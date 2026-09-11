México

La Granja VIP 2026: Cuándo y cómo votar paso a paso para salvar a los nominados

Así puedes votar para salvar a los nominados de la segunda temporada La Granja VIP

Letras luminosas con el texto La Granja VIP Segunda Temporada ¿Cómo votar? ante un granero, un silo y una veleta con forma de gallo.
El diseño promocional de la segunda temporada del programa La Granja VIP incluye la pregunta sobre cómo votar ante un paisaje de campo al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las votaciones de La Granja VIP 2026 ya están abiertas para salvar a los nominados y se mantendrán activas hasta la gala de eliminación de este domingo. Tras la primera Asamblea del miércoles 9 de septiembre, la placa de nominados quedó integrada por María Karunna, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante.

Cada persona cuenta con 10 votos, que puede entregar a un solo nominado o repartir entre varios participantes. En la aplicación oficial es posible sumar 10 votos adicionales al visualizar un video promocional.

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La Granja VIP cómo votar: El sitio web permite votar en cuatro pasos

Para votar desde el sitio oficial hay que ingresar a lagranjavip.tv/vota, seleccionar al participante que se desea apoyar, asignar los votos disponibles y confirmar el envío de la elección.

Cronograma de actividades de La Granja VIP.
Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

Los votos funcionan en sentido positivo: se otorgan al granjero que el público quiere que permanezca dentro de la competencia, no en contra de otro concursante que quiere que salga.

El resultado de la votación se conocerá durante la gala del domingo, cuando uno de los nominados deberá abandonar La Granja VIP 2026.

Paso a paso:

  1. Ingresa a lagranjavip.tv/vota
  2. Selecciona al participante que quieres apoyar
  3. Asigna tus votos
  4. Confirma y envía tu elección

La aplicación TV Azteca En Vivo para votar por los nominados

Quienes prefieran votar desde el celular pueden descargar la aplicación TV Azteca En Vivo, localizar el banner de votaciones de La Granja VIP, elegir al granjero que desean salvar y enviar sus votos.

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La Granja VIP 2
La Granja VIP 2

Adn40 precisa que dentro de la aplicación los 10 puntos pueden repartirse “de la forma en la que tú quieras” entre los nominados, o entregarse en su totalidad a un solo participante.

Paso a paso:

  1. Descarga la aplicación
  2. Busca el banner de las votaciones de La Granja VIP
  3. Elige al granjero que deseas salvar
  4. Asigna tus votos y envíalos

La placa definitiva de nominados de La Granja VIP 2 se conoce el viernes

María Karunna fue la primera nominada de la temporada desde el estreno del programa, cuando Ivonne Montero la eligió tras salvar a Kenny Avilés. Kevyn Contreras se sumó a la lista después de perder el Martes de Duelo frente a “La Coreañera”.

Cuatro personas con sombreros vaqueros posan junto a sus nombres y el título del programa La Granja VIP sobre un fondo rojo
Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, María Karunna y Rafael Mercadante integran la primera lista de nominados en la segunda temporada del programa La Granja VIP. (La Granja VIP 2)

Mónica Escobedo y Rafa Mercadante llegaron a la placa durante la primera Asamblea, cuando los propios granjeros votaron cara a cara y ambos recibieron el mayor número de señalamientos entre sus compañeros.

Los nominados de la primer semana de La Granja VIP 2:

  • Kevyn Contreras
  • Rafa Mercadante
  • Mónica Escobedo
  • María Karunna

La lista de cuatro nominados aún puede modificarse este jueves, antes de que se defina la placa final durante el llamado Viernes de Traición, jornada en la que algún participante podría intercambiar su lugar con otro concursante.

Lista completa de participantes de La Granja VIP 2026

(TV Azteca/La Granja VIP)
(TV Azteca/La Granja VIP)

La segunda temporada del programa reúne a 19 participantes hasta el momento, ya que hay un participante sorpresa que aún no ha sido revelado.

  1. Carlos Trejo — Investigador paranormal y escritor
  2. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  3. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  4. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  5. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  6. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  7. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  8. Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos
  9. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  10. María Karunna — Cantante, integrante de Caló
  11. Mónica Escobedo — Comediante de stand up
  12. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  13. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  14. Abigail Pak “La Coreañera” — Creadora de contenido y pianista
  15. Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA
  16. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  17. Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón
  18. Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad
  19. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

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