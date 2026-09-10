Quién es Antonio Vergara, la joya del Napoli que fue vinculado con la Selección Mexicana

Vergara fue vinculado con México. REUTERS/Ciro De Luca

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El nombre de Antonio Vergara apareció durante los últimos días en el radar de los aficionados de la Selección Mexicana, luego de que comenzara a circular una versión que apuntaba a una posible ascendencia mexicana del futbolista del Napoli.

La historia tomó fuerza rápidamente por tratarse de un jugador joven que ya cuenta con experiencia en la Serie A y que comienza a tener mayor presencia con uno de los clubes más importantes de Italia.

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Sin embargo, la posibilidad de verlo con el Tri quedó prácticamente descartada después de que Fabrizio Romano difundiera la postura de su representante, Mario Giuffredi.

El agente aseguró que la información sobre Vergara y México era completamente falsa y dejó claro que el futbolista tiene decidido representar a Italia. Aun con el rumor desmentido, su trayectoria explica por qué su nombre llamó la atención en México.

Antonio Vergara siempre estuvo ligado al Napoli

Nacido el 16 de enero de 2003 en Frattaminore, Italia, Antonio Vergara desarrolló prácticamente toda su formación futbolística en el entorno del Napoli.

Antes de incorporarse a las categorías inferiores del conjunto italiano pasó por clubes locales de la zona, pero fue en la cantera napolitana donde completó su desarrollo hasta alcanzar el futbol profesional.

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Vergara nunca ha tenido ningún parentesco con México. REUTERS/Ciro De Luca

El mediocampista, de perfil ofensivo y zurdo, comenzó a ganar experiencia lejos del primer equipo mediante diferentes préstamos. En la temporada 2022-23 jugó para el Pro Vercelli, en la Serie C, donde disputó más de 30 encuentros.

Posteriormente pasó a la Reggiana, en la Serie B, una etapa que resultó importante para su crecimiento.

Con la Reggiana acumuló más de 40 apariciones oficiales entre sus diferentes temporadas y consiguió participar de manera regular en una categoría mucho más exigente.

Ese recorrido le permitió regresar al Napoli con mayor experiencia y preparado para competir por un lugar dentro del plantel principal.

Su debut en la Serie A llegó el 23 de agosto de 2025 frente al Sassuolo. Desde entonces comenzó a sumar minutos con el primer equipo y también tuvo la oportunidad de disputar la Champions League.

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El propio Napoli destacó su debut europeo ante Qarabag y su progresión dentro del conjunto italiano.

Vergara también consiguió marcar sus primeros goles con el Napoli durante la temporada 2025-26 y formó parte del equipo que conquistó la Supercopa de Italia.

Su evolución explica que el club lo considere una pieza con margen de crecimiento y que su nombre haya comenzado a recibir mayor atención fuera de Italia.

¿Por qué Antonio Vergara fue relacionado con México?

La conexión con México surgió a partir de una interpretación de unos comentarios realizados durante una transmisión televisiva.

Vergara no representará al Tri. REUTERS/Daniele Mascolo

El analista Vito de Palma explicó posteriormente que la conversación había nacido cuando otro comentarista se refirió a Vergara como “el mexicano”.

Lejos de confirmar que el futbolista tuviera raíces mexicanas, De Palma respondió que no sabía si existía algún pasado familiar relacionado con México y destacó que Vergara era italiano.

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Esa intervención terminó siendo interpretada en redes sociales como si hubiera revelado una posible ascendencia mexicana, lo que provocó que distintos medios comenzaran a plantear la posibilidad de que pudiera representar al Tri.

La versión tomó fuerza porque Vergara ya había representado a Italia Sub-19. En 2022 disputó un encuentro amistoso ante Turquía, un antecedente que por sí mismo no explicaba el supuesto vínculo mexicano, pero que añadió interés a la discusión sobre su futuro internacional.

La situación, sin embargo, cambió con la intervención de su representante. Mario Giuffredi negó que existiera una historia real detrás de los reportes que colocaban al futbolista en el radar mexicano. Fabrizio Romano publicó que el agente calificó el relato como “completamente falso” y señaló que Vergara representará a Italia.

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De esta manera, el mediocampista del Napoli no puede ser considerado una opción de la Selección Mexicana.

El rumor sirvió para poner su nombre en el panorama mexicano, pero no existe una incorporación al proyecto de Rafa Márquez ni una negociación para que el jugador cambie de selección.