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Detienen a un barbero en Oaxaca, ocultaba marihuana, heroína y cristal en su negocio

En su local de Santa Lucía del Camino hallaron marihuana, heroína, cristal, hachís, pipas, una libreta con anotaciones y un celular durante una diligencia judicial realizada este 9 de septiembre de 2026

Detienen a un barbero en Oaxaca, ocultaba marihuana, heroína y cristal en su negocio. Fiscalía de Oaxaca
Detienen a un barbero en Oaxaca, ocultaba marihuana, heroína y cristal en su negocio. Fiscalía de Oaxaca
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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó un cateo en una barbería de la colonia Gómez Sandoval, en el municipio de Santa Lucía del Camino, y detuvo a un hombre señalado por su probable participación en actividades de narcomenudeo.

El operativo se realizó el 9 de septiembre de 2026 y permitió el aseguramiento de distintas sustancias ilícitas, además de objetos vinculados con la posible venta de droga en el establecimiento.

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Cómo se desarrolló el operativo en la barbería

Una barbería de la colonia Gómez Sandoval, en Santa Lucía del Camino, fue intervenida el 9 de septiembre de 2026 por la Fiscalía de Oaxaca como parte de una investigación por el delito de narcomenudeo. La diligencia derivó en la detención de un hombre y el aseguramiento de diversas drogas, entre ellas cristal, heroína, piedra base y hachís, junto con objetos relacionados con la venta de estupefacientes.

La intervención estuvo encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ambas dependientes de la FGEO. Estas áreas condujeron el cateo con base en una orden judicial.

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La acción contó con la participación de corporaciones federales y estatales. Se sumaron a la diligencia la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Policía Estatal SSPC Oaxaca y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i Oaxaca).

La coordinación entre estas instancias permitió el ingreso al local comercial, formalmente habilitado como barbería, donde las autoridades ejecutaron la orden judicial de cateo.

Detención y sustancias aseguradas en el cateo

Durante la diligencia, los elementos detuvieron a un hombre en el interior del establecimiento. La identidad del detenido no fue difundida por la Fiscalía en su comunicado.

En el lugar se localizaron distintos tipos de droga. El primer hallazgo correspondió a bolsitas con hierba seca de características similares a la marihuana.

Detienen a un barbero en Oaxaca, ocultaba marihuana, heroína y cristal en su negocio. Fiscalía Oaxaca
Detienen a un barbero en Oaxaca, ocultaba marihuana, heroína y cristal en su negocio. Fiscalía Oaxaca

También se aseguraron 13 bolsitas con una sustancia similar al cristal, además de una bolsita con una sustancia conocida como piedra base. A esto se sumaron tres bolsitas con una sustancia con características similares a la heroína.

El listado de sustancias incautadas se completó con una base pastosa de color café con características de hachís.

Otros indicios hallados en el establecimiento

Además de las drogas, en la barbería fueron localizados objetos que, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía, están relacionados con la operación del presunto punto de venta.

Entre estos indicios se encontró un radio de comunicación y 17 pipas de cristal, utensilios comúnmente asociados al consumo de esta sustancia.

También se aseguró una libreta con anotaciones relacionadas con presuntas ventas de droga, documento que podría servir como elemento de prueba dentro de la carpeta de investigación. El operativo concluyó con el aseguramiento de un teléfono celular localizado en el sitio.

Situación legal del detenido y postura de la Fiscalía

El hombre detenido, junto con la totalidad de los indicios asegurados durante el cateo, quedó a disposición de la autoridad competente. Será esta instancia la que determine su situación jurídica en las siguientes etapas del proceso.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Un caso similar se registró en Tepito, Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que, con este tipo de acciones, refrenda su compromiso de combatir los delitos contra la salud mediante investigaciones sustentadas en actos de autoridad y coordinación interinstitucional.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo de estos operativos es evitar que espacios utilizados para posibles actividades ilícitas continúen afectando la seguridad y tranquilidad de la población.

Un caso similar se registró en Tepito, Ciudad de México

Un operativo similar se realizó en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde una barbería también funcionaba como fachada para la venta de droga. El cateo derivó en la detención de dos personas y el hallazgo de droga, además de un altar dedicado a Jesús Malverde en el interior del local. Hubo 2 detenidos.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía de la Ciudad de México, en un inmueble ubicado en la calle Libertad.

Un caso similar se registró en Tepito, Ciudad de México. Cortesía
Un caso similar se registró en Tepito, Ciudad de México. Cortesía

Los detenidos fueron identificados como José Enrique “N”, de 38 años, y Donavan Arturo “N”, de 20 años, señalados como presuntos integrantes de la organización delictiva “La Unión Tepito”.

El inmueble contaba con mobiliario de corte de cabello y listas de precios de entre 150 y 250 pesos, aunque funcionaba también como centro de distribución de drogas. Ahí se localizaron envoltorios con cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de los altares con figuras de Jesús Malverde, conocido popularmente como el santo de los traficantes.

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