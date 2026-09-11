El termo de Alito Moreno que llevó a la filtración de chats polémicos de Ariadna Montiel. (Fotos: Cuartoscuro)

Guardar

El debate durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha trascendido a las redes sociales, donde dos de los dirigentes se encuentran al centro del escrutinio público, entre acusaciones de “actos anticipados de campaña” y un chat filtrado, los señalamientos ya dan cuenta de lo que se avecina en los próximos meses.

Este jueves 10 de septiembre de 2026 dio inicio el Proceso Electoral rumbo a los comicios que se celebrarán el 6 de junio del próximo año, durante la sesión en el INE se reunieron dirigentes de las diferentes fuerzas políticas del país, entre ellas, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI.

PUBLICIDAD

Un mensaje y un termo, los detonantes del debate

Montiel Reyes fue captada por el medio 24 Horas en medio de una conversación vía mensajes de WhatsApp con el periodista Manuel Pedrero, donde acusaba a su oponente político, con quien compartía en la llamada Herradura de la Democracia, durante la sesión de arranque.

Alrededor de las 12:12 horas, la dirigente le escribió al comunicador el siguiente mensaje: “Inicia el proceso electoral y alito ya está en actos anticipados de campaña”.

Filtran chats de Ariadna Montiel donde da línea a un periodista para atacar al PRI. (Fotos: 24 Horas)

Su primer mensaje iba acompañado de una fotografía del presidente del tricolor donde se puede ver a Alejandro Moreno sentado junto a un vaso térmico de color rojo y en dirección a las cámaras del INE que transmiten la sesión, lo escandaloso del asunto se centra en la leyenda del recipiente: “Vota PRI”.

PUBLICIDAD

Minutos después, Pedrero le contesta: “Wow, lo llevamos, todo el material que vaya saliendo”. La información compartida con el creador de contenido afín al gobierno, fue anunciada en un grupo de Morena por parte de Ariadna Montiel.

Los mensajes de la dirigente del oficialismo surtieron efecto en las redes sociales de Manuel Pedrero, donde publicó la fotografía enviada por Montiel Reyes, acompañada del siguiente mensaje:

Alito Moreno llevó al INE un termo que dice "Vota PRI", donde acusó "actos anticipados de campaña" de Morena. (Captura de Pantalla)

“EXCLUSIVA: ALEJANDRO MORENO YA VIOLÓ LA LEY EN FRENTE DE TODO EL INE. En su termo hace un llamado expreso a votar por el PRI, eso es un acto anticipado de campaña, ¿Qué hará al respecto el INE y la Consejera Presidenta Taddei?”.

PUBLICIDAD