Linet Puente se va contra Rafa Mercadante en La Granja VIP y la llaman “hipócrita” por la polémica de Yuridia

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La conductora Linet Puente desató la polémica en redes sociales luego de dar su postura sobre la pelea de Rafa Mercadente y Manelyk González en La Granja VIP 2, enfocándose en los señalamientos que realizó el actor sobre el físico de la influencer.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a las críticas de Puente recordando que ella formó parte del programa Ventaneando, cuando ocurrieron los comentarios de crítica hacia el físico de Yuridia, y en aquel momento no mostró empatía por la cantante.

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Rafa Mercadente fue uno de los participantes más señalados durante la dinámica de la Asamblea del pasado miércoles en La Granja VIP, en donde tuvo severos enfrentamientos con Kunno, Kenny Avilés, Manelyk y Fernando Lozada.

El conflicto entre Rafa Mercadante y Manelyk González en La Granja VIP 2

Pelea de Rafa Mercadente y Manelyk González en La Granja VIP 2026 (Captura)

El enfrentamiento estalló durante la primera Asamblea de nominación de la segunda temporada. Manelyk González nominó a Rafael Mercadante y aprovechó su turno en el podio para exponer las razones de su voto frente a todos los granjeros.

La influencer calificó a Mercadante de “insoportable” y lo acusó de generalizar en sus comentarios dentro de la convivencia. Pero el punto que encendió la discusión fue un episodio ocurrido previamente en el área de vestidores.

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Según relató Manelyk, Rafa le dijo “morrita, déjate tocar”, frase que ella interpretó como una falta de respeto. En el podio se lo reclamó de forma directa:

“Eres insoportable. En ese intento de caer bien y estar bien con todo el mundo, haces comentarios generalizando. Por igualado, majadero, porque yo no sé en qué mundo paralelo se te ocurrió llegar y decirme ‘morrita, déjate tocar’, porque yo no te he dado esa confianza. Así que te voy a pedir de favor que si no te vas el domingo, a mí me hables con respeto o me ignores, como yo lo hago contigo.”

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La Granja VIP 2

Mercadante intentó defenderse y explicó que su comentario no tenía intención ofensiva, sino que se refería a que Manelyk se mostrara más abierta para que pudieran conocerse mejor. Aseguró además considerarse “un caballero”, pero Manelyk lo interrumpió: “No te equivoques con esa carta”, y no lo dejó continuar.

Ya fuera de la Asamblea, en privado con Kevyn “Bicolor”, Rafa lanzó una respuesta más dura contra la influencer:

“A mí lo que más me cag* son las nalgas falsas. Yo soy el más feliz, tengo una mujersota con letras de oro. Como para andar buscando a una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa.”, dijo Rafa Mercadente.

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Enfrentamiento de Rafa Mercadente y Manelyk González en La Granja VIP 2

Linet Puente se va contra Rafa Mercadente y recibe críticas

Sobre las palabras de Rafa Mercadente, panelista del reality de TV Azteca, Linet Puente, se fue con todo contra el actor, asegurando que por más de que se sintiera agredido, no justifica “descalificar a una mujer por lo que hace, ni su cuerpo”.

“Se equivocó feo. De los cuerpos ajenos no se habla. Las formas no fueron las mejores, de acuerdo. Pero cuando te quedas sin argumentos la salida nunca puede ser descalificar a una mujer por lo que hace, por su cuerpo. 30 años de experiencia en TV y sigamos expresándonos así?”, publicó en su cuenta de X.

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Aunque su postura fue sensata, los usuarios en redes sociales la llamaron “hipócrita”, recordando la polémica que se desató hace unos años cuando los conductores de Ventaneando criticaron el físico de la cantante Yuridia, programa en el que ella participaba.

“Qué hipócrita eres. Trabajas en un programa en donde a Yuridia le dijeron gorda un sin fin de veces. Por eso los tiene vetados. ¿Se disculparon por eso? ¿O ya se deconstruyeron?“, fue uno de los comentarios en la publicación de Linet Puente.

Publicación en X de Linet Puente

La postura de Linet Puente sobre el pleito entre Yuridia y Ventaneando

Tras las constantes críticas que recibió Yuridia y el conflicto de años que tenía con Ventaneando, Linet Puente, junto con Rosario Murrieta, Daniel Bisogno y Pedro Sola, respondió al aire en el programa, cada uno a título personal. Su postura fue que Yuridia intentaba “ponerle un rostro” a esa etapa oscura señalando al programa, pero que en realidad los conflictos de la cantante venían desde antes:

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“Los demonios internos que ella tenía, los vivió desde que entró a La Academia, que no fue fácil para ella porque lo sabemos y yo lo sé personalmente porque ella me lo dijo que, en su momento, la pasó muy mal, ella ni siquiera tenía ganas de ser cantante, desde allá ella ya traía una lucha interna”, declaró Puente.

Es decir, para Linet, la raíz del malestar de Yuridia no dependía exclusivamente de las críticas del programa, sino de un proceso personal que ya arrastraba desde su paso por el reality.

(Fotos Instagram: @ventaneandouno // @yuridiaflowers)

Esto fue señalado por los usuarios de redes sociales que criticaron a Linet que en aquella ocasión le faltó sororidad con Yuridia, y ahora ha criticado, justamente, a Mercadante por hablar del cuerpo de Manelyk.

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