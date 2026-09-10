Hombres encapuchados intentaron “levantar” a madre buscadora en Culiacán: colectivo exige le brinden protección

Foto: Facebook / Dónde Están

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Yodeli Benítez, madre buscadora e integrante del colectivo ¿Dónde Están?, fue víctima de un intento de privación de la libertad cuando se encontraba en Culiacán, Sinaloa.

El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre, cuando sujetos encapuchados intentaron subirla a la fuerza a una camioneta frente a dos de sus hijos menores de edad. Se trata del segundo ataque contra buscadoras ocurridos en dos semanas en la capital del estado.

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Tras los hechos, el colectivo de Sabuesos Guerreras difundió un comunicado en el que exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa una investigación inmediata y con perspectiva de derechos humanos, además de reclamar a la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, una reunión que ha sido solicitada en tres ocasiones sin respuesta.

Cómo ocurrió el intento de privación de la libertad

Benítez relató a Revista Espejo que el ataque se registró el 6 de septiembre alrededor de las 15:00 horas, cuando un grupo de hombres encapuchados llegó a bordo de una camioneta hasta su domicilio, donde solo se encontraba ella junto con dos de sus hijos.

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Foto: Facebook / Dónde Están

Los agresores intentaron subirla a la fuerza al vehículo, pero la buscadora puso resistencia y evitó ser trasladada.

“Me rehusé y se fueron, no sé si vieron que venía gente o no sé qué pasó que se fueron; pero me dieron un jalón la gente encapuchada”, relató al medio.

La buscadora dijo desconocer si la agresión está relacionada con su labor o con el ataque armado sufrido días antes por otra integrante de colectivos de rastreo en la ciudad, Alma Rosa Rojo, fundadora de Voces Unidad por la Vida.

Benítez encabeza la búsqueda de su hijo Paúl Jacobo Benítez, quien desapareció el 30 de marzo de 2025 tras salir de su casa para responder una llamada telefónica.

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La madre buscadora detalló que no denunció el hecho ante la Fiscalía del Estado ni ante el Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos debido a que sintió temor al haber recibido amenazas el mismo día del hecho, aunque relató cómo fueron ni de qué manera las cometieron en su contra.

Foto: Facebook / Dónde Están

Además, señaló que recibe acompañamiento de la Secretaría de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que le han brindado seguridad de manera “paulatina”.

Sabuesos Guerreras exige le brinden protección a la madre buscadora y reitera solicitud de reunión con la gobernadora

Sabuesos Guerreras exigió a la Fiscalía de Sinaloa que se realice una investigación inmediata, transparente y con perspectiva de derechos humanos para que se identifique a los responsables tanto materiales e intelectuales del atentado.

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La colectiva pidió, además, que el caso no sea archivado ni minimizado como “un hecho aislado”, por lo que solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la activación urgente de medidas de protección efectivas para Benítez, su hija Valeria y las demás integrantes de su colectivo.

Foto: Facebook / Sabuesos Guerreras, A.C.

La organización dirigió además un llamado directo a la gobernadora Domínguez, a quien acusó de no responder a tres solicitudes consecutivas de reunión de trabajo.

“Le hemos solicitado formalmente una reunión de trabajo en tres ocasiones consecutivas y hasta el día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta. El atentado contra Yodeli demuestra que el tiempo en Sinaloa se mide en vidas”, sostuvo en su pronunciamiento.

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El ataque armado contra Alma Rosa Rojo, otro antecedente de violencia

El intento de privación de la libertad contra Benítez se produjo dos semanas después de que Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur poniente de Culiacán.

Hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto con su hija y sus tres nietas. La madre buscadora resultó con una herida de bala en el brazo y días después dada de alta.

La agresión en su contra ocurrió la tarde de este 29 de agosto en la capital sinaloense. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y hasta el momento afirman que no tienen datos sobre que este ataque en su contra esté relacionado con su labor de rastreadora.

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