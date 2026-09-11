Cae por homicidio un presunto operador financiero de "Los Vallarta" en el Edomex, célula ligada al CJNG. FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra José Eduardo “N”, señalado como probable operador financiero de la célula delictiva “Los Vallarta”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como presunto partícipe en el homicidio de un hombre ocurrido en el municipio de La Paz. El detenido fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona oriente mexiquense.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, este opera en municipios del oriente del Estado de México, donde se le atribuyen homicidios, venta y distribución de narcóticos, despojos y secuestros.

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El homicidio en el bar “La Malquerida D’Oro”

El hecho por el que se investiga a José Eduardo “N” ocurrió el 1 de agosto en un inmueble habilitado como bar, identificado como “La Malquerida D’Oro”, en el municipio de La Paz. Al lugar llegaron cinco sujetos a bordo de una motocicleta y un automóvil.

Dos de ellos descendieron de los vehículos y uno ingresó al establecimiento con un arma de fuego, con la que disparó contra la víctima hasta privarla de la vida. Antes de huir, el grupo dejó en el sitio una cartulina con un mensaje intimidatorio.

Cae por homicidio un presunto operador financiero de “Los Vallarta” en el Edomex, célula ligada al CJNG (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los actos de investigación de la Fiscalía permitieron establecer como hipótesis principal que el homicidio estuvo relacionado con el cobro de una extorsión hacia la víctima. Con base en esa línea de investigación, la institución identificó a los probables intervinientes y solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes.

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Por este mismo hecho, dos sujetos más ya habían sido vinculados a proceso con anterioridad, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía estatal.

Detención y cargos contra José Eduardo “N”

Elementos de la FGJEM detuvieron a José Eduardo “N” tras el cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de las investigaciones por el homicidio ocurrido el 1 de agosto en La Paz. El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez que definirá su situación jurídica.

Según la información difundida por la institución, José Eduardo “N” es investigado además por su vínculo financiero con “Los Vallarta”.

En caso de ser declarado culpable, el imputado podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión. La Fiscalía subrayó que debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme.

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Origen y vínculo de “Los Vallarta” con el Cártel Jalisco Nueva Generación

La Fiscalía identifica a “Los Vallarta” como una célula delictiva dedicada al homicidio, la venta y distribución de narcóticos, los despojos y los secuestros, con zona de operación concentrada en el oriente del Estado de México. La organización estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Los Vallarta” tienen presencia en municipios como La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Una ilustración conceptual muestra la figura de El Mencho desvaneciéndose bajo el emblema del CJNG, rodeada de elementos que aluden a sus actividades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones previas de la FGJEM han señalado como líder de esta estructura a Fernando “N”, conocido con los alias “El F1”, “El Negro” o “Lic. Vallarta”, quien permanece recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el homicidio de dos policías municipales. De acuerdo con esas mismas indagatorias, Fernando “N” habría operado como el principal enlace entre los centros penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos.

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Detenciones previas y balance de la Fiscalía

La FGJEM ha reportado con anterioridad la captura de otros presuntos integrantes de esta red. Entre ellos figuran Jazmín “N”, alias “La China”, y Leslie Elisa “N”, alias “La Güera”, detenidas en junio por su probable participación en distintos homicidios registrados en La Paz y Nezahualcóyotl.

También se ha informado sobre la vinculación a proceso de Geisler “N” y de Moisés “N”, este último señalado por un doble homicidio registrado en julio en el municipio de Chimalhuacán, ambos identificados como probables integrantes de “Los Vallarta”.

Con la detención de José Eduardo “N”, la FGJEM ha logrado la aprehensión de 13 probables miembros de esta célula por hechos diversos, quienes se encuentran en diferentes etapas procesales ante el sistema de justicia mexiquense.

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