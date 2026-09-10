Quién era Joaquín Ledesma, famoso tenor mexicano que falleció sobre el escenario durante un concierto homenaje a Rocío Dúrcal

El músico se encontraba en pleno show cuando sintió molestias. (FB Joaquín Ledesma Marquina)

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El tenor Joaquín Ledesma Marquina falleció a los 55 años tras desvanecerse en el escenario del Centro de las Artes de Querétaro durante un concierto homenaje a la cantante Rocío Dúrcal.

La tragedia ocurrió mientras el artista interpretaba su repertorio frente al público en el recinto del centro histórico.

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Familiares del músico reportaron a los equipos de emergencia que Ledesma tenía antecedentes de enfermedad cardiaca y había sobrevivido a cuatro infartos antes del colapso.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar aplicadas en el foro, los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas confirmaron la ausencia de signos vitales.

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro lamentó el deceso del cantante y destacó su trabajo como docente y promotor cultural. El evento musical quedó suspendido de forma inmediata ante la emergencia sobre el escenario.

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro lamentó el deceso del cantante y destacó su trabajo como docente y promotor cultural. (FB Joaquín Ledesma Marquina)

Joaquín Ledesma consolidó una carrera con presentaciones en Europa

Nacido en Querétaro, Joaquín Ledesma Marquina se posicionó como uno de los impulsores de la ópera en la región central de México.

Junto con su hermano Juan Ledesma, fallecido en septiembre de 2019, promovió montajes escénicos y la formación de nuevas generaciones de cantantes.

Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria ocurrió en las temporadas 2006 y 2007, cuando debutó en Europa al integrarse a las presentaciones de la Staatsoper Stuttgart en Alemania.

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Su voz abordó obras del repertorio sacro y sinfónico como el Magnificat de Johann Sebastian Bach, el Stabat Mater de Gioachino Rossini, la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, además del Réquiem y la Misa de Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart.

En el género operístico encarnó a Don José en Carmen, obra del compositor Georges Bizet, compartiendo créditos estelares con la reconocida contralto Ana Caridad Acosta.

El tenor participó en proyectos de música tradicional mexicana y homenajes populares dentro y fuera del país. (FB Joaquín Ledesma Marquina)

El músico fundó coros locales y dirigió proyectos de formación inclusiva

A la par de su desempeño como solista, Ledesma dedicó parte de su vida a la enseñanza vocal. Fue miembro fundador del ensamble Voces Queretanas, agrupación creada para difundir la música coral en la entidad.

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En sus últimos años asumió la dirección del Coro Inclusivo Concerttato, proyecto enfocado en la integración social a través de la música. La agrupación emitió un mensaje institucional donde resaltó su aportación humana y pedagógica.

Músicos independientes y docentes de instituciones culturales expresaron sus condolencias tras la confirmación de la noticia. Ledesma también colaboró en festivales dedicados al salterio y a la preservación de la música tradicional mexicana en varias giras por Estados Unidos.

Ledesma dedicó parte de su vida a la enseñanza vocal, fue miembro fundador del ensamble Voces Queretanas (FB Joaquín Ledesma Marquina)

Los hermanos Ledesma impulsaron la ópera independiente en Querétaro

La actividad operística en Querétaro tuvo en Joaquín Ledesma y su hermano Juan Ledesma a dos de sus principales promotores independientes durante más de dos décadas.

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Ante la falta de compañías líricas estables en la entidad, ambos músicos gestionaron recursos y montajes autofinanciados.

El trabajo conjunto de los hermanos Ledesma permitió la llegada de títulos del repertorio universal a escenarios locales que carecían de temporadas regulares de ópera.

Su labor incluyó la contratación de orquestas, la dirección de escena y la preparación de solistas regionales.

La muerte de Juan Ledesma en septiembre de 2019 marcó una etapa de reestructuración en los proyectos de la familia.

Joaquín Ledesma continuó con las actividades docentes y la dirección de agrupaciones corales hasta el día de su fallecimiento en el recinto cultural.

La Secretaría de Cultura estatal ha destacado en diversos catálogos institucionales la aportación de ambos profesionales en la descentralización de la música académica, permitiendo que el público queretano accediera a producciones de gran formato sin trasladarse a la Ciudad de México.

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La actividad operística en Querétaro tuvo en Joaquín Ledesma y su hermano Juan Ledesma a dos de sus principales promotores independientes durante más de dos décadas (FB Joaquín Ledesma Marquina)

La colaboración con ensambles tradicionales y la formación de jóvenes reforzaron su labor

La labor de Ledesma incluyó colaboraciones con el dueto Dulcemelos, ensamble enfocado en la rescate del salterio mexicano.

Con esta agrupación participó en conciertos educativos, grabaciones y festivales especializados tanto en México como en recintos de Estados Unidos.

El tenor desempeñó un papel activo en la docencia particular e institucional. Sus alumnos, entre quienes figura el tenor Andrés Tapia, recordaron que Ledesma transmitía conocimientos integrales que abarcaban la técnica vocal, la construcción del repertorio y el manejo de la imagen pública.

La labor de Ledesma incluyó colaboraciones con el dueto Dulcemelos, ensamble enfocado en la rescate del salterio mexicano. (FB Joaquín Ledesma Marquina)

El Centro de las Artes de Querétaro, inmueble donde ocurrió el deceso, se ubica en el antiguo convento de Santa Rosa de Viterbo.

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El recinto sirve como sede principal para las actividades de formación artística y difusión cultural organizadas por el gobierno estatal.

Las honras fúnebres del tenor se realizaron de forma privada en la capital queretana por decisión de sus familiares.