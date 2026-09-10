Y no fue el dinero, Memote Martínez confiesa qué lo llevó a aceptar la oferta de Tigres

Memote Martínez confesó la razón que lo llevó a firmar con Tigres para lo que resta del Apertura 2026 (X/ @TigresOficial)

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Guillermo Memote Martínez es el nuevo jugador de Tigres, el ex delantero de Pumas arribó a Nuevo León la mañana de este jueves 10 de septiembre y ya tuvo el primer entrenamiento bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich. Pero, antes de reportar con su nuevo club, Memo confesó qué lo llevó a aceptar la oferta del conjunto felino.

En un breve encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el futbolista de 31 años se animó a compartir la razón por la que dejó el club Universidad Nacional y tomó el reto de jugar con el conjunto de San Nicolás de los Garza.

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Y lo primero que dejó en claro que la cuestión económica no fue un factor determinante para elegir a los de la UANL. Cabe apuntar que su contrato con los del Pedregal estaba por terminar, así que finalmente adelantó su salida pues sus intensiones ya no eran la de continuar con Pumas.

¿Por qué Memote Martínez llegó a Tigres?

Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres (@TigresOficial/X)

De acuerdo con lo que explicó Memote, en Tigres encontró una oportunidad de brindarle estabilidad a su familia, razón detrás por la que dejó a Pumas y emprendió el viaje a Nuevo León para iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva.

Por otra parte, el también seleccionado nacional no descartó que este paso hacia Tigres le permita tener vigencia en la convocatoria del Tri, llamar la atención de Rafa Márquez para ser considerado dentro de los próximos duelos amistosos y juegos oficiales.

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“Sí, la verdad es que creo que cuando supe de la intención de Tigres, sabía que tenía que venir porque también eso le daba mucha estabilidad a mi familia y sobre todo porque era lo que yo buscaba: un compromiso y sobre todo, el hecho de pelear un lugar para poder jugar y seguir yendo también a selección”, sentenció.

No dejó de lado la ilusión que le genera competir en el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y defendió su decisión de dar este paso en el límite del cierre de registros en Liga MX.

“Bien, la verdad es que muy contento. Creo que se tomó la decisión acertada. Vengo con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo, con mucho compromiso, porque sé lo que es vestir esta playera. Me ha tocado enfrentarla de rival y creo que ahora tenerla, tenerla propia creo que eso es un gran orgullo”, compartió.

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Memo Martínez fue parte de los jugadores que disputaron el Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae)

Tigres y Pumas concretaron venta de Memote Martínez en el límite de transferencias

Tigres y Pumas arreglaron sus diferencias para concretar la venta de Memote Martínez en el límite del cierre de transferencias entre clubes de Liga MX. La negociación se concretó la tarde de este miércoles 9 de septiembre.

Luego de las presiones que ejerció Víctor Manuel Vucetich sobre el fichaje de Memo Martínez, la directiva del Pedregal negoció la salida de su delantero y con ello acordaron la venta en USD 2.5 millones, una operación que evita que el atacante salga sin costo al concluir su contrato en diciembre.

El delantero dejó Pumas después de disputar 92 partidos y anotar 31 goles. El exjugador del Puebla llegó como una alternativa ofensiva para los auriazules ante la falta de perfiles en la delantera, dentro de la institución se consolidó como uno de los elementos más importantes del ataque, incluso fue considerado para el Mundial 2026 con Javier Aguirre.

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La salida del futbolista se volvió viable porque su vínculo con Pumas terminaba en diciembre de 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida del futbolista se volvió viable porque su vínculo con Pumas terminaba en diciembre de 2026 y no habría mostrado intención de renovarlo, pese a que el club iniciaba conversaciones para extender su permanencia. De no concretarse una venta, podía convertirse en agente libre en 2027.

César Luis Merlo informó que el atacante habría manifestado su deseo de dejar la institución, mientras que la primera propuesta de Tigres fue rechazada por los auriazules. La directiva universitaria aceptó posteriormente una oferta que rondó los USD 2.5 millones.

Pumas habría puesto sobre la mesa una renovación que no convenció al delantero. La propuesta de Tigres recibió el visto bueno del jugador, aunque la directiva del conjunto del Pedregal inicialmente bloqueó la negociación.

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La salida deja al equipo dirigido por Esteban Solari sin uno de sus atacantes. Hasta el momento, el club capitalino no tendría contemplado incorporar a otro futbolista para cubrir la baja de Martínez.