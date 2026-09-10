Campeón del mundo con Francia descalifica a Julián Quiñones como nominado al Balón de Oro

La lista revelada de los 30 candidatos al Balón de Oro desató fuertes críticas del exdefensor francés en contra de Quiñones y Mbappé, a pesar de sus grandes actuaciones en el Mundial 2026. (Fotos: Alfredo ESTRELLA / AFP - AP / Martin Meissner)

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El Balón de Oro 2026 se ha convertido en un campo de batalla donde convergen distintas interpretaciones. La nominación de Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiya y referente de la Selección Mexicana, fue celebrada en el país como un logro histórico, pero en Europa despertó críticas feroces.

Entre ellas destacó la voz de Samuel Umtiti, campeón del mundo con la Selección de Francia en 2018 y exjugador del FC Barcelona, quien ha cuestionado abiertamente la legitimidad de la candidatura del atacante mexicano.

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En el Mundial 2026, Quiñones anotó 4 goles en 5 partidos, convirtiéndose en el máximo anotador histórico de México en la justa. REUTERS/Hannah Mckay

Sus declaraciones, repetidas en distintos espacios, han convertido a Quiñones en el epicentro de un debate sobre los criterios que definen al mejor futbolista del planeta.

Umtiti contra Quiñones: la crítica frontal

El discurso del francés fue contundente, colocando al mexicano como símbolo de un error en la evaluación del Balón de Oro: “Incluyen a Julián Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial? Cuatro goles para México y eliminados en octavos de final. Cuando vi eso, me pregunté si era una broma”, declarando para la prensa francesa.

Para Umtiti, el Balón de Oro ha perdido significado, pues se ha convertido en un premio dominado por delanteros y estadísticas que no considera relevantes. La presencia de Quiñones junto a figuras como Messi, Mbappé, Haaland o Vinícius refleja, según él, un criterio debilitado.

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Samuel Umtiti cuestionó la legitimidad de la candidatura de Julián Quiñones y puso en duda el significado actual del Balón de Oro.

Al colocar a Julián en el centro de su discurso, no sólo cuestiona al futbolista, sino también al sistema que lo nominó, sugiriendo que ya no representa la esencia del futbol.

En este sentido, la contundencia del exdefensor francés abre un frente de discusión que trasciende al jugador mexicano: pone en duda la legitimidad de un premio que, según él, se ha convertido en un escaparate de estadísticas más que de grandeza colectiva.

Los méritos de Julián Quiñones: estadísticas vs títulos

La candidatura de Quiñones no surge de la nada; está respaldada por una temporada de cifras extraordinarias que lo colocan en la élite goleadora del año.

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Liga Saudí 2025/26: 33 goles en 31 partidos, campeón de goleo por encima de Cristiano Ronaldo, Ivan Toney, Joao Félix y Benzema.

Mundial 2026: 4 goles en 5 partidos, máximo anotador histórico de México en la justa, aunque eliminado en octavos.

Nominación histórica: Sexto mexicano en aparecer en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro, después de figuras como Javier Hernández y Guillermo Ochoa .

Su temporada completa sumó 37 goles y 4 asistencias , cifras que lo colocan entre los delanteros más productivos del año.

Para la afición mexicana, estos números representan un triunfo histórico: un jugador formado en la Liga MX que ahora compite en escenarios internacionales y logra visibilidad en un premio dominado por europeos.

Para críticos como Umtiti, las estadísticas no bastan, reflejando la tensión sobre qué debe pesar más: los logros individuales o los títulos colectivos.

Julián Quiñones registró 33 goles en 31 partidos en la Saudi Pro League 2025/26 con el Al-Qadisiya, ganando el campeonato de goleo y superando a nombres como Cristiano Ronaldo. (X/ @Alqadsiah)

La historia de “La Pantera” se convierte así en un espejo: mientras México celebra la visibilidad internacional de su delantero, Europa cuestiona si sus logros son suficientes para competir con quienes levantan títulos en las ligas más prestigiosas del planeta.

¿Estadísticas o títulos colectivos? La crítica a Mbappé y el dilema entre México y Europa

La polémica no se limitó a Quiñones; se extiende al propio significado del Balón de Oro, cuestionado por voces que consideran que ha perdido credibilidad.

La visión europea exige títulos colectivos, logros en grandes ligas y actuaciones decisivas en fases finales de torneos. La visión mexicana, en cambio, celebra la nominación como un hito histórico, símbolo de crecimiento internacional y reconocimiento a un jugador que rompió barreras.

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Umtiti también criticó a su compatriota Mbappé, quien se autoproclamó favorito para ganar el premio, señalando que el futbol se ha vuelto demasiado individualista: “Es una persona segura de sí misma. No le corresponde a él hablar de quién merece el premio. Debería centrarse en lo que sucede en el campo”.

Umtiti también criticó a Kylian Mbappé por autoproclamarse favorito y revivió la era Messi-Ronaldo para contrastar el peso de los nombres. REUTERS/Carlos Barria

Además, recordó la era Messi-Ronaldo, cuando las estadísticas eran tan extraordinarias que justificaban el premio incluso sin títulos colectivos. Hoy, según él, no hay un jugador que sobresalga de manera tan clara.

En este choque de visiones, “La Pantera” se convierte en un símbolo: para unos, un ejemplo de superación y visibilidad; para otros, la prueba de que el premio ha dejado de ser un reflejo fiel de la grandeza futbolística.

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Así, en México, la nominación se celebra como un logro histórico; en Europa, se cuestiona como una señal de que el premio ha perdido esencia. El choque entre ambas visiones refleja una tensión eterna del fútbol: ¿qué pesa más, las estadísticas individuales o los títulos colectivos?