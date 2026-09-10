¿Diego Sebastián “N” se volvió “loco”? Esto es lo que piensa el abogado del tecladista de Camilo Séptimo

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Guardar

El abogado defensor de Diego Sebastián “N”, señalado como presunto responsable del multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia, describió a su cliente como una persona “fuera de sí” que daba la impresión de haberse “vuelto loco”. Las declaraciones surgieron en una entrevista concedida a El País.

El abogado sostuvo que Diego Sebastián había “perdido la cabeza” en el periodo posterior al crimen, una afirmación que se conoció públicamente días después de que una jueza determinara mantener a los dos imputados en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.

PUBLICIDAD

El abogado de las víctimas contradice la versión de “locura”

Diego Sebastián “N” es señalado como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Jonathan Meléndez, su esposa, su hija y a la empleada Aleyda "N". Crédito: FGJEM

El representante legal de la familia de Jonathan Meléndez confirmó tener conocimiento de las declaraciones hechas por la defensa de Diego Sebastián “N”, pero ofreció una lectura distinta de lo observado durante las audiencias judiciales celebradas en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

El abogado de las víctimas explicó que, durante las comparecencias que se extendieron por varias horas, el comportamiento del imputado fue tranquilo y no mostró señales que permitieran apreciar un estado mental alterado, declaró en distintos espacios de radio y televisión donde fue consultado sobre el tema.

Ante el cuestionamiento directo sobre si los dichos del abogado de Diego Sebastián podrían constituir una estrategia de defensa, el representante de las víctimas no descartó la posibilidad, aunque la calificó como mínima. Añadió que no existen pruebas que respalden la versión de un deterioro mental y que, en caso de que la defensa buscara utilizar ese argumento como herramienta procesal, tanto él como los demás abogados podrían desmentirlo fácilmente.

PUBLICIDAD

La Fiscalía documentó un ataque planeado un día antes del crimen

Detalles encontrados en el interior del auto muestran cinchos que Diego Sebastián habrìa usado para atar a la familia así como cinta adhesiva industrial Foto: Fiscalía Edomex

De acuerdo con la reconstrucción de hechos presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la planeación del multihomicidio comenzó el 31 de agosto de 2026, un día antes de que ocurrieran los asesinatos. Ese día, según la autoridad investigadora, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” para conseguir cinchos, cinta adhesiva industrial, guantes y otros insumos que después se utilizarían para maniatar a las víctimas.

La tarde del 1 de septiembre, a las 17:23 horas, cámaras de seguridad del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, captaron el ingreso de un vehículo Kia gris conducido por Gerardo “N”, con Diego Sebastián “N” como acompañante. Un minuto después, este último apareció en el elevador del edificio, autorizado por la esposa de Jonathan Meléndez mediante una llamada telefónica, debido a la relación de confianza que mantenía con el músico.

PUBLICIDAD

En ese momento, dentro del departamento solo se encontraba una trabajadora del hogar de 21 años, identificada como Aleyda Romero junto con dos mascotas de la familia. La esposa de Jonathan, con cuatro meses de embarazo, llegó al domicilio a las 17:42 horas acompañada de sus hijos.

El tecladista llegó al departamento minutos antes de ser asesinado

Jonathan Meléndez (Instagram/@camiloseptimomx)

Jonathan Meléndez arribó al fraccionamiento a las 19:28 horas, acompañado de un amigo que permaneció esperándolo en el vehículo por indicación del propio músico, quien le pidió pedir ayuda en caso de no recibir respuesta. La Fiscalía estableció que las víctimas fueron asesinadas en un lapso comprendido entre las 17:30 y las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

A las 19:41 horas, una cámara de seguridad captó a Diego Sebastián “N” en el área de estacionamiento del complejo, sin que existieran registros de que hubiera descendido por el elevador utilizado previamente. Dos minutos después, el vehículo Kia abandonó el fraccionamiento con ambos implicados a bordo.

Según el Ministerio Público, Diego Sebastián amenazó con un arma de fuego con silenciador a una trabajadora de seguridad del fraccionamiento para obligarla a levantar la pluma sin revisar el automóvil.

Los cuerpos fueron hallados al interior del penthouse

REUTERS/Luis Cortes

La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza notificó al Ministerio Público la localización de cuatro personas sin signos vitales dentro del departamento a las 00:40 horas del 2 de septiembre. Personal de la Fiscalía llegó al lugar a la 1:05 de la madrugada para iniciar las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

Jonathan Meléndez fue encontrado amordazado y maniatado en un sofá de la recámara principal, con un impacto de arma de fuego en la cabeza. En la misma habitación, en el área del baño, se localizó el cuerpo de su esposa, también inmovilizada, con su hija de tres años sobre las piernas; ambas presentaban heridas similares por proyectil de arma de fuego. En una habitación del primer nivel se halló a la trabajadora del hogar, con un disparo en la espalda y la cabeza.

El levantamiento de los cuerpos concluyó a las 4:25 horas. Las autoridades localizaron posteriormente el vehículo utilizado durante el ataque en el fraccionamiento Héroes Tecámac, donde se encontraron más cinta adhesiva, cinchos y otros insumos vinculados al crimen.

PUBLICIDAD

Gerardo “N” y Diego Sebastián “N” fueron detenidos horas después

Los detenidos fueron ingresados al penal de Barrientos en Tlalnepantla donde fueron recibidos con rechiflas por parte de otros internos Foto: fuscalìa Edomex

Gerardo “N” fue detenido el 2 de septiembre, mientras que Diego Sebastián, de 51 años, argentino naturalizado mexicano, fue localizado sobre la carretera México-Toluca, en La Marquesa, Ocoyoacac. La Fiscalía le atribuye haber desensamblado el arma utilizada en el crimen y arrojado sus componentes a una barranca.

La línea de investigación de la FGJEM apunta a un móvil económico. Diego Sebastián mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez y, según el Ministerio Público, habría aprovechado la confianza existente entre ambos para ingresar al inmueble con el objetivo de localizar una “caja fría” utilizada para resguardar claves de acceso a criptomonedas, valuadas en una cifra millonaria.

PUBLICIDAD