a Jesús Alberto Hidalgo, alias “El Dron”, señalado como uno de los responsables del ataque contra Gastélum. Durante el operativo, tres sujetos armados agredieron a los agentes; uno de ellos murió y otro, identificado como Jesús Daniel Cazares, también fue detenido.

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Entre las líneas de investigación de ese caso figuraron publicaciones del propio creador de contenido, en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.