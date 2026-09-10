México Deportes

Y no fue el dinero, Memote Martínez confiesa qué lo llevó a aceptar la oferta de Tigres

El delantero de 31 años reconoció la oportunidad que tuvo cuando se enteró que Vucetich lo buscó para reforzar el club

Memote Martínez confesó la razón que lo llevó a firmar con Tigres para lo que resta del Apertura 2026 (X/ @TigresOficial)
Memote Martínez confesó la razón que lo llevó a firmar con Tigres para lo que resta del Apertura 2026 (X/ @TigresOficial)
Guardar

Guillermo Memote Martínez es el nuevo jugador de Tigres, el ex delantero de Pumas arribó a Nuevo León la mañana de este jueves 10 de septiembre y ya tuvo el primer entrenamiento bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich. Pero, antes de reportar con su nuevo club, Memo confesó qué lo llevó a aceptar la oferta del conjunto felino.

En un breve encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el futbolista de 31 años se animó a compartir la razón por la que dejó el club Universidad Nacional y tomó el reto de jugar con el conjunto de San Nicolás de los Garza.

PUBLICIDAD

Y lo primero que dejó en claro que la cuestión económica no fue un factor determinante para elegir a los de la UANL. Cabe apuntar que su contrato con los del Pedregal estaba por terminar, así que finalmente adelantó su salida pues sus intensiones ya no eran la de continuar con Pumas.

¿Por qué Memote Martínez llegó a Tigres?

Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres
Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres (@TigresOficial/X)

De acuerdo con lo que explicó Memote, en Tigres encontró una oportunidad de brindarle estabilidad a su familia, razón detrás por la que dejó a Pumas y emprendió el viaje a Nuevo León para iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva.

Por otra parte, el también seleccionado nacional no descartó que este paso hacia Tigres le permita tener vigencia en la convocatoria del Tri, llamar la atención de Rafa Márquez para ser considerado dentro de los próximos duelos amistosos y juegos oficiales.

PUBLICIDAD

“Sí, la verdad es que creo que cuando supe de la intención de Tigres, sabía que tenía que venir porque también eso le daba mucha estabilidad a mi familia y sobre todo porque era lo que yo buscaba: un compromiso y sobre todo, el hecho de pelear un lugar para poder jugar y seguir yendo también a selección”, sentenció.

No dejó de lado la ilusión que le genera competir en el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y defendió su decisión de dar este paso en el límite del cierre de registros en Liga MX.

“Bien, la verdad es que muy contento. Creo que se tomó la decisión acertada. Vengo con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo, con mucho compromiso, porque sé lo que es vestir esta playera. Me ha tocado enfrentarla de rival y creo que ahora tenerla, tenerla propia creo que eso es un gran orgullo”, compartió.

Memo Martínez fue parte de los jugadores que disputaron el Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae)
Memo Martínez fue parte de los jugadores que disputaron el Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae)

Tigres y Pumas concretaron venta de Memote Martínez en el límite de transferencias

Tigres y Pumas arreglaron sus diferencias para concretar la venta de Memote Martínez en el límite del cierre de transferencias entre clubes de Liga MX. La negociación se concretó la tarde de este miércoles 9 de septiembre.

Luego de las presiones que ejerció Víctor Manuel Vucetich sobre el fichaje de Memo Martínez, la directiva del Pedregal negoció la salida de su delantero y con ello acordaron la venta en USD 2.5 millones, una operación que evita que el atacante salga sin costo al concluir su contrato en diciembre.

El delantero dejó Pumas después de disputar 92 partidos y anotar 31 goles. El exjugador del Puebla llegó como una alternativa ofensiva para los auriazules ante la falta de perfiles en la delantera, dentro de la institución se consolidó como uno de los elementos más importantes del ataque, incluso fue considerado para el Mundial 2026 con Javier Aguirre.

La salida del futbolista se volvió viable porque su vínculo con Pumas terminaba en diciembre de 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La salida del futbolista se volvió viable porque su vínculo con Pumas terminaba en diciembre de 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida del futbolista se volvió viable porque su vínculo con Pumas terminaba en diciembre de 2026 y no habría mostrado intención de renovarlo, pese a que el club iniciaba conversaciones para extender su permanencia. De no concretarse una venta, podía convertirse en agente libre en 2027.

César Luis Merlo informó que el atacante habría manifestado su deseo de dejar la institución, mientras que la primera propuesta de Tigres fue rechazada por los auriazules. La directiva universitaria aceptó posteriormente una oferta que rondó los USD 2.5 millones.

Pumas habría puesto sobre la mesa una renovación que no convenció al delantero. La propuesta de Tigres recibió el visto bueno del jugador, aunque la directiva del conjunto del Pedregal inicialmente bloqueó la negociación.

La salida deja al equipo dirigido por Esteban Solari sin uno de sus atacantes. Hasta el momento, el club capitalino no tendría contemplado incorporar a otro futbolista para cubrir la baja de Martínez.

Temas Relacionados

Memote MartínezTigresMemo MartínezPumasLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4 en Chiapas

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de septiembre: protesta en Río de la Loza y Niños Héroes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de septiembre: protesta en Río de la Loza y Niños Héroes

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Se presentan retrasos en diversas líneas del MB por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Se presentan retrasos en diversas líneas del MB por lluvias

Linet Puente se va contra Rafa Mercadante en La Granja VIP y la llaman “hipócrita” por la polémica de Yuridia

La conductora fue señalada por criticar los polémicos comentarios de Rafa Mercadente contra Manelyk en La Granja VIP 2026

Linet Puente se va contra Rafa Mercadante en La Granja VIP y la llaman “hipócrita” por la polémica de Yuridia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Matan a balazos al creador de contenido “El Piturris” en una taquería de Cajeme: la Fiscalía de Sonora ya investiga

Extorsión a aguacateros en Michoacán: detienen a “El Kamikaze”, líder de una célula en Salvador Escalante

Hombres encapuchados intentaron “levantar” a madre buscadora en Culiacán: colectivo exige le brinden protección

Ganaderos, sindicalistas y síndicos: el rastro de muertos que dejó en dos años la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Diego Luna exige cambios urgentes en el cine mexicano y desnuda la crisis de la industria nacional

Diego Luna exige cambios urgentes en el cine mexicano y desnuda la crisis de la industria nacional

Linet Puente se va contra Rafa Mercadante en La Granja VIP y la llaman “hipócrita” por la polémica de Yuridia

Comienza preventa de Dune 3 para salas IMAX de México: cuáles son los mejores cines y por qué es mejor verla así

Gala Montes acusa a Ese Pérez de acoso en La Casa de los Famosos México: “Estaba dormida”

Tras el éxito de “Dolce Vita”, Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Campeón del mundo con Francia descalifica a Julián Quiñones como nominado al Balón de Oro

Campeón del mundo con Francia descalifica a Julián Quiñones como nominado al Balón de Oro

Quién es Antonio Vergara, la joya del Napoli que fue vinculado con la Selección Mexicana

Alexis Vega señala al responsable de frenar su traspaso al Espanyol de Barcelona

El compromiso que Rafa Márquez asumió para que más futbolistas mexicanos jueguen en Europa

Zandokan Jr. revive lo que soportó para desenmascarar a Star Jr. en 2025 y ahora va por su cabellera en el 93 Aniversario del CMLL