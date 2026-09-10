Extorsión a aguacateros en Michoacán: detienen a “El Kamikaze”, líder de una célula en Salvador Escalante

Dos personas más fueron detenidas junto con el líder delincuencial. Crédito: SSP Michoacán

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reveló este 10 de septiembre, en conferencia de prensa, la detención de Marcos “N”, alias “El Kamikaze”, señalado como líder operativo de una célula dedicada a la extorsión de productores de aguacate en el municipio de Salvador Escalante. La captura se realizó en la localidad de Turirán El Alto, en coordinación con la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Junto con “El Kamikaze”, de 22 años, fueron detenidos Jorge Miguel “N”, alias “El Chuky”, de 24 años, y Arminda “N”, de 19 años. Los tres quedaron a disposición de la autoridad judicial, que fijó la audiencia inicial para ese mismo mediodía, con miras a resolver su vinculación a proceso.

PUBLICIDAD

Los tres detenidos fueron señalados como integrantes de una célula de delincuencia organizada

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, explicó durante la conferencia que las tres personas fueron detenidas en flagrancia, pero que existía un antecedente que los relacionaba con extorsión a los aguacateros de la zona de Salvador Escalante.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán difundió el caso en sus redes sociales oficiales y amplió esa descripción, al precisar que la célula extorsionaba también a comerciantes y empresarios de la región.

Detención de líder e integrantes de una célula de extorsión de aguacateros en Michoacán. Crédito: FGE Michoacán

La Fiscalía identificó a los tres como integrantes de una célula delictiva de la delincuencia organizada que operaba en ese municipio. Marcos “N” fue señalado específicamente como uno de los líderes operativos del grupo, dato que coincidió con la publicación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que lo describió como presunto líder criminal y extorsionador de aguacateros.

PUBLICIDAD

La detención estuvo a cargo de personal de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, según precisó la ficha oficial difundida por la dependencia estatal. Vega Rodríguez adelantó que, una vez resuelta la situación jurídica de los tres detenidos por los hechos en flagrancia, se realizaría el desglose correspondiente para atender los delitos que correspondían al fuero federal.

Las autoridades aseguraron un arma larga, droga y un vehículo con reporte de robo

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma de fuego larga calibre 7.62 x 39 milímetros, junto con 16 cartuchos útiles y su cargador. Las imágenes compartidas muestran que es un rifle tipo AK-47. También se recuperó un vehículo Volkswagen Golf con reporte de robo vigente y dos teléfonos celulares que quedaron bajo resguardo para su análisis.

PUBLICIDAD

Indicios delictivos localizados durante la detención. Crédito: SSP Michoacán

En cuanto a la droga localizada, la Fiscalía General del Estado no detalló la cantidad y solo reportó diversas bolsas con sustancia con características de metanfetamina. La Secretaría de Seguridad Pública estatal, en cambio, sí precisó la cifra en su publicación en redes oficiales, al señalar que se trató de nueve envoltorios con esas características.

Vega Rodríguez respaldó una reforma para proteger la identidad de víctimas de extorsión

Durante la conferencia, Israel Vega Rodríguez reconoció que en los casos de extorsión suele ser complejo contar con la confianza total de las víctimas para que presenten una denuncia. En ese contexto, celebró la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales impulsada por el Gobierno del Estado, orientada a privilegiar la protección de la identidad de las víctimas.

PUBLICIDAD

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. (Imagen ilustrativa) Crédito: FGE Michoacán

La iniciativa busca mantener en reserva la identidad de las víctimas hasta una etapa avanzada del proceso penal, además de contemplar protocolos y herramientas tecnológicas para evitar que se difunda su imagen, voz o datos personales. Vega Rodríguez calificó la propuesta como “un acierto” que complementaría la reforma aprobada en 2023 en materia de extorsión.

El encargado del despacho recordó que la reforma de 2023 ya había ampliado las modalidades legales para atender ese delito, lo que dio a la Fiscalía un alcance mayor para perseguirlo. Con la nueva propuesta, dijo, se buscaba generar confianza en las víctimas para que se acercaran a denunciar de manera segura.

PUBLICIDAD

La extorsión al sector aguacatero se repitió en otros municipios de Michoacán durante 2026

El caso de Salvador Escalante se sumó a una serie de acciones contra la extorsión al sector aguacatero registradas en Michoacán durante el año. El 22 de agosto, un juez de control vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa contra 12 integrantes de Los Caballeros Templarios, acusados de extorsionar a carniceros y aguacateros en Uruapan.

Esa investigación fue iniciada en junio por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, adscrita a la Fiscalía General de la República, a partir de una denuncia presentada por autoridades de Estados Unidos. El operativo derivó en 11 cateos simultáneos en Uruapan, con participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

PUBLICIDAD

El juez de control encargado del caso dictó prisión preventiva para las 12 personas. Crédito: FGR

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló en conferencia de prensa del 11 de agosto que esa célula, encabezada por Maximiliano, alias “X1”, ya no tenía la fuerza de antes y operaba de forma fragmentada.

Las detenciones en Uruapan se produjeron semanas después de que Estados Unidos pausara la exportación de aguacate michoacano por motivos de seguridad. El 5 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en México suspendió las inspecciones fitosanitarias del Departamento de Agricultura en los empaques autorizados para exportar, lo que paralizó los embarques hacia ese mercado.

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, anunció el 7 de agosto la reanudación parcial de las inspecciones en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la franja entre Morelia y Pátzcuaro, aunque la reapertura total quedó sin fecha. México exportó, según datos citados previamente por Infobae México, más de un millón de toneladas de aguacate al año, y en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían embarcado 501 mil 824 toneladas.

PUBLICIDAD