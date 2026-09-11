Belinda ofrecerá concierto gratuito por festejos del 15 de septiembre: cuándo, dónde y cartelera completa revelada

La agenda cultural por el Día de de la Independencia en CDMX y el Edomex, será amplía, con Belind y artistas como Intocable encabezando las Fiestas Patrias. (Instagram/ @belindapop)

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La noche del Grito de Independencia tendrá un cierre musical en Valle de Bravo.

Belinda se presentará sin costo en el Jardín Central el 15 de septiembre, después de la respectiva ceremonia y el espectáculo de pirotecnia que reunirá a habitantes y visitantes en la plaza principal.

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El concierto de Belinda comenzará a las 22:30 horas, después de la ceremonia del Grito de Independencia y la pirotecnia en la plaza principal. (Foto: Luz Coello/ Infobae México)

El concierto comenzará a las 22:30 horas y pondrá fin a una jornada que incluirá talleres para niños, una Misa de la Patria, música en vivo y actividades simultáneas en Villa de Colorines. La agenda fue difundida por la presidenta municipal, Michelle Núñez, a través de las redes del gobierno local.

Belinda subirá al escenario después del Grito de Independencia

El concierto tendrá lugar el martes 15 de septiembre en el Jardín Central de Valle de Bravo. El ingreso será gratuito y no requerirá boleto, según la convocatoria oficial difundida.

Belinda no actuará al inicio de la jornada ni antes de la ceremonia cívica: su show comenzará a las 22:30 horas, una vez concluido el Grito de Independencia y la pirotecnia.

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Para quienes planean asistir, estos son los datos que conviene considerar antes de trasladarse al centro de Valle de Bravo:

El acceso será libre: no habrá venta ni entrega previa de boletos.

El programa no ha informado un repertorio: hasta ahora no se conocen las canciones que interpretará ni la duración del espectáculo.

La plaza tendrá actividades desde temprano: quienes busquen ubicarse cerca del escenario deberán tomar en cuenta que el Jardín Central recibirá público durante varias horas.

No se difundieron aún indicaciones de movilidad: el municipio no detalló estacionamientos, rutas alternas, cortes viales ni filtros de ingreso.

Belinda se presenta gratis este 15 de septiembre en el Jardín Central de Valle de Bravo como cierre del Día de la Independencia. (Facebook/ Dra. Michelle Núñez)

En este sentido, la publicación municipal presenta a la cantante como el acto final de los festejos en el line-up. La actuación de Belinda llegará tras el acto cívico, una decisión que concentra en la misma plaza el Grito, la pirotecnia y el cierre musical.

Fiestas Patrias en Valle de Bravo: horarios, presentaciones musicales y todas las actividades

El concierto de Belinda será el cierre de una jornada que comenzará desde el mediodía en el Jardín Central. Antes de los actos cívicos, el programa reunirá actividades para niños, una ceremonia religiosa y música en vivo, por lo que la plaza tendrá una buena variedad de propuestas.

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Plan familiar durante el día: desde las 12:00 horas habrá talleres de dibujo, pinta caritas y elaboración de banderitas de papel y moños. La propuesta está dirigida a niños y familias que quieran participar antes de la programación nocturna.

Acto religioso por la tarde: a las 18:30 horas se celebrará la Misa de la Patria en la parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en el centro del municipio.

Música antes de la ceremonia: Pipo Rodríguez se presentará a las 20:30 horas en el Jardín Central. Su actuación será el último número artístico antes del protocolo por el Grito de Independencia.

Momento cívico y cierre de la noche: el Grito será a las 22:00 horas, seguido de pirotecnia a las 22:15. Belinda tomará el escenario a las 22:30, como cierre del programa municipal.

La agenda de Fiestas Patrias en Valle de Bravo incluye talleres para niños desde las 12:00 horas y actividades simultáneas en Villa de Colorines. (Facebook/ Dra. Michelle Núñez)

Así, la distribución de actividades permite asistir únicamente al concierto o llegar con anticipación para participar en la agenda completa.

El Ayuntamiento no ha informado aún si habrá cambios de circulación, zonas de estacionamiento o filtros de acceso alrededor del Jardín Central.

Los festejos se extenderán a Villa de Colorines y otras plazas del Valle de México

La presentación de Belinda en Valle de Bravo sólo será parte de una agenda más amplia de espectáculos gratuitos por las Fiestas Patrias.

Alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México prepararon verbenas, ceremonias cívicas y conciertos con artistas de pop, regional mexicano, rap, cumbia y música norteña.

La variedad de carteleras permitirá que el público elija entre distintos formatos. Algunas sedes programaron a sus artistas antes del Grito de Independencia y otras reservaron los conciertos principales para después del acto protocolario. Entre las opciones anunciadas se encuentran:

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Zócalo de la Ciudad de México: Intocable encabezará la celebración de la Plaza de la Constitución. La verbena comenzará a las 19:00 horas y el concierto está previsto para las 21:00, antes del Grito de Independencia que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum a las 23:00.

Iztacalco: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey actuarán a las 20:45 horas en la explanada de la alcaldía. Tras el Grito, programado para las 23:00, Adolescentes Orquesta se presentará a las 23:15. El cartel también incluye a Ari Salgado y Juanma.

Naucalpan y Ecatepec: Santa Fe Klan encabezará los festejos en Naucalpan, acompañado por Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete. En Ecatepec, Lila Downs cerrará una jornada que incluirá música regional, mariachi y cumbia.

Toluca y Huixquilucan: María José compartirá escenario con Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero en la Plaza de los Mártires de Toluca. En Huixquilucan, el programa contempla a Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio y Caballo Dorado.

Otras alcaldías de la capital: Paty Cantú y Yaguarú participarán en Miguel Hidalgo; Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter, en Benito Juárez; El Gran Silencio, en Xochimilco; Pancho Barraza, en Iztapalapa; Los Tigres del Norte, en Venustiano Carranza, y Calibre 50 junto con El Mimoso, en Tlalpan.

Las Fiestas Patrias en CDMX y Edomex suman conciertos con Intocable en el Zócalo y artistas como Santa Fe Klan, Lila Downs y María José en otros municipios. (Canal 22).

De esta manera, con propuestas que van del pop y la salsa al regional mexicano, el Día de la Independencia ofrecerá alternativas para celebrar en distintas plazas del Valle de México.